Ιράν: Ακυρώθηκαν οι πτήσεις στα ιρανικά αεροδρόμια, ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης

Το κεντρικό αρχηγείο του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι, μετά την σθεναρή απάντηση του Ιράν στο ισραηλινό καθεστώς, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είχαν ανασταλεί, ενώ προειδοποίησε για «σκληρότερες και πιο καταστροφικές επιθέσεις» εάν το Ισραήλ συνέχιζε τους βομβαρδισμούς του Λιβάνου, αναφέρει το IRNA.

Το έτερο ιρανικό πρακτορείο Tansim, μετέδωσε πως ακυρώθηκαν οι πτήσεις προς και από τα ιρανικά αεροδρόμια μέχρι νεωτέρας.

Ανοιξε ξανά ο εναέριος χώρος του Ιράκ

Την ίδια ώρα, το Ιράκ άνοιξε ξανά τον εναέριο χώρο του σήμερα το απόγευμα, γνωστοποίησε η ιρακινή υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι παύει τη στρατιωτική του επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανοίγει ξανά τον «ιρακινό εναέριο χώρο για πτήσεις από και προς όλα τα αεροδρόμια» της χώρας και θα συνεχίσει να «παρακολουθεί και να αξιολογεί την περιφερειακή κατάσταση», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Χθες βράδυ η ιρακινή υπηρεσία ανακοίνωσε 72ωρο κλείσιμο του εναέριου χώρου της μετά τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ, τις πρώτες από την έναρξη της εκεχειρίας στις 8 Απριλίου.