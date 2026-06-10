Τραμπ: Θα χτυπήσουμε σήμερα πολύ σκληρά το Ιράν

Snapshot Ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε με πολύ σκληρές επιθέσεις στο Ιράν αν δεν επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης.

Η απειλή ήρθε μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache στα Στενά του Ορμούζ από το Ιράν.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι εξετάζει επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές αλλά δεν επιβεβαίωσε συγκεκριμένα σχέδια.

Ο εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων τόνισε ότι το Ιράν δεν θα υποχωρήσει στις απειλές των ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη διαβεβαίωσε ότι έχει αποδείξει την ικανότητά της να αντιδρά αποφασιστικά σε αμερικανικές απειλές. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτεθούν στο Ιράν «πολύ σκληρά» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης.

«Θα τους επιτεθούμε, θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά, θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, επικαλούμενος την κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Apache από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

«Θα μπορούσα να επιτεθώ στις υποδομές του Ιράν, αλλά δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά. Οι Ιρανοί μας εμποδίζουν. Θα δούμε τι θα γίνει με τη συμφωνία. Θέλουμε μια ουσιαστική και εφαρμόσιμη συμφωνία» ανέφερε.

«Η συμφωνία με το Ιράν έχει ολοκληρωθεί, απλώς πρέπει να την υπογράψουν»

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει ολοκληρωθεί πλήρως» και ότι οι Ιρανοί «πρέπει απλώς να αρχίσουν να την υπογράφουν», αλλά καθυστερούν επειδή «γνωρίζουν ότι είναι σημαντική», τονίζοντας ότι η συμφωνία του «απαγορεύει πλήρως την κατοχή πυρηνικών όπλων», ενώ αυτή που επιτεύχθηκε από τον Μπαράκ Ομπάμα άνοιξε «το δρόμο για τα πυρηνικά όπλα».

Εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού: «Δεν θα υποχωρήσουμε από τις απειλές του Τραμπ»

Ο εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπολφάζλ Σεκάρτσι, προειδοποίησε ότι το Ιράν έχει αποδείξει την ικανότητά του να αντιδρά αποφασιστικά στις απειλές των ΗΠΑ, μετά τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι βρισκόταν στα πρόθυρα να διατάξει νέες επιθέσεις σε ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες. Σε δηλώσεις που μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο Σεκάρτσι προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη έχει απαντήσει σε όλες τις απειλές του Τραμπ και «δεν θα υποχωρήσει» ούτε αυτή τη φορά.

Ήπια άνοδος του πετρελαίου

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια άνοδο, πάνω από τα 94 δολάρια το βαρέλι, αφότου ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι σχεδίαζε να επιτεθεί ξανά στο Ιράν.

Οι τιμές είναι σήμερα αυξημένες κατά 3%, αλλά εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλότερες από τα υψηλά της εποχής του πολέμου, και πολύ χαμηλότερες απ' ό,τι πολλοί ανέμεναν.



Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο των ΗΠΑ οι ΗΠΑ μεταφέρουν κρυφά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, από τα στενά του Ορμούζ κάθε βράδυ αποτρέποντας την εκτόξευση των διεθνών τιμών.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η συγκεκριμένη στρατιωτική επιχείρηση εξελίσσεται σε καθημερινή βάση υπό άκρα μυστικότητα, και τώρα μπορεί να το πει διότι μόλις το έμαθαν οι Ιρανοί.



Όπως εξήγησε, τα συγκεκριμένα δεξαμενόπλοια που βοηθούσαν οι ΗΠΑ να βγουν από τα στενά του Ορμούζ έπλεαν στο σκοτάδι με σβηστά τα φώτα πλοήγησης, ποντάροντας στο γεγονός ότι τα συστήματα ραντάρ του Ιράν έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από προηγούμενα αμερικανικά πλήγματα.



Η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι αυτή η στρατηγική είναι ο βασικός λόγος που η τιμή για το πετρέλαιο παραμένει σε σχετικά σταθερά επίπεδα, παρά την κλιμακούμενη πολεμική σύγκρουση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα για να υπεραμυνθεί των αποφράσεών του, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις αυτές κρατούν την τιμή στα 85 με 90 δολάρια το βαρέλι.

«Ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Ήθελα τόσο πολύ να το πω, αλλά δεν ήθελα να καταστρέψω την επιχείρηση», εξομολογήθηκε ο Τραμπ στους ανταποκριτές, εξηγώντας τη μέχρι τώρα σιωπή του.

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