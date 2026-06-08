Τραμπ: «Ισραήλ και Ιράν εξακολουθούν να επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός παρά τις νέες εχθροπραξίες.

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, εκτός αν εμποδιστούν από άγνοια ή βλακεία.

Ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για εκστρατεία που μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες ή να είναι παρατεταμένη, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ για την παραβίαση της εκεχειρίας και τόνισε ότι το Ισραήλ συνεχίζει επιθέσεις, παρά τις συμφωνίες που περιλαμβάνουν και τον Λίβανο. Snapshot powered by AI

Από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ,ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε για μια ακόμη φορά την αναζωπύρωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. «Και οι δύο πλευρές, το Ισραήλ και το Ιράν, επιδιώκουν άμεση εκεχειρία. Οι τελικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, εκτός αν η άγνοια ή η βλακεία μπουν εμπόδιο», έγραψε. Σύμφωνα με τον ίδιο, «τα πράγματα θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα», καθώς η περιοχή φοβάται μια κλιμάκωση.

Προηγουμένως με ένα λακωνικό μήνυμα στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καλέσει το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν τις επιθέσεις. Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι προετοιμάζεται για μία «εκστρατεία» που ενδεχομένως θα διαρκέσει αρκετές ημέρες ή θα είναι παρατεταμένη ενώ υπογράμμισε ότι είναι σε συνεργασία με τις ΗΠΑ που βοηθούν τις αμυντικές του προσπάθειες.

Το Ιράν την ίδια στιγή, μέσω του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι ευθύνονται για την παραβίαση της εκεχειρίας και υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη και το Ισλαμαμπάντ είχαν ξεκαθαρίσει ότι στην κατάπαυση πυρός περιλαμβάνεται και ο Λίβανος αλλά το Ισραήλ συνεχίζει να επιτίθεται.