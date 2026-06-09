CNN: Οι 37 φορές που ο Τραμπ ήταν «πολύ κοντά» σε συμφωνία με το Ιράν

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει τουλάχιστον 37 φορές από τον Μάρτιο ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, αλλά η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Στις 7 Απριλίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε εκεχειρία και προέβλεψε ότι μια συμφωνία θα οριστικοποιείτο μέσα σε δύο εβδομάδες, κάτι που δεν συνέβη.

Παρά τις συνεχείς δηλώσεις αισιοδοξίας και προβλέψεις για επικείμενη συμφωνία, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν καταλήξει σε αποτέλεσμα μέχρι σήμερα.

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι προηγούμενες προβλέψεις του για συμφωνία δεν επαληθεύτηκαν, αλλά συνέχισε να δηλώνει ότι η συμφωνία είναι κοντά.

Η εμπλοκή του Ισραήλ και νέες συγκρούσεις φαίνεται να επηρεάζουν αρνητικά τις προοπτικές ολοκλήρωσης της συμφωνίας. Snapshot powered by AI

Έχουν περάσει περισσότεροι από δύο μήνες από τότε που ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, λέγοντας τότε ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά σε μια συμφωνία. Ο Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 7 Απριλίου ότι είχαν «προχωρήσει πολύ», αλλά χρειάζονταν δύο εβδομάδες για «να οριστικοποιηθεί και να ολοκληρωθεί η συμφωνία». Κατέληξε λέγοντας ότι «είναι τιμή μας που αυτό το μακροπρόθεσμο πρόβλημα βρίσκεται κοντά στην επίλυσή του».

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, ο Τραμπ έχει δηλώσει τουλάχιστον 37 φορές από τον Μάρτιο ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν ή ότι η Τεχεράνη «ικετεύει» για συμβιβασμό. Τόσες φορές έχει πει ευθέως — σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημόσιες εμφανίσεις και τηλεφωνικές κλήσεις με τα μέσα ενημέρωσης — ότι επίκειται συμφωνία ή ότι το Ιράν ήθελε απεγνωσμένα να την ολοκληρώσει.

Όπως καταγράφει το αμερικανικό δίκτυο, η πρώτη από τις επαναλαμβανόμενες προβλέψεις του Τραμπγια ειρήνευση έγινε στις 23 Μαρτίου, λιγότερο από έναν μήνα μετά την έναρξη της σύγκρουσης. Τότε δήλωνε ότι υπήρχαν «σχεδόν πλήρη σημεία συμφωνίας» ανάμεσα στις δύο πλευρές.Τις επόμενες ημέρες η ρητορική του έγινε ακόμη πιο αισιόδοξη. Στις 25 Μαρτίου υποστήριξε ότι το Ιράν «θέλει απελπισμένα να κάνει συμφωνία», ενώ μία ημέρα αργότερα δήλωνε ότι η Τεχεράνη «εκλιπαρεί για συμφωνία».

Στις 29 Μαρτίου προέβλεπε ότι θα υπάρξει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Η συμφωνία δεν ήρθε ποτέ. Παρόλα αυτά, στις 15 Απριλίου δήλωνε ότι η κρίση βρίσκεται «πολύ κοντά στο τέλος της», ενώ μία ημέρα αργότερα διαβεβαίωνε ότι «φαίνεται πολύ πιθανό να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν».

Στις 7 Απριλίου, όταν ανακοίνωσε την εκεχειρία, ο Τραμπ έγραψε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονταν «πολύ κοντά» και ότι χρειάζονταν μόλις δύο εβδομάδες για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. «Είναι τιμή μου να βλέπω αυτό το μακροχρόνιο πρόβλημα τόσο κοντά στη λύση του», είχε αναφέρει τότε.

Η συμφωνία δεν ήρθε ποτέ. Παρόλα αυτά, στις 15 Απριλίου δήλωνε ότι η κρίση βρίσκεται «πολύ κοντά στο τέλος της», ενώ μία ημέρα αργότερα διαβεβαίωνε ότι «φαίνεται πολύ πιθανό να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν».

