Μέση Ανατολή: Σε μια κλωστή η εκεχειρία - Ιράν σε Ισραήλ: «Κόλαση αν ο Σατανάς κάνει άλλο ένα λάθος»

Snapshot Η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή κινδυνεύει μετά από ανταλλαγή πυραυλικών επιθέσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, με την κατάσταση να παραμένει εύθραυστη.

Ισραήλ και Ιράν ανακοίνωσαν προσωρινή διακοπή στρατιωτικών επιχειρήσεων μετά από αίτημα του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, αλλά προειδοποιούν για πιθανή νέα στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση επιθέσεων.

Το Ιράν απείλησε ότι θα προκαλέσει «κόλαση» στην περιοχή αν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κάνουν νέο λάθος βήμα, ενώ ο Νετανιάχου ετοιμάζεται να προβεί σε δηλώσεις και συγκαλεί συνεδρίαση ασφαλείας.

Η αναζωπύρωση της σύγκρουσης προκάλεσε άνοδο των τιμών του πετρελαίου κατά περίπου 4%, εντείνοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία.

Το Πακιστάν καλεί σε αυτοσυγκράτηση και ειρηνική λύση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διπλωματία και αποφυγή βίας στη Μέση Ανατολή. Snapshot powered by AI

Σε μια κρίσιμη καμπή εισέρχεται η σύρραξη στη Μέση Μέση Ανατολή, μετά την ανταλλαγή πυραυλικών επιθέσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, που έθεσε σε κίνδυνο την εκεχειρία των τελευταίων δύο μηνών.

Με την παρέμβαση Τραμπ, καταγράφονται ημάδια αποκλιμάκωσης καταγράφονται στη Μέση Ανατολή, καθώς Ισραήλ και Ιράν ανακοίνωσαν διακοπή των στρατιωτικών τους επιχειρήσεων

Ισραήλ και το Ιράν προχώρησαν σε ανακοινώσεις που δείχνουν προσωρινή αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, την ώρα που οι διπλωματικές πρωτοβουλίες εντείνονται με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και περιφερειακών παραγόντων, όπως το Πακιστάν.

Το μεσημέρι, ο Νετανιάχου συνομίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στο τέλος της συνομιλίας, ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι «κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, οι επιθέσεις κατά του Ιράν σταματούν». Η συνομιλία έλαβε χώρα μετά από δύο αναρτήσεις που δημοσίευσε ο Τραμπ στο δίκτυο Truth, στις οποίες ισχυρίστηκε ότι «το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως τα πυρά».

Ο πρόεδρος έγραψε αργότερα ότι «και οι δύο πλευρές, το Ισραήλ και το Ιράν, ενδιαφέρονται για άμεση κατάπαυση του πυρός! Οι τελικές διαπραγματεύσεις για την «ειρήνη» προχωρούν, υπό την προϋπόθεση ότι η άγνοια ή η βλακεία δεν θα σταθούν εμπόδιο»

Σύμφωνα με ανώτερο ισραηλινό αξιωματούχο, το Τελ Αβίβ αποφάσισε να διακόψει τα πλήγματα κατά του Ιράν έπειτα από σχετικό αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, η ίδια πηγή ξεκαθάρισε ότι η στάση αυτή δεν μεταβάλλει την πολιτική του Ισραήλ έναντι της Χεζμπολάχ, προειδοποιώντας ότι τυχόν συνέχιση των επιθέσεων εναντίον ισραηλινών πόλεων θα προκαλέσει νέα στρατιωτική απάντηση, ακόμη και σε περιοχές των νοτίων προαστίων της Βηρυτού.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, το Μεικτό Επιτελείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική απάντηση δόθηκε μετά τους βομβαρδισμούς στις νότιες συνοικίες της Βηρυτού. Παράλληλα, οι ιρανικές αρχές κατέστησαν σαφές ότι ενδεχόμενη συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο θα οδηγήσει σε νέα και πιο ισχυρή αντίδραση.

