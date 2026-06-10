BBC: Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου ήθελαν να αλλάξουν τη Μέση Ανατολή, τώρα ρισκάρουν μία μόνιμη κρίση

Snapshot Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου υποτίμησαν την ανθεκτικότητα του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο δεν έχει ηττηθεί και παραμένει ισχυρό.

Η περιοχή της Μέσης Ανατολής βιώνει μια μακρά, φθοροποιό κρίση με υψηλό κίνδυνο άμεσης σύγκρουσης, αντί για την αναμενόμενη γρήγορη αλλαγή.

Η κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Apache από το Ιράν δείχνει ότι το καθεστώς μπορεί να προκαλεί ζημιές και δεν υποχωρεί στην πίεση.

Ο Τραμπ επιδιώκει μια συμφωνία με το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, ενώ ο Νετανιάχου διαφωνεί με την σύνδεση των συγκρούσεων στον Λίβανο και στον Κόλπο.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει σοβαρές παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις και δεν φαίνεται να ανοίγει σύντομα χωρίς σημαντικές διπλωματικές εξελίξεις. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πίστευαν ότι η νίκη επί του Ιράν θα αναδιαμόρφωνε τη Μέση Ανατολή. Η περιοχή αναδιαμορφώνεται. Αλλά όχι με τον τρόπο που περίμεναν. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν έχει ηττηθεί. Ο κίνδυνος τώρα είναι μια μακρά, φθοροποιός μόνιμη κρίση που θα κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να διολισθήσει ξανά σε άμεση σύγκρουση.

Το ιρανικό καθεστώς αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολο να καταρρεύσει από ό,τι είχαν υποθέσει ο Τραμπ και ο Νετανιάχου. Η κρίση τους ήταν λανθασμένη και έχουν χάσει τον έλεγχο των συνεπειών. Η τελευταία από αυτές είναι η κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Apache από το Ιράν . Είναι μια ακόμη υπενθύμιση ότι οι ηγέτες του Ιράν μπορούν ακόμα να βλάψουν τους Αμερικανούς και δεν θα υποχωρήσουν στην αποφασιστικότητά τους να βγουν από αυτόν τον πόλεμο νικητές. Για αυτούς, η νίκη ισοδυναμεί με επιβίωση και ενισχυμένη αποτροπή, με τη μορφή της αναγνώρισης του ελέγχου τους στα Στενά του Ορμούζ, μιας από τις πιο στρατηγικές πλωτές οδούς στον κόσμο.

Ο πρόεδρος και οι στρατηγοί του θα προσπαθήσουν να σταθμίσουν την αντίδρασή τους στην απώλεια του ελικοπτέρου, για να δείξουν με την ίδια έμφαση ότι δεν μπορούν να τους πιέσουν, αλλά ταυτόχρονα να διατηρήσουν την αργή και μέχρι στιγμής μη παραγωγική διπλωματική διαδικασία. Το πλήρωμα του Apache επέζησε. Αν είχαν σκοτωθεί, μια πολύ πιο σκληρή απάντηση θα ήταν πιθανή.

Ο Τραμπ βασίζει τις προσδοκίες του σε μια συμφωνία με το Ιράν για το άνοιγμα του Ορμούζ και για τη συμφωνία των όρων πολύ πιο μακροπρόθεσμων συνομιλιών σχετικά με τα μεγάλα ζητήματα, ξεκινώντας από το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και τα ευρύτερα πυρηνικά του σχέδια.

Ο πόλεμος δεν είναι δημοφιλής στην Αμερική και επιθυμεί μια διέξοδο που μπορεί να παρουσιάσει ως νίκη. Αποδεικνύεται ότι είναι μια δύσκολη πρόκληση. Ο Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάου μαθαίνουν ένα παλιό μάθημα. Από τότε που οι άνθρωποι ανακάλυψαν την τέχνη και την κατάρα του πολέμου, οι ηγέτες ανακάλυψαν ότι είναι πιο εύκολο να ξεκινήσεις έναν πόλεμο παρά να τον τελειώσεις με μια ξεκάθαρη νίκη.

Όταν οδήγησαν τις χώρες τους σε πόλεμο με το Ιράν την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου, και οι δύο εξέδωσαν βιντεοσκοπημένες δηλώσεις, επιλέγοντας λέξεις που αντανακλούσαν την υπόθεση ότι ερχόταν μια στιγμή ιστορικής αλλαγής. Το καθεστώς που κυβερνούσε το Ιράν από την ανατροπή του Σάχη το 1979 ήταν καθ' οδόν προς την πτώση.

Τις πρώτες πρωινές ώρες στο Μαρ-α-Λάγκο, το θέρετρό του στη Φλόριντα, ο Τραμπ, επανέλαβε την υπόσχεση που είχε δώσει στους Ιρανούς αντιπάλους του καθεστώτος τον Ιανουάριο ότι «η βοήθεια είναι καθ' οδόν».

