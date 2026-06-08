Πακιστάν: Ο «τελικός στόχος» των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν είναι πλέον πολύ κοντά στην επίτευξή του

Σε αυτοσυγκράτηση προτρέπει ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ: «Δώστε μια ευκαιρία στην ειρήνη»

Δημήτρης Μάνωλης

Πακιστάν: Ο «τελικός στόχος» των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν είναι πλέον πολύ κοντά στην επίτευξή του
Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif arrives for a meeting with Chinese President Xi Jinping at the Great Hall of the People, in Beijing, China, Monday May 25, 2026. (Tingshu Wang/Pool Photo via AP)
Pool Reuters
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  • Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε ότι ο τελικός στόχος των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ
  • Ιράν είναι πολύ κοντά στην επίτευξή του.
  • Ο Σεχμπάζ Σαρίφ κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν κλιμάκωση της έντασης.
  • Οι συνομιλίες μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου χαρακτηρίστηκαν θετικές, παρά διαφωνίες σχετικά με πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ.
  • Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κλιμάκωση έχει περάσει και η στρατηγική εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ διατηρείται.
  • Το Ιράν ανακοίνωσε αναστολή των επιθέσεων, ενώ το Ισραήλ φαίνεται να έχει αποδεχθεί το αίτημα των ΗΠΑ για διακοπή των επιθέσεων.
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Ο τελικός στόχος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών «βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την επίτευξή του», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα κλιμάκωση της έντασης.

Ynet: Θετικές συνομιλίες Τραμπ-Νετανιάχου παρά τις διαφωνίες

«Οι συζητήσεις μεταξύ του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήταν γενικά θετικές. Οι δύο χώρες συμφωνούν, παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες (το Ισραήλ) ενήργησε δύο φορές αντίθετα με τη δημόσια θέση (της αμερικανικής κυβέρνησης), τόσο με την επίθεση στη Βηρυτό όσο και με την απάντησή του στο Ιράν», ανέφερε η Yedioth Ahronoth, επικαλούμενη έναν ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Το Ισραήλ απέδειξε την ικανότητά του να υπερασπίζεται το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα ακόμη και εναντίον του προέδρου, χωρίς ωστόσο να διακόπτει τις σχέσεις και να διατηρεί τη στρατηγική εταιρική σχέση», τόνισε η πηγή.

Μέσα ενημέρωσης Ισραήλ: Η αίσθηση είναι ότι η κλιμάκωση είναι πλέον πίσω μας

«Η αίσθηση είναι ότι η τρέχουσα κλιμάκωση έχει πλέον περάσει», δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, σύμφωνα με τον ισραηλινό Τύπο, υπό το φως της πρόσφατης επανέναρξης των επιθέσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Το Ιράν ανακοίνωσε την αναστολή των επιθέσεων. Δεν έχει εκδοθεί επίσημη δήλωση από το εβραϊκό κράτος, αλλά σύμφωνα με έναν αξιωματούχο, το αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για διακοπή των επιθέσεων κατά του Ιράν έχει γίνει δεκτό.

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