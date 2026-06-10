CENTCOM: Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έκανε λόγο για πλήγματα «αυτοάμυνας», ενώ το ιρανικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε αναφορές για εκρήξεις στην περιοχή του λιμανιού Σιρίκ.
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- Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα «αυτοάμυνας» κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι.
- Η CENTCOM επιβεβαίωσε ότι οι επιθέσεις ήταν απάντηση στο περιστατικό της προηγούμενης ημέρας.
- Το ιρανικό πρακτορείο Mehr ανέφερε εκρήξεις στην περιοχή του λιμανιού Σιρίκ και σε γειτονικά χωριά.
- Οι εκρήξεις καταγράφηκαν το βράδυ, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και πηγών της περιοχής.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν πλήγματα «αυτοάμυνας» κατά του Ιράν, μετά την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι του αμερικανικού στρατού.
Σύμφωνα με τη CENTCOM, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στην κατάρριψη του ελικοπτέρου, που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα.
Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι κάτοικοι και πηγές στο λιμάνι Σιρίκ και σε γύρω χωριά άκουσαν πολλαπλές εκρήξεις στην περιοχή το βράδυ.
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