Πακιστάν: Ο «τελικός στόχος» των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν είναι πλέον πολύ κοντά στην επίτευξή του

Ο τελικός στόχος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών «βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την επίτευξή του», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα κλιμάκωση της έντασης.

Ynet: Θετικές συνομιλίες Τραμπ-Νετανιάχου παρά τις διαφωνίες

«Οι συζητήσεις μεταξύ του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήταν γενικά θετικές. Οι δύο χώρες συμφωνούν, παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες (το Ισραήλ) ενήργησε δύο φορές αντίθετα με τη δημόσια θέση (της αμερικανικής κυβέρνησης), τόσο με την επίθεση στη Βηρυτό όσο και με την απάντησή του στο Ιράν», ανέφερε η Yedioth Ahronoth, επικαλούμενη έναν ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Το Ισραήλ απέδειξε την ικανότητά του να υπερασπίζεται το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα ακόμη και εναντίον του προέδρου, χωρίς ωστόσο να διακόπτει τις σχέσεις και να διατηρεί τη στρατηγική εταιρική σχέση», τόνισε η πηγή.

Μέσα ενημέρωσης Ισραήλ: Η αίσθηση είναι ότι η κλιμάκωση είναι πλέον πίσω μας

«Η αίσθηση είναι ότι η τρέχουσα κλιμάκωση έχει πλέον περάσει», δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, σύμφωνα με τον ισραηλινό Τύπο, υπό το φως της πρόσφατης επανέναρξης των επιθέσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Το Ιράν ανακοίνωσε την αναστολή των επιθέσεων. Δεν έχει εκδοθεί επίσημη δήλωση από το εβραϊκό κράτος, αλλά σύμφωνα με έναν αξιωματούχο, το αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για διακοπή των επιθέσεων κατά του Ιράν έχει γίνει δεκτό.