Τραμπ: Οι ΗΠΑ έβγαλαν κρυφά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το Ορμούζ - Τώρα το έμαθαν οι Ιρανοί

Σε μια σημαντική αποκάλυψη προχώρησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, από τον Λευκό Οίκο, περιγράφοντας πώς οι αμερικανικές δυνάμεις κατάφεραν να βγάλουν κρυφά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ, κάτω από τη μύτη της Τεχεράνης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τετάρτη, ο Αμερικανός ηγέτης εξήγησε ότι η επιχείρηση αυτή εξελισσότανι αθόρυβα κάθε νύχτα, απομακρύνοντας τεράστιες ποσότητες αργού από την περιοχή της σύγκρουσης χωρίς να γίνει αντιληπτή, γεγονός που συγκράτησε τις διεθνείς τιμές της ενέργειας από μια ανεξέλεγκτη εκτίναξη.

Trump on Iran War: We’ve been taking out millions of barrels of oil every night. They just figured it out. That’s why it’s at 85-90. pic.twitter.com/FDFtCz9lQn — Open Source Intel (@Osint613) June 10, 2026

«Βγάζαμε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Κανείς δεν το ξέρει. Βγάζαμε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, εκατομμύρια βαρέλια κάθε βράδυ.», είπε ο Τραμπ.

Πλεύση στο σκοτάδι χωρίς ραντάρ

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Ουάσιγκτον εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι οι ιρανικές αμυντικές δυνατότητες έχουν υποστεί βαρύτατο πλήγμα. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι πρόσφατα απομακρύνθηκαν 22 πλοία που μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο, τα οποία κινήθηκαν αργά τη νύχτα με σβηστά φώτα. Σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο, η κίνηση αυτή κατέστη δυνατή επειδή τα ιρανικά ραντάρ έχουν ουσιαστικά τυφλωθεί μετά από προηγούμενα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα.

Το φρένο στο ράλι των τιμών



Ο Τραμπ υποστήριξε ότι αν δεν είχε μεσολαβήσει αυτή η νυχτερινή επιχείρηση, το πετρέλαιο θα είχε εκτοξευθεί στα 250 δολάρια, ενώ τώρα η τιμή συγκρατείται στα 85 με 90 δολάρια το βαρέλι. Η διατήρηση της επιχείρησης στην απόλυτη μυστικότητα κρίθηκε αναγκαία για να μη διακυβευτεί η επιτυχία της, αλλάζοντας τα δεδομένα στον ενεργειακό χάρτη εν μέσω της κρίσης.

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