Η εύθραυστη ισορροπία αποτυπώθηκε και στις διεθνείς αγορές, καθώς η νέα ανάφλεξη μεταξύ των δύο χωρών προκάλεσε άνοδο των τιμών του πετρελαίου κατά περίπου 4%, εντείνοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Παρά τα πρώτα σημάδια αποκλιμάκωσης, οι εκατέρωθεν προειδοποιήσεις δείχνουν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τη διπλωματία να προσπαθεί να αποτρέψει μια νέα γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή.

Ο Νετανιάχου κατέληξε ότι αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και ότι το Ισραήλ έχει πλήρες δικαίωμα στην αυτοάμυνα και το ασκεί στο βαθμό που είναι απαραίτητο.

Νετανιάχου σε Τεχεράνη: Σε περίπτωση που επιτεθείτε ξανά στο Ισραήλ, θα απαντήσουμε με όλη μας τη δύναμη

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αποδυναμωμένοι από ποτέ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον τους «δεν έχουν τερματιστεί ακόμη».

Ο Νετανιάχου διεμήνυσε επίσης ότι σε περίπτωση που η Τεχεράνη εξαπολύσει νέα επίθεση εναντίον του Ισραήλ, η χώρα του θα ανταποδώσει το χτύπημα «με όλη της την ισχύ».

«Υπόσχομαι, και υπόσχομαι ξανά, ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα. Ενεργήσαμε επίσης με την ίδια αποφασιστικότητα εναντίον της Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ σχεδίαζε να εισβάλει στη Γαλιλαία με χιλιάδες τρομοκράτες και ταυτόχρονα σχεδίαζε να την ακολουθήσει στις πόλεις του Ισραήλ με 150.000 πυραύλους και ρουκέτες. Αποτρέψαμε επίσης αυτή την απειλή και εξουδετερώσαμε τον Νασράλα» σημείωσε.

Ο Νετανιάχου συγκαλεί συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας για σήμερα το βράδυ στις 9 μ.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με τους Times of Israel. Ισραηλινοί αξιωματούχοι άφησαν να εννοηθεί ότι το Ισραήλ αποφάσισε να σταματήσει τις επιθέσεις αντιποίνων κατά του Ιράν μετά από πιέσεις από τον Λευκό Οίκο, αλλά πρόσθεσαν ότι δεν έχει ακόμη ληφθεί τελική απόφαση.

Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν: «Κόλαση αν ο Σατανάς κάνει άλλο ένα λάθος»

Το Ιράν προειδοποίησε το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην κάνουν άλλα λάθη. «Εάν ο σατανικός σιωνιστικός-αμερικανικός συνασπισμός κάνει άλλο ένα λάθος βήμα, η περιοχή θα γίνει κόλαση γι' αυτούς!», δήλωσε ο Μοχάμεντ Μπακέρ Ζολκάντρ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος θεωρείται πολύ κοντά στον Ανώτατο Ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενί.

«Σαράντα επτά χρόνια και εκατό ημέρες αντίστασης, από το πεδίο της μάχης στους δρόμους και από τους δρόμους στην αρένα της πολιτικής και της διπλωματίας, έχουν μεταμορφώσει την παγκόσμια τάξη ασφαλείας», διαβεβαίωσε.

Σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ

Σειρήνες ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ (Ζαρίτ) μετά την πτώση βλήματος στο νότιο Λίβανο, σε περιοχή όπου επιχειρούν ισραηλινές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, δεν υπήρξαν θύματα.

Φωτιά σε πετρελαιοφόρο ανοικτά των ακτών του Ομάν

Το υπουργείο Ναυτιλίας της Ινδίας ανακοίνωσε ότι αναφέρθηκε πυρκαγιά σε πετρελαιοφόρο ανοικτά των ακτών του Ομάν, στο οποίο επέβαιναν 24 Ινδοί ναυτικοί, προσθέτοντας ότι όλοι τους είναι ασφαλείς.