Τις επόμενες μέρες, ο Τραμπ ουσιαστικά διαβεβαίωσε ότι όλα είχαν τελειώσει: «Φαίνεται πολύ καλό που θα καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, και θα είναι μια καλή συμφωνία», δήλωσε σε δημοσιογράφους στις 16 Απριλίου.

Μέχρι τις 17 Απριλίου, ισχυρίστηκε σε τρεις ξεχωριστές εμφανίσεις ότι το Ιράν είχε «συμφωνήσει σε όλα», ότι «νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία την επόμενη ή δύο μέρες » και ότι «δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές σημαντικές διαφορές».

Και στις 20 Απριλίου, σε μια ανάρτηση στο Truth Social, προέβλεψε ότι « όλα θα συμβούν, σχετικά γρήγορα».

Παρά το γεγονός ότι αυτό δεν ευοδώθηκε, το Ιράν εξακολουθούσε να «πέθαινε να κάνει μια συμφωνία» στις 30 Απριλίου. «Όταν τελειώσει ο πόλεμος, κάτι που δεν θα πρέπει να αργήσει πολύ...» στοιχημάτισε στους δημοσιογράφους την 1η Μαΐου.

Ο Τραμπ δίσταζε να σχολιάσει τις προβλέψεις του για ένα διάστημα, προτού ανακοινώσει στις 18 Μαΐου ότι αναβάλλει τις στρατιωτικές επιθέσεις για «δύο ή τρεις ημέρες» κατόπιν αιτήματος χωρών της Μέσης Ανατολής, «επειδή πιστεύουν ότι πλησιάζουν πολύ κοντά σε μια συμφωνία».

Σε αυτό το σημείο, ακόμη και ο Τραμπ φάνηκε να αναγνωρίζει πόσο συχνά τέτοιες προβλέψεις είχαν πάει στραβά. «Υπήρξαν χρονικές περίοδοι όπου σκεφτόμασταν ότι θα πλησιάζαμε σχεδόν σε μια συμφωνία και δεν λειτούργησε», είπε ο Τραμπ, προτού προσθέσει: «Αλλά αυτό είναι λίγο διαφορετικό». Δεν ήταν διαφορετικό. Αλλά παρέμεινε απτόητος.

«Θα τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Τραμπ στις 19 Μαΐου σε ένα πικνίκ του Κογκρέσου. Μέχρι τις 23 Μαΐου, έκανε νέες προβλεψεις όπως ακριβώς είχε κάνει και στις 17 Απριλίου. Είπε ότι η κυβέρνηση « πλησίαζε πολύ περισσότερο » σε μια συμφωνία η οποία «είχε αποτελέσει σε μεγάλο βαθμό αντικείμενο διαπραγματεύσεων και υπόκειται σε οριστικοποίηση ». Και είπε ότι η συμφωνία θα ανακοινωθεί «σύντομα» και ότι οι «τελικές πτυχές» συζητούνται.

Στις 28 Μαΐου, σε μια συνέντευξη με τη νύφη του, Λάρα Τραμπ, τα πράγματα ήταν «κοντά σε μια πολύ καλή συμφωνία». Και χθες διαβεβαίωσε ότι ήταν «πολύ κοντά στο να καταλήξουν σε συμφωνία», αλλά ότι το Ιράν και το Ισραήλ την έθεταν σε κίνδυνο εμπλεκόμενοι σε νέα συμπλοκή.

«Είμαστε πολύ κοντά σε μια τελική συμφωνία με το Ιράν», δήλωσε στο Axios . «Θα είναι μια καλή συμφωνία. Δεν θέλω να καταρρεύσει εξαιτίας αυτών που συμβαίνουν τώρα».

Ήταν τουλάχιστον η τρίτη φορά που ο Τραμπ έλεγε μόνο στο Axios ότι μια συμφωνία είναι προ των πυλών. Στη συνέχεια, τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης υπέρ του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ από τη Νότια Καρολίνα, ο Τραμπ προέβλεψε για άλλη μια φορά μια «ολοκληρωτική νίκη» τις επόμενες δύο εβδομάδες.

«Διαπραγματευόμαστε τώρα· θέλουν να κάνουν μια πολύ καλή συμφωνία», είπε ο Τραμπ. Έπειτα πρόσθεσε: «Είναι πρόθυμοι να μας δώσουν τα πάντα».

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