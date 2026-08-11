Σεισμός στην Κολομβία: Φόβοι για παγιδευμένα παιδιά σε νοσοκομείο που κατέρρευσε

Snapshot Σειμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία προκάλεσε πάνω από 111 θανάτους και εκτεταμένες καταστροφές, κυρίως στις πόλεις Κάλι, Περέιρα, Αρμενία και Μανισάλες.

Κατέρρευσε το πανεπιστημιακό νοσοκομείο στην Κάλι, με την παιδιατρική πτέρυγα και τη μονάδα εντατικής θεραπείας να έχουν σοβαρές ζημιές και φόβους για παγιδευμένα παιδιά και ασθενείς.

Τουλάχιστον 10 άτομα παραμένουν παγιδευμένα στα ερείπια του νοσοκομείου, ενώ επιβεβαιώθηκε ο θάνατος τουλάχιστον ενός ασθενούς.

Επτά νοσοκομεία στην Κάλι έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, δυσχεραίνοντας την παροχή ιατρικής φροντίδας στους τραυματίες και νοσηλευόμενους.

Η Κολομβία βρίσκεται σε υψηλό σεισμικό κίνδυνο λόγω της σύγκλισης τριών τεκτονικών πλακών, με ιστορικό καταστροφικών σεισμών στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Snapshot powered by AI

Ενάμιση μόλις μήνα μετά τους δύο σεισμούς που ισοπέδωσαν τη Βενεζουέλα, η γη σείστηκε ξανά στη Λατινική Αμερική. Ένας ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,4 Ρίχτερ διάρκειας τεσσάρων ολόκληρων λεπτών, έπληξε την Κολομβία νωρίς χθες το πρωί, προκαλώντας θανάτους και εκτεταμένες καταστροφές.

Το επίκεντρο ήταν κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, σε βάθος 96 χλμ., σε μια αγροτική περιοχή στην αραιοκατοικημένη επαρχία Τσόκο, 300 χλμ. από την Μπογκοτά. Αλλά η δόνηση ήταν τόσο ισχυρή που έγινε αισθητή σε όλη την περιοχή, από τον Ισημερινό μέχρι τον Παναμά. Οι πόλεις που επλήγησαν περισσότερο ήταν η Κάλι - η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας - η Περέιρα, η Αρμενία και η Μανισάλες, όπου κατέρρευσε και ο πύργος του καθεδρικού ναού: μαζί, αντιπροσωπεύουν 3,5 εκατομμύρια κατοίκους. Πολλοί εξακολουθούν να αγνοούνται, παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, και ένας αγώνας δρόμου ενάντια στον χρόνο βρίσκεται σε εξέλιξη για να σωθούν ζωές .

Ώρες αγωνίας εκτυλίσσονται στην πόλη Κάλι, όπου κατέρρευσε το πανεπιστημιακό νοσοκομείο: η παιδιατρική πτέρυγα και ιδιαίτερα η μονάδα εντατικής θεραπείας έχουν γίνει ένας σωρός από συντρίμμια, και υπάρχουν φόβοι ότι πολλά παιδιά εξακολουθούν να είναι παγιδευμένα από κάτω. Καταστράφηκε επίσης η κλινική Villa Salud, μια από τις πιο γνωστές ιδιωτικές εγκαταστάσεις της πόλης, που βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα από το αμφιθέατρο όπου ο Αμπελάρντο Ντε Λα Εσπριέλα ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από μόλις τρεις ημέρες, με τη φυσική καταστροφή που πλήτει τη χώρα να είναι η πρώτη δοκιμασία που αντιμετωπίζει στο νέο του ρόλο ως πρόεδρος.

Η διευθύντρια του νοσοκομείου, Ίρνε Τόρες, έκανε λόγο για «ένα δράμα μέσα στο δράμα», επιβεβαίωσε τον θάνατο τουλάχιστον ενός ασθενούς, και πρόσθεσε ότι άλλοι 10 παραμένουν παγιδευμένοι στα ερείπια, εκφράζοντας φόβους ότι θα υπάρξουν περισσότεροι νεκροί. «Η κατάρρευση επηρέασε το 30% της δομής και, ιδίως, τις πτέρυγες παιδιατρικής και εντατικής θεραπείας. Αυτή τη στιγμή, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 10 παγιδευμένοι άνθρωποι και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τουλάχιστον έναν θάνατο, αλλά φοβόμαστε ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν έως και πέντε», δήλωσε η Τόρες στο Radio Caracol.

