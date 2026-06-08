Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι σταματά τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ

Snapshot Το κεντρικό αρχηγείο της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν ανακοίνωσε την παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ.

Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα απαντήσει πιο αυστηρά εάν οι επιθέσεις συνεχιστούν, συμπεριλαμβανομένου του νότιου Λιβάνου.

Οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν ως απάντηση στην επίθεση του Ισραήλ στη νότια Βηρυτό και την αντίδραση του Ιράν.

Ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει για στρατιωτική απάντηση σε παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Το Ιράν θεωρεί την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο ως μέρος της συνολικής κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν. Snapshot powered by AI

Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι το πρώτο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ από την εκεχειρία του Απριλίου έχει πλέον τελειώσει, αν και απείλησε να συνεχίσει τις επιθέσεις σε περίπτωση που το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο. Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από το Ισραήλ, το οποίο εξαπέλυσε επιθέσεις στο Ιράν σε αντίποινα μετά την εκτόξευση πυραύλων από την Τεχεράνη αργά την Κυριακή, στα πρώτα άμεσα πλήγματα μεταξύ των δύο πλευρών από την εκεχειρία.

Το Μεικτό Επιτελείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων (Χατάμ αλ Ανμπίγια) συγκεκριένα ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ. Στο ίδιο ανακοινωθέν ωστόσο προειδοποίησε ότι εάν οι επιθέσεις συνεχιστούν, «συμπεριλαμβανομένου του νότιου Λιβάνου», το Ιράν θα απαντήσει «πιο αυστηρά και δυναμικά από πριν».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε από το Ισραήλ και το Ιράν «να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες». Η σωρεία επιθέσεων εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου κατά περίπου 4% και απείλησε να καταστρέψει τις προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τη μεσολάβηση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου .

Το Ισραήλ έπληξε ένα πετροχημικό εργοστάσιο στο νοτιοδυτικό Ιράν, το οποίο, όπως ισχυρίστηκε, χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν δήλωσε ότι ανταπέδωσε με πλήγμα που στόχευε ένα παρόμοιο ισραηλινό εργοστάσιο στην πόλη Χάιφα.

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