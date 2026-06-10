Τραμπ: «Ισχυρή» η απάντηση των ΗΠΑ στην κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο ABC ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πλήττουν το Ιράν, μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου.
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- Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου.
- Η Ουάσινγκτον απαντά άμεσα στο περιστατικό με ισχυρή και δυνατή στρατιωτική αντίδραση.
- Ο Τραμπ τόνισε τη σημασία της άμεσης απάντησης στην κατάρριψη του ελικοπτέρου.
Σε εξέλιξη βρίσκονται αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την κατάρριψη ελικοπτέρου των ΗΠΑ.
Μιλώντας στο ABC, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η Ουάσινγκτον απαντά ήδη στο περιστατικό.
«Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει απάντηση. Κατέρριψαν ένα ελικόπτερο και απαντάμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε.
Ο Τραμπ χαρακτήρισε την αμερικανική αντίδραση «πολύ ισχυρή» και «πολύ δυνατή», λέγοντας ότι αυτή ακριβώς είναι η απάντηση που δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
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