Πετρέλαιο: Κατρακυλούν οι τιμές στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο

Η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να ακυρώσει ένα πιθανό στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν και να στείλει μηνύματα υπέρ της ειρήνης, άλλαξε τα δεδομένα στις διεθνείς αγορές ενέργειας, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου σε σημαντική πτώση.

Αν και η υποχώρηση αυτή έδωσε ανάσα στις αγορές, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανοδικοί κίνδυνοι όσο οι τιμές παραμένουν πάνω από το επίπεδο στήριξης των 80 δολαρίων ανά βαρέλι.

Μετά τη διεθνή αυτή πτώση, το ενδιαφέρον στρέφεται στις εγχώριες τιμές καυσίμων, με εκατομμύρια οδηγούς να αναμένουν μειώσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης.

Οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης στον Περσικό Κόλπο και τη Μέση Ανατολή συνέβαλαν στην επιτάχυνση της πτωτικής πορείας των τιμών του πετρελαίου.

Μετά τις εξελίξεις αυτές, το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κατά 1,8% ή 1,64 δολάρια ανά βαρέλι, φτάνοντας στα 88,74 δολάρια.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI κατέγραψε πτώση 1,6% ή 1,41 δολάρια ανά βαρέλι, διαμορφούμενο στα 86,30 δολάρια.

Η τελευταία διόρθωση του Brent αντιστοιχεί σε εβδομαδιαία απώλεια 4,7%, ενώ σε διάστημα 30 ημερών η συνολική πτώση αγγίζει το 12,5%.

Παρά το θετικό κλίμα και τη διόρθωση των τιμών, οι αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί. Επισημαίνουν ότι η πρόσφατη πτώση μπορεί να αποδειχθεί προσωρινή και τονίζουν ότι, όσο το πετρέλαιο διατηρείται πάνω από τα 80 δολάρια ανά βαρέλι, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας ανόδου των τιμών.

Η σημαντική πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου έχει στρέψει το ενδιαφέρον στις εγχώριες τιμές καυσίμων, καθώς η αγορά αναμένει να δει αν η αποκλιμάκωση θα μεταφερθεί και στις αντλίες.

Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ για τη συμφωνία με το Ιράν: δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα προς την Τεχεράνη έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της



Η συμφωνία που διαμορφώνεται μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν είναι «βασισμένη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων» και η Τεχεράνη δεν θα λάβει κανένα από τα δεσμευμένα περιουσιακά της στοιχεία έως ότου εκπληρώσει το δικό της μέρος της συμφωνίας, δήλωσε την Παρασκευή ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

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