Η διευθύντρια του μεγαλύτερου δημόσιου νοσοκομείου στη νοτιοδυτική Κολομβία δεν διευκρίνισε, για λόγους απορρήτου, εάν κάποιο από τα θύματα ήταν παιδιά στην παιδιατρική πτέρυγα. «Είναι μια τραγωδία μέσα στην τραγωδία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλους ασθενείς και χρειαζόμαστε αίμα. Το 100% των νοσηλευόμενων ασθενών έχει καταφύγει στους κήπους επειδή ολόκληρη η κατασκευή έχει υποστεί ζημιές. Πρόκειται για απόλυτη έκτακτη ανάγκη», πρόσθεσε η Τόρες.

Εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή που κατέρρευσαν οι τέσσερις τελευταίοι όροφοι της πρόσοψης της παιδιατρικής πτέρυγας, μιας ημικυκλικής κατασκευής με μεγάλα παράθυρα που κατέρρευσε σαν κάστρο από άμμο λόγω των ισχυρών δονήσεων που προκλήθηκαν από τον σεισμό.

Η Τόρες ανέφερε επίσης ζημιές σε νοσοκομειακή δομή που σχετίζεται με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Καρτάγκο, έναν δήμο πιο κοντά στο επίκεντρο του σεισμού στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στην περιφέρεια Τσόκο. «Λαμβάνουμε επίσης αναφορές για κατάρρευση μέρους του κτηρίου εκεί », είπε. Εν τω μεταξύ, ένας χειρουργός στην κλινική Valle Salud, ένα από τα κορυφαία ιδιωτικά κέντρα υγείας της χώρας, δημοσίευσε μια απεγνωσμένη έκκληση για βοήθεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Όλοι όσοι μπορούν να έρθουν να βοηθήσουν, παρακαλούμε να έρθουν στην κλινική Valle Salud. Έχω πολλούς ασθενείς εντατικής θεραπείας παγιδευμένους. Πρέπει να τους βγάλουμε έξω. Το νοσοκομείο έχει καταρρεύσει», έγραψε ο Δρ. Juan Gallego στο Instagram λίγα λεπτά μετά τον κύριο σεισμό.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από το εσωτερικό του κτηρίου, ενώ ακούγονται κραυγές γιατρών και ασθενών έδειχναν τις σοβαρές ζημιές που υπέστη η δομή του νοσοκομείου και τον πανικό που ξέσπασε αμέσως μετά τον σεισμό. Σύμφωνα με τον γιατρό, η κατάρρευση επηρέασε τον τρίτο, τέταρτο και πέμπτο όροφο του κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρχές, τουλάχιστον επτά νοσοκομεία στο Κάλι υπέστησαν σοβαρές ζημιές , γεγονός που περιπλέκει όχι μόνο τη φροντίδα των νοσηλευόμενων ασθενών, αλλά και την παροχή βοήθειας στους πολυάριθμους τραυματίες που προκλήθηκαν από τον σεισμό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρόκειται για τις κλινικές Alba, Rey David, Nuestra Señora del Rosario, Sanitas Tequendama, Valle Salud Cali, Carlos Holmes Trujillo, Urgencias Pasoancho και Versalles.

Η Κολομβία είναι εκτεθειμένη σε εξαιρετικά υψηλό σεισμικό κίνδυνο, καθώς είναι μία από τις λίγες χώρες στον κόσμο όπου συγκλίνουν τρεις τεκτονικές πλάκες. Η χώρα καταγράφει κατά μέσο όρο 50.000 σεισμούς ανά μήνα, αν και οι περισσότεροι είναι ανεπαίσθητοι στον άνθρωπο. Το επίκεντρο του νέου σεισμού είναι η ίδια περιοχή όπου έχουν σημειωθεί μερικοί από τους πιο καταστροφικούς σεισμούς στην ιστορία της χώρας: το 1999, ένας σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών έπληξε την πόλη Αρμενία, σχεδόν στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος με το σημερινό επίκεντρο, αλλά στην Κεντρική Κορδιγιέρα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και σχεδόν 1.000 θανάτους. Το 1983, το Ποπαγιάν, στη Δυτική Κορδιγιέρα και νοτιότερα, χτυπήθηκε από έναν άλλο σεισμό που προκάλεσε 287 θανάτους.

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