Κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι: Από το «δεν ήταν και κάτι σοβαρό…», στα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη ελικοπτέρου Apache. Λίγο νωρίτερα, ο Τραμπ είχε επιχειρήσει να υποβαθμίσει το περιστατικό, λέγοντας ότι «δεν ήταν και κάτι σοβαρό».

Γιάννης Φιλιππάκος

Κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι: Από το «δεν ήταν και κάτι σοβαρό…», στα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν
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ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον του Ιράν μετά την κατάρριψη ελικοπτέρου Apache του αμερικανικού στρατού.
  • Ο πρόεδρος Τραμπ αρχικά υποβάθμισε το περιστατικό, αλλά αργότερα δήλωσε ότι η αμερικανική απάντηση είναι «πολύ ισχυρή» και «πολύ δυνατή».
  • Το πλήρωμα του ελικοπτέρου διασώθηκε με τη βοήθεια drone, σε μια πρωτοποριακή θαλάσσια διάσωση μη επανδρωμένου σκάφους.
  • Τα AH
  • 64 Apache είναι κρίσιμα για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ειδικά σε σχέση με την πίεση στις ιρανικές αποστολές πετρελαίου και την αντιμετώπιση ιρανικών drones.
  • Ιρανικά μέσα ανέφεραν εκρήξεις και δραστηριότητα αντιαεροπορικής άμυνας στην επαρχία Χορμοζγκάν μετά τα αμερικανικά πλήγματα.
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Πλήγματα κατά του Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, μετά την κατάρριψη ελικοπτέρου Apache του αμερικανικού στρατού.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν πλήγματα «αυτοάμυνας», ως απάντηση στο περιστατικό που είχε σημειωθεί την προηγούμενη ημέρα.

Ιρανικά μέσα μετέδωσαν αναφορές για εκρήξεις στην επαρχία Χορμοζγκάν.

Το ιρανικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε, την ίδια ώρα, ότι κάτοικοι και πηγές στο λιμάνι Σιρίκ και σε γύρω χωριά άκουσαν πολλαπλές εκρήξεις στην περιοχή το βράδυ, ενώ το Fars ανέφερε ότι εκρήξεις ακούστηκαν και σε άλλες ανατολικές περιοχές της επαρχίας, μεταξύ των οποίων το Κουχεστάκ και το Μιναμπ. Σύμφωνα με το Fars, σε ορισμένα σημεία καταγράφηκε και δραστηριότητα της αντιαεροπορικής άμυνας.

Τραμπ: «Ισχυρή» η απάντηση των ΗΠΑ στην κατάρριψη του ελικοπτέρου

Μιλώντας στο ABC, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η Ουάσινγκτον απαντά ήδη στο περιστατικό.

«Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει απάντηση. Κατέρριψαν ένα ελικόπτερο και απαντάμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την αμερικανική αντίδραση «πολύ ισχυρή» και «πολύ δυνατή», λέγοντας ότι αυτή ακριβώς είναι η απάντηση που δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν ήταν και κάτι σοβαρό…»

Λίγο πριν από την ανακοίνωση της CENTCOM, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εμφανιστεί πιο καθησυχαστικός. Σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, είπε ότι η κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου «δεν ήταν και κάτι σοβαρό».

«Ο πιλότος είναι καλά», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι λεπτομέρειες του περιστατικού είναι «πολύ διαφορετικές απ’ ό,τι νομίζετε». Δεν έδωσε, πάντως, περισσότερες εξηγήσεις.

Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είχε λάβει ιατρική φροντίδα, ενώ η κατάστασή του χαρακτηριζόταν σταθερή.

Οργισμένη η πρώτη αντίδραση Τραμπ

Ωστόσο, η πρώτη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου ήταν διαφορετική. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, είχε γράψει ότι ενημερώθηκε από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πως οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα προηγμένα ελικόπτερα Apache των ΗΠΑ, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία πάνω από τα Στενά του Ορμούζ.

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Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους. Ο Τραμπ σημείωνε, ωστόσο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «πρέπει, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση».

Η διάσωση με drone

Το πλήρωμα διασώθηκε με τη βοήθεια drone, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της CENTCOM, πλοίαρχο Τιμ Χόκινς. Όπως είπε, πρόκειται για την πρώτη γνωστή θαλάσσια διάσωση με μη επανδρωμένο σκάφος από τον αμερικανικό στρατό.

Ο Χόκινς ανέφερε ότι το drone εντόπισε τους δύο αεροπόρους και τους μετέφερε στην ακτή, αφού είχαν περάσει περίπου δύο ώρες στο νερό.

Το μη επανδρωμένο σκάφος που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Corsair, μήκους 7,3 μέτρων, της Saronic Technologies. Σύμφωνα με τη CENTCOM, το σκάφος ανήκει στην Task Force 59 του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, μονάδα που δημιουργήθηκε το 2021 για τη χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων και τεχνητής νοημοσύνης στη θαλάσσια ασφάλεια στη Μέση Ανατολή.

Τα ελικόπτερα AH-64 Apache αποτελούν βασικό μέσο για τον αμερικανικό στρατό στην περιοχή, καθώς οι ΗΠΑ επιχειρούν να ασκήσουν πίεση στις ιρανικές αποστολές αργού πετρελαίου και στα δεξαμενόπλοια. Ελικόπτερα του ίδιου τύπου έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την κατάρριψη ιρανικών drones.

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