Channel 12: Το Ισραήλ σταματά τις επιθέσεις κατά του Ιράν, έπειτα από εντολή του Τραμπ

Υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 ότι το Ισραήλ σταματά τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, ο αξιωματούχος τόνισε ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ σε ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρυτού, ενώ δήλωσε ότι οι επιθέσεις στον νότιο Λίβανο θα συνεχιστούν με πλήρη ισχύ τις επόμενες ημέρες.

Ένας άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε στο Reuters πως ο Τραμπ είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε πριν ο Τραμπ δημοσιεύσει στο Truth Social ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός, σημείωσε ο αξιωματούχος.

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι σταματά τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ

Νωρίτερα, o στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι το πρώτο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ από την εκεχειρία του Απριλίου έχει πλέον τελειώσει, αν και απείλησε να συνεχίσει τις επιθέσεις σε περίπτωση που το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο.

Συγκεκριμένα, το Μεικτό Επιτελείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων (Χατάμ αλ Ανμπίγια) ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ. Στο ίδιο ανακοινωθέν ωστόσο προειδοποίησε ότι εάν οι επιθέσεις συνεχιστούν, «συμπεριλαμβανομένου του νότιου Λιβάνου», το Ιράν θα απαντήσει «πιο αυστηρά και δυναμικά από πριν».

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