Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να υπογραφεί στην Ευρώπη ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διακήρυττε μια «μεγάλη συμφωνία» που θα μπορούσε να επιλύσει τον πόλεμο με το Ιράν, υπονοώντας ότι θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

«Θα υπογράψουμε τη συμφωνία πολύ σύντομα» με το Ιράν, «ίσως αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Δεν θα είμαι εκεί. Ο αντιπρόεδρος Βανς θα είναι εκεί», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

«Τα έγγραφα είναι σε σχεδόν τελική μορφή, οπότε θα δούμε», είπε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη. «Θα δούμε».

«Αυτό πρέπει να γίνει αρκετά γρήγορα», συνέχισε.

Είπε ότι μόλις μίλησε με διάφορους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και ηγετών κρατών του Κόλπου.

Δηλώνει ότι πιστεύει ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει εγκρίνει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ

Πέμπτη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Πέμπτη ότι πιστεύει ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει εγκρίνει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ που θα οδηγήσει στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο αν ο Χαμενεΐ είχε εγκρίνει τη συμφωνία, ο Τραμπ απάντησε: «Καταλαβαίνω ότι η απάντηση είναι ναι».

Το Ιράν θα πληγεί «πολύ σκληρά», «Έχω ακυρώσει τις επιθέσεις»

Νωρίτερα σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ακύρωσε τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς».

Στην τελευταία του ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ακύρωσε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν απόψε.

Ο Τραμπ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, δήλωσε ότι τα τελικά σημεία «έχουν εγκριθεί» «τόσο σε επίπεδο ιδέας όσο και σε μεγάλη λεπτομέρεια» από όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, του Πακιστάν και άλλων αραβικών χωρών και χωρών του Κόλπου. «Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα», είπε.

Ο αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ: Ωστόσο, είπε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν θα «παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή» μέχρι «να οριστικοποιηθεί αυτή η συναλλαγή».

Οι μεσολαβητές έχουν σημειώσει κάποιες εξελίξεις στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, λέει πηγή, εν μέσω ανάρτησης Τραμπ

Μια πηγή με γνώση της κατάστασης παραδέχτηκε ότι υπάρχουν πραγματικές «προοδευτικές εξελίξεις» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, εν μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι επίκειται συμφωνία με την Τεχεράνη. Η πηγή δήλωσε στο CNN ότι οι μεσολαβητές είναι «συγκρατημένα αισιόδοξοι» για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των μερών. Ανέφεραν την τελευταία σειρά συζητήσεων που πραγματοποίησαν οι διαπραγματευτές του Κατάρ στην Τεχεράνη την Τετάρτη και την Πέμπτη. Οι μεσολαβητές που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν σηματοδοτούν ότι η επίσκεψη των διαπραγματευτών του Κατάρ στην Τεχεράνη χθες και οι συνομιλίες μέχρι νωρίς το πρωί σήμερα βοήθησαν στην προώθηση των διαπραγματεύσεων παρά την κατάσταση των αντιπαραθέσεων, ανέφερε η πηγή, αναφερόμενη στις τελευταίες ομοβροντίες επιθέσεων. «Οι διαμεσολαβητές έχουν σημειώσει κάποιες σημαντικές εξελίξεις», είπαν.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: «Οι ΗΠΑ έχουν αποδεχθεί το κείμενό μας, πιθανώς με την έγκριση της ηγεσίας της Τεχεράνης»

«Δεδομένης της αποδοχής του προτεινόμενου κειμένου του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η πιθανότητα έγκρισής του από τα ανώτατα όργανα του καθεστώτος είναι υψηλή», έγραψε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο πηγές στη χώρα του, όπως ανέφερε το Al-Jazeera.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αμφισβητούν τις δηλώσεις Τραμπ περί επίτευξης συμφωνίας

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν αμφισβήτησε τις τελευταίες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι έχουν εγκριθεί τα «τελικά σημεία» μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη, λέγοντας ότι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν επιβεβαιώσει καμία τέτοια συμφωνία.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) αναφέρουν ότι «ενώ οι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη απαντήσει στους ισχυρισμούς του Τραμπ, η έκθεση σημειώνει ότι από την έναρξη του πολέμου, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα κάνει αντιφατικές και ανακριβείς δηλώσεις».

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν, το οποίο συνδέεται στενά με το IRGC, αντέδρασε επίσης στις τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ, λέγοντας ότι οι δηλώσεις του σχετικά με την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως έχουν, εκτός εάν το Ιράν ανακοινώσει επίσημα μια συμφωνία.

