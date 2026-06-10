Ο Τραμπ υποβαθμίζει την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι: «Δεν ήταν και κάτι σοβαρό…»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Apache, αναφέροντας ότι το περιστατικό «δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό» και ότι ο πιλότος είναι καλά.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν υποχρεωτικά στην επίθεση κατά του ελικοπτέρου στα Στενά του Ορμούζ.

Το πλήρωμα του ελικοπτέρου διασώθηκε από drone τύπου Corsair, σε μια πρωτοποριακή διάσωση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη θάλασσα από τον αμερικανικό στρατό.

Το drone ανήκει στην Task Force 59, την πρώτη μονάδα του Πολεμικού Ναυτικού που εστιάζει στη θαλάσσια ασφάλεια στη Μέση Ανατολή με χρήση μη επανδρωμένων και τεχνητής νοημοσύνης.

Τα ελικόπτερα AH

64 Apache αποτελούν σημαντικό στρατιωτικό πλεονέκτημα για τις ΗΠΑ, καθώς επιβάλλουν αποκλεισμό στις ιρανικές μεταφορές πετρελαίου και χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Snapshot powered by AI

Να υποβαθμίσει τη σημασία της κατάρριψης αμερικανικού ελικοπτέρου επιχείρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal ότι το περιστατικό «δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό».

«Ο πιλότος είναι καλά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι λεπτομέρειες της υπόθεσης είναι «πολύ διαφορετικές απ’ ό,τι νομίζετε», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Το πλήρωμα του ελικοπτέρου δεχόταν ιατρική φροντίδα και η κατάστασή του χαρακτηριζόταν σταθερή.

Σκληρή η πρώτη αντίδραση

Νωρίτερα, πάντως, ο Τραμπ είχε υιοθετήσει πιο σκληρό τόνο, γράφοντας στον λογαριασμό του στο Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «πρέπει, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση».

«Μόλις ενημερώθηκα από τις ένοπλες δυνάμεις μας ότι χθες το βράδυ οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache μας, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία πάνω από τα Στενά του Ορμούζ.

Στο περιστατικό εμπλέκονταν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι και οι δύο ασφαλείς και αβλαβείς. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν, αναγκαστικά, να ανταποκριθούν σε αυτή την επίθεση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό!» είχε γράψει στο Truth Social

To πλήρωμα του αμερικανικού ελικοπτέρου διασώθηκε από ένα drone, στην πρώτη γνωστή διάσωση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη θάλασσα από τον αμερικανικό στρατό, δήλωσε ο πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ. Είπε ότι το μη επανδρωμένο σκάφος εντόπισε τους δύο αεροπόρους και τους έφερε στην ακτή αφού πέρασαν περίπου δύο ώρες στο νερό.

Το drone που χρησιμοποιήθηκε για τη διάσωση ήταν ένα σκάφος 7,3 μέτρων που ονομάζεται Corsair και κατασκευάζεται από την Saronic Technologies, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Χόκινς.

Το drone ανατέθηκε στην Task Force 59 του Πολεμικού Ναυτικού, που ιδρύθηκε το 2021 ως η πρώτη μονάδα μη επανδρωμένης και τεχνητής νοημοσύνης του Πολεμικού Ναυτικού που εστιάζει στη θαλάσσια ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των Στενών του Ορμούζ και της Διώρυγας του Σουέζ.

Τα ελικόπτερα AH-64 Apache αποτελούν βασικό πλεονέκτημα για τον αμερικανικό στρατό καθώς επιβάλλει αποκλεισμό στις ιρανικές αποστολές αργού πετρελαίου και στα δεξαμενόπλοια, επιδιώκοντας να πιέσει την Τεχεράνη σε συμφωνία. Τα ελικόπτερα έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την κατάρριψη ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.