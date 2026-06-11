Πετρέλαιο: Πτώση της τιμής του κάτω από τα 90 δολάρια

Οι αντλίες πετρελαίου κατεβάζουν τις κεφαλές τους για να αντλήσουν πετρέλαιο σε μια λεκάνη νότια του Ντουσέιν, στη Γιούτα, στις 13 Ιουλίου 2023.

Snapshot Το νομοσχέδιο για την οριστική αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών υπερψηφίστηκε στη Βουλή με τη στήριξη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ενώ μέρος της αντιπολίτευσης στήριξε επιμέρους διατάξεις.

Μετά από 28 χρόνια, θεσπίζονται κανόνες και διαφάνεια στην αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που θα εφαρμόσει δύο φάσεις αξιολόγησης.

Στο νομοσχέδιο ενσωματώθηκε τροπολογία για την αναγνώριση προϋπηρεσίας δημοσιογράφων, τη σύσταση θέσης μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού και ρυθμίσεις για την εταιρεία «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα».

Ο υφυπουργός Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η διαδικασία διαβούλευσης διήρκεσε δύο χρόνια και χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως σημαντική μεταρρύθμιση για τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Υποστηρίχθηκε η ανάγκη διαφάνειας στη χρηματοδότηση και ο έλεγχος των τηλεοπτικών σταθμών, ενώ επισημάνθηκε η βελτίωση της δημόσιας τηλεόρασης Snapshot powered by AI

Η τιμή του πετρελαίου έχει μειωθεί μετά την ακύρωση των νέων αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, υποχώρησε κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι είχε ματαιώσει τις επιθέσεις στο Ιράν.

Κυμαίνεται γύρω στα 90,4 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας σήμερα πτώση 2,6%.

Η τιμή του πετρελαίου βρίσκεται κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι από την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, αλλά παραμένει πολύ υψηλότερη απ' ό,τι πριν από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν - κατά την περίοδο πριν από τη σύγκρουση, το Brent διαπραγματευόταν περίπου στα 70 δολάρια το βαρέλι.

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