Τραμπ: «Ισραήλ και Ιράν εξακολουθούν να επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ και το Ιράν εξακολουθούν να επιδιώκουν «άμεση κατάπαυση του πυρός» παρά τις νέες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Τραμπ: «Ισραήλ και Ιράν εξακολουθούν να επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός»
AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός παρά τις νέες εχθροπραξίες.
  • Ο Τραμπ τόνισε ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, εκτός αν εμποδιστούν από άγνοια ή βλακεία.
  • Ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για εκστρατεία που μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες ή να είναι παρατεταμένη, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.
  • Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ για την παραβίαση της εκεχειρίας και τόνισε ότι το Ισραήλ συνεχίζει επιθέσεις, παρά τις συμφωνίες που περιλαμβάνουν και τον Λίβανο.
Snapshot powered by AI

Από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ,ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε για μια ακόμη φορά την αναζωπύρωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. «Και οι δύο πλευρές, το Ισραήλ και το Ιράν, επιδιώκουν άμεση εκεχειρία. Οι τελικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, εκτός αν η άγνοια ή η βλακεία μπουν εμπόδιο», έγραψε. Σύμφωνα με τον ίδιο, «τα πράγματα θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα», καθώς η περιοχή φοβάται μια κλιμάκωση.

trump.jpg

Προηγουμένως με ένα λακωνικό μήνυμα στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καλέσει το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν τις επιθέσεις. Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι προετοιμάζεται για μία «εκστρατεία» που ενδεχομένως θα διαρκέσει αρκετές ημέρες ή θα είναι παρατεταμένη ενώ υπογράμμισε ότι είναι σε συνεργασία με τις ΗΠΑ που βοηθούν τις αμυντικές του προσπάθειες.

Το Ιράν την ίδια στιγή, μέσω του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι ευθύνονται για την παραβίαση της εκεχειρίας και υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη και το Ισλαμαμπάντ είχαν ξεκαθαρίσει ότι στην κατάπαυση πυρός περιλαμβάνεται και ο Λίβανος αλλά το Ισραήλ συνεχίζει να επιτίθεται.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Στράτος Σιμόπουλος, νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Πατρίκ Μπριέλ: Υπό κράτηση στη Γαλλία μετά από καταγγελίες για βιασμό - Ακυρώθηκαν οι συναυλίες του

14:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

PosoKanei: Πότε έρχεται το νέο «εργαλείο» για τη σύγκριση τιμών στα σούπερ μάρκετ

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ισραήλ και Ιράν εξακολουθούν να επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός»

14:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δύο συλλήψεις στη Σαλαμίνα μετά το «μπλόκο» της ΕΛΑΣ στο φορτίο των 109 κιλών χασίς στην Ηγουμενίτσα

14:17ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΟΣΠΕΡΤ: «Δεν θα ανεχτούμε να γίνουμε τα θύματα επιχειρηματικών ή πολιτικών συμφερόντων»

14:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μίνι ανασχηματισμός: Κώτσηρας στο Μεταφορών, Μαρκόπουλος σε ΥΠΟΙΚ, Σούκουλη στο Περιβάλλοντος, Χατζηβασιλείου στο ΥΠΕΞ

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 64 ετών ο δημοσιογράφος Γιάννης Δράζος έπειτα από μάχη με τον καρκίνο

14:09ANNOUNCEMENTS

Ο πρώτος πρώτος άνθρωπος - «Ειρήνη» δια χειρός Νίκου Καραθάνου

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Χανίων: Καταρρίφθηκε drone που μετέφερε δέμα σε κρατούμενους

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Στον εισαγγελέα ο Τζέιμς Δαλαμάγκας μετά από 27 χρόνια καταζητούμενος - Δείτε βίντεο

14:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: 45χρονος έκρυψε 39 φιξάκια με κοκαΐνη στην πλάτη καθίσματος αυτοκινήτου

13:57ANNOUNCEMENTS

Το SNF Nostos 2026 τoυ Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) διοργανώνει ένα μεγάλο dance party με ένα εκρηκτικό DJ line-up 