«Μέχρι να ανακοινωθεί επίσημα οποιαδήποτε πιθανή συνεννόηση ή συμφωνία από το Ιράν, οποιεσδήποτε δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με αυτό το θέμα θα πρέπει να εξεταστούν με το ίδιο πρίσμα όπως οι προηγούμενοι ισχυρισμοί και μηνύματά του», δήλωσε το Tasnim.

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι ακυρώνει τις επιθέσεις κατά του Ιράν που είχε προαναγγείλει ώρες νωρίτερα, επειδή είχαν εγκριθεί τα «τελικά σημεία» μιας συμφωνίας.

«Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς κατά του Ιράν απόψε», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Haaretz και Al-Jazeera: «Το Ισραήλ έκπληκτο από την απόφαση Τραμπ»

Το Ισραήλ εξεπλάγη από την απόφαση του Τραμπ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της ισραηλινής Haaretz και του αραβικού τηλεοπτικού καναλιού Al-Jazeera.

Ισραηλινές πηγές εξεπλάγησαν, γράφει η εφημερίδα, από τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας υπήρχε η πεποίθηση ότι το παράθυρο ευκαιρίας για την επίτευξη συμφωνίας έκλεινε και ότι η διπλωματική διαδικασία υπό την ηγεσία του Τραμπ είχε φτάσει σε αδιέξοδο.

Σύμφωνα με μια περιφερειακή πηγή, ανώτεροι αξιωματούχοι του Κατάρ ενημέρωσαν τους περιφερειακούς ομολόγους τους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η συμφωνία ήταν κοντά και θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ήδη από αυτήν την εβδομάδα. Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Channel 12 : «Δεν γνωρίζουμε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία».

Το Ιράν εξετάζει την προσθήκη συμφερόντων που συνδέονται με τον Έλον Μασκ στον κατάλογο στόχων του, σύμφωνα με ιρανικό δημοσίευμα

Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να προσθέσει επιχειρηματικά συμφέροντα που συνδέονται με τον Έλον Μασκ σε όλη τη Μέση Ανατολή στον κατάλογο των στρατιωτικών στόχων του, αφού κατηγόρησε τις εταιρείες του δισεκατομμυριούχου ότι υποστηρίζουν στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ που επιτίθενται στο Ιράν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τη χρήση «υποδομών που διαχειρίζεται ο Έλον Μασκ από τους στρατούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του Starlink», κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, σύμφωνα με το Fars.

Το Fars, το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), ισχυρίστηκε επίσης ότι «η στρατιωτική βοήθεια του Μασκ προς τον αμερικανικό στρατό» είχε αποκαλυφθεί προηγουμένως μέσω «έργων όπως το Starshield» και μέσω «της εκτόξευσης στρατιωτικών δορυφόρων για δραστηριότητες όπως η παρατήρηση της Γης, οι κρυπτογραφημένες επικοινωνίες και η ασφαλής μεταφορά δεδομένων».

Το ρεπορτάζ του Fars ανέφερε ότι «οι επίγειοι σταθμοί Starlink που βρίσκονται στο Ισραήλ, το Κατάρ, την Ιορδανία, τα ΗΑΕ και το Ομάν, μαζί με τους μετόχους της SpaceX, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών που συνδέονται με τις δύο εταιρείες Alpha Dhabi και Mubadala, είναι μεταξύ των οντοτήτων που φέρεται να περιλαμβάνονται στη νέα τράπεζα-στόχο του Ιράν».

Το Fars ισχυρίστηκε επίσης, επικαλούμενο μια ενημερωμένη πηγή, ότι ο αμερικανικός στρατός, με την υποστήριξη εταιρειών που συνδέονται με τον Μασκ, «είχε επιτεθεί σε υποδομές ύδρευσης στο νότιο Ιράν» και ότι «το Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να χτυπήσει όλες τις εγκαταστάσεις που σχετίζονται με εταιρείες χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται ο Μασκ στην περιοχή και στο Ισραήλ».

Η Starlink είναι μια θυγατρική εταιρεία δορυφορικού διαδικτύου που ανήκει εξ ολοκλήρου στην SpaceX. Το CNN επικοινώνησε με το γραφείο Τύπου της SpaceX για σχόλια.

Η ιρανική απειλή έρχεται καθώς οι επενδυτές αναμένουν μια πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX για τις μετοχές της, η οποία θα αποτιμούσε την εταιρεία σε περίπου 1,77 τρισεκατομμύρια δολάρια.