Το πλοίο Marivex, που φέρει σημαία Μαδαγασκάρης, δεν μετέφερε φορτίο, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Οπές Κουμάρ Σάρμα, διευθυντής στο ομοσπονδιακό υπουργείο λιμένων και ναυτιλίας.

«Ολοι οι Ινδοί ναυτικοί είναι προς το παρόν ασφαλείς. Συντονιζόμαστε με το υπουργείο Εξωτερικών, τις ινδικές αποστολές μας στο εξωτερικό, το Ινδικό Πολεμικό Ναυτικό και το υπουργείο Αμυνας για να διασφαλίσουμε την ασφάλειά τους», δήλωσε ο Σάρμα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η αιτία της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε στο πλοίο στις 13:30 τοπική ώρα (11:00 ώρα Ελλάδος), δεν έγινε άμεσα γνωστή.

Ινδοί αξιωματούχοι βρίσκονται σε επαφή με τις αρχές του Ομάν για τη διάσωση και την ασφάλεια των ναυτικών, ανέφερε η ινδική πρεσβεία σε ανάρτησή της στο X.

Πακιστάν: «Εργαζόμαστε για μια ειρηνική λύση, προτρέποντας σε μετριοπάθεια»

«Η πρόσφατη κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή αποτελεί μια έντονη υπενθύμιση των κινδύνων μιας εύθραυστης εκεχειρίας και των απαράδεκτων συνεπειών που μπορεί να συνεπάγεται. Καθώς εργαζόμαστε επιμελώς και αφοσιωμένα, μαζί με τους αδελφούς και εταίρους μας, για να βρούμε μια ειρηνική διπλωματική λύση στη σύγκρουση, και ειδικά τώρα που ο τελικός στόχος βρίσκεται στα πρόθυρα της επίτευξης, παροτρύνουμε ειλικρινά όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να δώσουν στην ειρήνη μια ακόμη ευκαιρία», έγραψε ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ στο X. «Ας συνεχίσουμε να βαδίζουμε στο μονοπάτι της ειρήνης και της διπλωματίας, που προσφέρει λαμπρές προοπτικές για επιτυχία, αντί για αυτό της βίας και της καταστροφής», πρόσθεσε.

Άνοδος σε Wall Street

Οι κύριοι δείκτες της Wall Street σημειώνουν άνοδο, καθώς οι μετοχές τεχνολογίας ανέκαμψαν και το Ιράν, μετά το «πάγωμα» των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κέρδισε 0,7% στις 51.211,81 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κέρδισε 0,9% στις 7.447,95 μονάδες.

Ο σύνθετος δείκτης Nasdaq, που επικεντρώνεται στην τεχνολογία, σημείωσε άνοδο 1,1% στις 26.009,61 μονάδες.

Ο Άνταμ Σάρχαν της 50 Park Investments δήλωσε ότι πιστεύει ότι «η αγορά αντέδρασε υπερβολικά την Παρασκευή» με μια μαζική πώληση στον τεχνολογικό τομέα, ενώ μια αξιόπιστη αναφορά για την απασχόληση στις ΗΠΑ τροφοδότησε φόβους ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα αυξήσει τα επιτόκια αργότερα μέσα στο έτος.

«Τώρα επικρατεί η ψυχραιμία και οι αγοραστές εμφανίζονται και αγοράζουν την τελευταία βουτιά», πρόσθεσε ο Sarhan.

Οι επενδυτές θέλουν επίσης να πιστεύουν ότι «σημειώνουμε πρόοδο με τη Μέση Ανατολή», είπε, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι τερματίζει την τελευταία στρατιωτική του επιχείρηση που στοχεύει το Ισραήλ.

Προς το παρόν, οι εξελίξεις έχουν ηρεμήσει τόσο τις αγορές πετρελαίου όσο και τις αγορές ομολόγων, δήλωσε ο Patrick O'Hare του Briefing.com σε σημείωμά του.

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