13:45ΕΘΝΙΚΑ

ΝΑΤΟ: Με F-16 και Rafale συμμετέχει η Πολεμική Αεροπορία στη μεγάλη άσκηση Ramstein Flag 26

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Τοπαλίδου: Αναβολή στη δίκη για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος

13:35ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Γιατί οι συνομιλίες για το Ιράν βρίσκονται σε αδιέξοδο - Οι 3 επιλογές της Ουάσινγκτον και το δίλημμα του «διαπραγματευτή ομήρων»

13:30ΥΓΕΙΑ

Πέθανε ο γιατρός που υποβλήθηκε σε πρωτοποριακή παγκοσμίως θεραπεία για όγκο στον εγκέφαλο

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακός «εμφύλιος» στο Ηράκλειο: Συνελήφθησαν πατέρας, δύο γιοι και μία κόρη

13:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίωξη στον Παλαιστίνιο για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης σε ισραηλινούς στόχους

13:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε αιφνιδίως ο γγ Περιβάλλοντος Θύμιος Μπακογιάννης - Συνελήφθη ο γαμπρός του για το κύκλωμα στις πολεοδομίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Πατήσια: Νεκρός κροίσος... ρακοσυλλέκτης - Ποιος ήταν ο «βασιλιάς των κάδων»

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτός θα είναι ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα που θα φέρει το φαινόμενο El Niño

14:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μίνι ανασχηματισμός: Κώτσηρας στο Μεταφορών, Μαρκόπουλος σε ΥΠΟΙΚ, Σούκουλη στο Περιβάλλοντος, Χατζηβασιλείου στο ΥΠΕΞ

09:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή αέρια μάζα από τα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά

13:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε αιφνιδίως ο γγ Περιβάλλοντος Θύμιος Μπακογιάννης - Συνελήφθη ο γαμπρός του για το κύκλωμα στις πολεοδομίες

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά το έργο μετατροπής του ιστορικού εργοστασίου της Κεράνης σε συγκρότημα κατοικιών – Πώς θα είναι και πότε θα είναι έτοιμο

12:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η διπλή ζωή του Τζέιμς Δαλαμάγκα: Πώς κρυβόταν επί 27 χρόνια ο καταζητούμενος της Interpol για τη δολοφονία ομογενούς στην Αυστραλία

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Στη θεία η προσωρινή επιμέλεια των παιδιών της 39χρονης Βασιλικής

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Στους 19 οι νεκροί από τον σεισμό 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Περισσότεροι από 200 οι τραυματίες - Κατέρρευσαν κτήρια και γέφυρες

13:30ΥΓΕΙΑ

Πέθανε ο γιατρός που υποβλήθηκε σε πρωτοποριακή παγκοσμίως θεραπεία για όγκο στον εγκέφαλο

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά: Καραμανλής, Παυλόπουλος, Κακλαμάνης και πλήθος κόσμου έδωσαν το παρών

10:37LIFESTYLE

Πάνος Μιχαλόπουλος: «Ναι, επιστρέφω!» - Το comeback στην τηλεόραση και ο μοναδικός όρος που έθεσε

15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο - Σε ποια περιοχή βρέθηκε από επιστήμονες

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της μικρής Μαντλίν: Ο μυστηριώδης φάκελος που έχουν οι Βρετανοί «δείχνει» τον ένοχο

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Νέα μεγάλη κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλου κρέατος και εισήγηση για «λουκέτο» στην εταιρεία - Το δίκτυο διακίνησης έφτανε σε νησιά και ξενοδοχεία

12:58ΜΠΑΣΚΕΤ

ΕΡΤ σε Ολυμπιακό: «Απαξιώνετε το προϊόν, στοχοποιείτε εργαζόμενους και παράγετε τοξικότητα»

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 64 ετών ο δημοσιογράφος Γιάννης Δράζος έπειτα από μάχη με τον καρκίνο

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακός «εμφύλιος» στο Ηράκλειο: Συνελήφθησαν πατέρας, δύο γιοι και μία κόρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