«Προς τον μεγάλο, περήφανο λαό του Ιράν, λέω απόψε ότι η ώρα της ελευθερίας σας είναι κοντά. Μείνετε προστατευμένοι. Μην φύγετε από το σπίτι σας. Είναι πολύ επικίνδυνα έξω. Βόμβες θα πέφτουν παντού. Όταν τελειώσουμε, αναλάβετε την κυβέρνησή σας. Θα είναι δική σας. Αυτή θα είναι πιθανώς η μόνη σας ευκαιρία εδώ και γενιές.»

Το επόμενο πρωί, ο Νετανιάχου στάθηκε στο φως του ήλιου στην οροφή του ψηλού κτηρίου του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ στο κέντρο του Τελ Αβίβ, για να ηχογραφήσει την ομιλία του. Όπως και ο Τραμπ, μίλησε σαν η νίκη να ήταν βέβαιη. «Αυτός ο συνασπισμός δυνάμεων μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό που λαχταρώ εδώ και 40 χρόνια: να χτυπήσουμε το τρομοκρατικό καθεστώς. Αυτό υποσχέθηκα - και αυτό θα κάνουμε.»

Καθ' όλη τη διάρκεια της πολιτικής του ζωής, ο Νετανιάχου υποστήριζε ότι η πραγματική απειλή για το Ισραήλ προέρχεται από το Ιράν, όχι από τους Παλαιστίνιους ή τους Άραβες γείτονες της χώρας του. Είχε προσπαθήσει και είχε αποτύχει να πείσει άλλους Αμερικανούς προέδρους να τον ακολουθήσουν στην επίθεση κατά του Ιράν. Ο Τραμπ ήταν διαφορετικός.

Για περισσότερα από δύο χρόνια, από τότε που η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο Νετανιάχου έλεγε στους Ισραηλινούς ότι η δύναμη του στρατού τους, με την υποστήριξη της Αμερικής, θα κατατρόπωνε τους εχθρούς τους και θα τους οδηγούσε σε ένα πλουσιότερο και ασφαλέστερο μέλλον. Η απάντηση ήταν η βία, όχι η διπλωματία.

Ο Νετανιάχου είχε την αίσθηση οτι η στιγμή είχε έρθει. Αντίθετα, όταν αντιμετώπισε τις κάμερες αφού ο Τραμπ του είπε να ακυρώσει τα σχέδιά του να επιτεθεί στη Βηρυτό τη Δευτέρα, ο κορυφαίος αρθρογράφος ισραηλινών εφημερίδων Μπεν Κάσπιτ είπε ότι έμοιαζε με ξεφούσκωτο μπαλόνι. Ο Κάσπιτ είναι ένας από τους πιο σφοδρούς επικριτές του πρωθυπουργού. Αλλά είναι σαφές ότι η στρατηγική του Νετανιάχου να χρησιμοποιήσει βία για να υποτάξει την περιοχή στη θέλησή του έχει αποτύχει.

Ο Τραμπ ανέμενε μια γρήγορη νίκη. Είχε παρακολουθήσει με ενθουσιασμό τον αμερικανικό στρατό να απαγάγει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας και τη σύζυγό του, να τους στέλνει σε φυλακή στη Νέα Υόρκη και να εγκαθιστά έναν υπάκουο διάδοχο στο Καράκας. Πίστευε ότι η αλλαγή καθεστώτος μέσω σχολικών βιβλίων ήταν πολύ καλύτερη από τους αέναους πολέμους που διεξήγαγαν οι προκάτοχοί του στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Το Ιράν θα ήταν το επόμενο στη λίστα.

Και οι δύο άνδρες πρέπει να αναρωτιούνται τι πήγε στραβά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο. Το Ισραήλ είναι η υπερδύναμη της Μέσης Ανατολής. Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου είδαν ένα καθεστώς στην Τεχεράνη να παραπαίει από την οικονομική κρίση που προκλήθηκε από κυρώσεις, κακοδιαχείριση και διαφθορά. Το Ισραήλ είχε καταφέρει σφυροκοπήματα στους συμμάχους του, τη Χαμάς στη Γάζα και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Ο άλλος βασικός σύμμαχός του, ο Μπασάρ αλ Άσαντ, είχε καθαιρεθεί από την προεδρία της Συρίας και είχε καταφύγει στη Μόσχα. Τον Ιανουάριο το καθεστώς κατέστειλε τεράστιες διαδηλώσεις εναντίον του σκοτώνοντας χιλιάδες Ιρανούς πολίτες.

