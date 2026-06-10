CENTCOM: Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έκανε λόγο για πλήγματα «αυτοάμυνας», ενώ το ιρανικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε αναφορές για εκρήξεις στην περιοχή του λιμανιού Σιρίκ.

Γιάννης Φιλιππάκος

CENTCOM: Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι
CENTCOM
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα «αυτοάμυνας» κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι.
  • Η CENTCOM επιβεβαίωσε ότι οι επιθέσεις ήταν απάντηση στο περιστατικό της προηγούμενης ημέρας.
  • Το ιρανικό πρακτορείο Mehr ανέφερε εκρήξεις στην περιοχή του λιμανιού Σιρίκ και σε γειτονικά χωριά.
  • Οι εκρήξεις καταγράφηκαν το βράδυ, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και πηγών της περιοχής.
Snapshot powered by AI

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν πλήγματα «αυτοάμυνας» κατά του Ιράν, μετά την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι του αμερικανικού στρατού.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στην κατάρριψη του ελικοπτέρου, που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα.

Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι κάτοικοι και πηγές στο λιμάνι Σιρίκ και σε γύρω χωριά άκουσαν πολλαπλές εκρήξεις στην περιοχή το βράδυ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ισχυρή» η απάντηση των ΗΠΑ στην κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι

01:26ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

01:04ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι: Από το «δεν ήταν και κάτι σοβαρό…» του Τραμπ, στα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν

00:42ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι

00:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ υποβαθμίζει την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι: «Δεν ήταν και κάτι σοβαρό…»

00:00ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα Πολεοδομίας: Προφυλακίστηκαν οι 6 κατηγορούμενοι

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πάπας Λέων παίζει μπάλα: Στηρίζει ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο - Προτιμά Μπαρτσελόνα ή Ρεάλ;

23:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπανδρέου: Να αλλάξουμε πλώρη - Δεν έχει ξεκολλήσει η βελόνα - Τι να γίνει μετά την πρώτη Κυριακή

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Καλοκαίρι στο Μοναστηράκι Ρεθύμνου: Τρεις μεγάλες βραδιές που δεν πρέπει να χάσετε

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Συγκινητική στιγμή: Πατέρας συναντά το κορίτσι που ζει με την καρδιά της κόρης του που αυτοκτόνησε

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν στα χέρια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο - Πώς ξεκίνησε η ένταση

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 10 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:25WHAT THE FACT

Μοναδική παράσταση φωτός - Το viral βίντεο της νυχτερινής καταιγίδας που λάμπει

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Ανακοινώθηκε το πλήρωμα του Artemis III - Τρεις Αμερικανοί και ένας Ιταλός οι επόμενοι αστροναύτες

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Αχώριστες και στην κορυφή: Δίδυμες αδελφές αποφοίτησαν ως συν-αριστούχες του σχολείου τους - «Ήταν ο στόχος μας από την Α΄Λυκείου»

22:58ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (11/6)

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Στο μικροσκόπιο μπλούζα του Ιταλού με πιθανά ίχνη αίματος

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Οι πιο ασφαλείς χώρες του πλανήτη για το 2026: Τι σημαίνει να ζεις εκεί

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Τι μπορεί να πάει στραβά αν αποφύγεις το αλκοτέστ πηδώντας από γέφυρα; Να σου επιτεθεί αλιγάτορας

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Το ζήτημα των γερμανικών οφειλών παραμένει ανοιχτό και ενεργό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες από τη Βουλγαρία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν»

19:10LIFESTYLE

Μίνα Αρναούτη: «Πρόστιμο 270.000€ για εγκατάλειψη ζώων και σε εμένα με 17 χειρουργεία 39.000€»

01:04ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι: Από το «δεν ήταν και κάτι σοβαρό…» του Τραμπ, στα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση γυναίκας από τον 6ο όροφο κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Στο μικροσκόπιο μπλούζα του Ιταλού με πιθανά ίχνη αίματος

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν στα χέρια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο - Πώς ξεκίνησε η ένταση

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Άντονι Γκουίντερα: Πέθανε ο ηθοποιός από το «Ο Νονός III» - Οι τραγικές τελευταίες στιγμές του

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: «Εχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας» - Μετά την κάνναβη απαγόρευση για όσα καπνικά προϊόντα ψεκάζονται με άγνωστα χημικά

17:06WHAT THE FACT

Τι είναι τελικά πιο υγιεινό: τα ζυμαρικά, το ρύζι ή οι πατάτες; Έκπληξη η απάντηση

00:00ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα Πολεοδομίας: Προφυλακίστηκαν οι 6 κατηγορούμενοι

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο από επίθεση στο Μπέλφαστ: Σύλληψη 30χρονου Σουδανού για απόπειρα αποκεφαλισμού στη μέση του δρόμου

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: «Τον χτυπούσε, τον απειλούσε», λέει ο αδερφός του δολοφονημένου Πολωνού καθηγητή

00:42ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Η στιγμή που ανατινάζεται το αυτοκίνητο Ρώσου Συνταγματάρχη - Η εμπλοκή του με τη Wagner

22:58ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (11/6)

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 10 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Πατήσια: Νεκρός κροίσος... ρακοσυλλέκτης - Ποιος ήταν ο «βασιλιάς των κάδων»

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Οδύσσεια για 400 επιβάτες πτήσης - Εγκαταλείφθηκαν σε παγωμένη απομακρυσμένη πόλη, 2.000 μίλια από τον τελικό προορισμό

19:39WHAT THE FACT

10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