Υποτίμησαν ότι το ισλαμικό καθεστώς είναι ανθεκτικό, αδίστακτο και πανούργο. Πίστευαν ότι η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του και των στενότερων υπασπιστών του θα προκαλούσε την κατάρρευση του καθεστώτος εκ των έσω. Υπερεκτίμησαν την αποτελεσματικότητα της στρατιωτικής δύναμης εναντίον ενός καθεστώτος που είχε αντιμετωπίσει επανειλημμένες απειλές για σχεδόν 50 χρόνια, είχε κάνει αυτοσχεδιασμούς για να επιβιώσει από μια επίθεση και είχε μια αντίληψη για την εθνική ασφάλεια που βασίζεται σε θρησκευτικές και ιδεολογικές του πεποιθήσεις.

Τα πετρελαιοπαραγωγά κράτη του Κόλπου, σύμμαχοι των ΗΠΑ, και στην περίπτωση των ΗΑΕ και του Μπαχρέιν και του Ισραήλ επίσης, έχουν υποστεί πλήγματα. Δεν κατέγραψαν απλώς απώλεια εσόδων από τα πετροχημικά και τα υποπροϊόντα τους, όπως τα λιπάσματα. Έχουν χτίσει το μέλλον τους γύρω από τη δημιουργία μιας όασης σταθερότητας και επιχειρήσεων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στον Κόλπο. Οι πιθανοί επενδυτές και οι τουρίστες βλέπουν τον πόλεμο να μετατρέπει αυτό το όραμα σε μια οφθαλμαπάτη.

Το ιρανικό καθεστώς πιστεύει ότι η επιβίωσή του και η ευκολία με την οποία έθεσε φραγμό στην παγκόσμια οικονομία κλείνοντας τα Στενά του Ορμούζ και επιτιθέμενος στους Άραβες γείτονές του στον Κόλπο μπορούν να μεταφραστούν σε μακροπρόθεσμη αποτροπή εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Οι άνδρες που αντικατέστησαν την παλιά φρουρά των Ιρανών ηγετών που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ έχουν εξίσου ριζοσπαστική ιδεολογία με τους προκατόχους τους, αλλά είναι πολύ πιο πρόθυμοι να αναλάβουν ρίσκα σε αυτό που θεωρούν υπαρξιακό αγώνα. Πιστεύουν ότι τα λόγια από μόνα τους δεν θα σταματήσουν περισσότερες επιθέσεις στο μέλλον από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ. Αντίθετα, θέλουν να δείξουν ότι περισσότερες επιθέσεις στο Ιράν θα οδηγήσουν σε οδυνηρές συνέπειες.

Ένα βασικό μέρος της στρατηγικής του είναι η σύνδεση του πολέμου στον Λίβανο με τον πόλεμο στον Κόλπο. Το μήνυμα του καθεστώτος προς τον Τραμπ είναι ότι δεν μπορεί να ελπίζει σε κανενός είδους συμφωνία εάν το Ισραήλ συνεχίσει να βομβαρδίζει τον Λίβανο και να προσπαθεί να καταστρέψει τη Χεζμπολάχ, την πολιτοφυλακή και το πολιτικό κίνημα που έχει καλλιεργήσει από τη δεκαετία του 1980 ως προωθημένη άμυνά του εναντίον του Ισραήλ.

Περιορίζοντας τα σχέδια του Ισραήλ να επιτεθεί στη Βηρυτό, με το σκεπτικό ότι επίκειται συμφωνία (ένας ισχυρισμός που έχει κάνει και στο παρελθόν, εσφαλμένα), ο Τραμπ έδειξε έμμεσα ότι αποδέχεται τη σύνδεση μεταξύ όσων συμβαίνουν στον Λίβανο και όσων συμβαίνουν στον Κόλπο.

Τη Δευτέρα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν θα δεχόταν τη σύνδεση. Την χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη». Το πρόβλημά του είναι ότι ο Τραμπ θα θέσει τα συμφέροντά του και την επιθυμία του να τερματίσει τον πόλεμο πάνω από την αποφασιστικότητα του Νετανιάχου να συνεχιστεί μέχρι να μπορέσει να δηλώσει ότι το ισλαμικό καθεστώς στην Τεχεράνη έχει παραλύσει.

Ο Νετανιάχου ακύρωσε μια προγραμματισμένη επίθεση στη Βηρυτό, αλλά έκτοτε ο στρατός του Ισραήλ, ο IDF, συνεχίζει να χτυπά πολύ σκληρά το νότιο Λίβανο. Όταν το Ορμούζ έκλεισε τον Μάρτιο, υπήρξαν δυσοίωνες προειδοποιήσεις για παγκόσμιες οικονομικές συνέπειες εάν παρέμενε κλειστό μέχρι τον Ιούνιο. Η ζωτικής σημασίας πλωτή οδός που ήταν ανοιχτή μέχρι την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν όχι μόνο παραμένει κλειστή. Χωρίς αξιοσημείωτες διπλωματικές εξελίξεις, είναι δύσκολο να τη δούμε να ανοίγει ξανά σύντομα.

Διαβάστε επίσης