Νέα Υόρκη: Αποδοκιμασίες και συνθήματα κατά του Τραμπ στον τρίτο τελικό του ΝΒΑ - Bίντεο

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που παρακολούθησε αγώνα τελικών του NBA, αλλά αντιμετωπίστηκε με έντονες αποδοκιμασίες στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν.

Τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας προκάλεσαν ταλαιπωρία στους οπαδούς, με μεγάλες ουρές, ακυρώσεις πάρτι παρακολούθησης και απαγόρευση εισόδου με τσάντες.

Η παρουσία του Τραμπ στο γήπεδο συνοδεύτηκε από αυξημένη αστυνομική και μυστική προστασία, με μεγάλη περίμετρο ασφαλείας γύρω από την αρένα.

Οι τιμές των εισιτηρίων ήταν εξαιρετικά υψηλές, ξεπερνώντας τα 5.000 δολάρια για κάποιες θέσεις, ωθώντας πολλούς οπαδούς να παρακολουθήσουν τον αγώνα από μπαρ και πάρτι παρακολούθησης στην πόλη.

Ο αγώνας του 3ου τελικού κέρδισαν οι Σαν Αντόνιο Σπερς με 115

111, ενώ ο Τραμπ παρακολούθησε τον αγώνα από τη σουίτα του ιδιοκτήτη των Νικς. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποδοκιμάστηκε έντονα από οπαδούς μέσα στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν, όταν προβλήθηκε σε βιντεοοθόνες κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου, καθώς έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που παρευρέθηκε σε αγώνα τελικών του NBA.

Πριν από την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, οι φίλαθλοι φώναζαν συνθήματα όπως «ΗΠΑ! ΗΠΑ!», δημιουργώντας αρχικά θετικό κλίμα στο γήπεδο, πριν από τον αγώνα. Η εικόνα άλλαξε όταν οι κάμερες στράφηκαν στον Τραμπ ο οποίος εμφανίστηκε στη γιγαντοοθόνη. Τότε ακολούθησαν έντονες αποδοκιμασίες από μεγάλο μέρος του κοινού. Οι αποδοκιμασίες σταμάτησαν όταν η αμερικανική σημαία τον διαδέχθηκαν στις οθόνες, και οι οπαδοί ζητωκραύγασαν όταν εμφανίστηκαν παίκτες των Νιου Γιορκ Νικς.

Ο Τραμπ παρακολούθησε τον 3ο από τους 4 αγώνες από τη σουίτα του ιδιοκτήτη των Νικς, Τζέιμς Ντόλαν, μαζί με την εγγονή του Κάι, τον προσωπικό σύμβουλο Μπόρις Έπστεϊν και τους γραμματείς του υπουργικού συμβουλίου Λι Ζέλντιν, Σον Ντάφι και Νταγκ Μπέργκουμ. Κάθισε δίπλα στον Ντόλαν κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου και πέρασε μέρος του δεύτερου δεκαλέπτου μιλώντας με τον επίτροπο του NBA Άνταμ Σίλβερ και τον υποψήφιο για κυβερνήτη των Ρεπουμπλικανών Μπρους Μπλέικμαν.

Το ελικόπτερο Marine One του Τραμπ πέταξε από το σπίτι του στο Νιου Τζέρσεϊ και προσγειώθηκε κοντά στη Γουόλ Στριτ προτού η αυτοκινητοπομπή του διασχίσει το Μανχάταν και φτάσει στην αρένα περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα. Συνάντησε μια χούφτα ανθρώπων που έκαναν αγενείς χειρονομίες, και έξω από το γήπεδο μια ομάδα κρατούσε πλακάτ που έγραφαν «Ο Τραμπ πρέπει να φύγει».

Το απόγευμα πριν από την άφιξη του Τραμπ, το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης και η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ έστησαν μια μεγάλη περίμετρο γύρω από το Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν. Οι οπαδοί έκαναν ουρά για να μπουν στην αρένα περισσότερες από τέσσερις ώρες πριν από την έναρξη, σε μια σκηνή που έμοιαζε περισσότερο με παραμονή Πρωτοχρονιάς στην Τάιμς Σκουέαρ παρά με τη συνηθισμένη προετοιμασία για έναν αγώνα μπάσκετ.

Trump, shown on camera during the national anthem, is booed loudly at MSG pic.twitter.com/NkWE4xsE2Z — Aaron Rupar (@atrupar) June 9, 2026

Έπρεπε να προσκομίσουν εισιτήριο ή άδεια για να περάσουν από διάφορα σημεία ελέγχου, καθώς και να περάσουν από ένα μαγνητόμετρο τύπου Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών. Προσωπικό της Μυστικής Υπηρεσίας και αστυνομία ήταν τοποθετημένο σε κάθε γωνιά και σε μεγάλους αριθμούς. Εργαζόμενοι πολίτες, τουρίστες που επισκέπτονταν το Μανχάταν και οπαδοί μπερδεύονταν καθώς προσπαθούσαν να ελιχθούν με την ασφάλεια.

Οι Νεοϋορκέζοι αναγκάζονται να προσαρμοστούν

Αφού ταξίδεψε από το σπίτι του στη Φλόριντα για τον αγώνα, ο οπαδός των Νικς, Γκρεγκ Γουέλντον, είπε ότι η κύρια ταλαιπωρία που αντιμετώπισε μέχρι στιγμής ήταν η έλλειψη πληροφοριών. «Έχουμε ρωτήσει τόσους πολλούς αστυνομικούς, μυστικές υπηρεσίες, τύπους με πολυβόλα, τι να κάνουμε, πού να πάμε», είπε. «Κανείς δεν ξέρει». Ο προπονητής των Νικς, Μάικ Μπράουν, και ο ομόλογός του από τους Σπερς, Μιτς Τζόνσον, άφησαν να εννοηθεί ότι η ταλαιπωρία δεν ειχε να κάνει με την ενίσχυση της ασφάλειας εξαιτίας του Τραμπ. «Συμβαίνουν πολλά και θα προτιμούσα να είμαι μέρος τους παρά όχι», είπε ο Τζόνσον.

Με τα μέτρα ασφαλείας να έχουν ενισχυθεί, ένα πάρτι παρακολούθησης του αγώνα ακυρώθηκε και οι κάτοχοι εισιτηρίων δεν επιτρεπόταν να φέρουν τσάντες μέσα στο γήπεδο. Οι οπαδοί είχαν συγκεντρωθεί κοντά στο στάδιο για να παρακολουθήσουν αγώνες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου των πλέι οφ, κατά την οποία οι Νικς έχουν κερδίσει 13 συνεχόμενα παιχνίδια για να φτάσουν στον τελικό για πρώτη φορά από το 1999 και να ξεπεράσουν δύο νίκες από τον πρώτο τους τίτλο NBA από το 1973.

«Ανυπομονούμε να επαναφέρουμε τα πάρτι παρακολούθησης για τον 4ο Αγώνα», δήλωσε η Επίτροπος της Αστυνομίας Τζέσικα Τις σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα. «Αλλά νομίζω ότι οι Νεοϋορκέζοι έχουν συνηθίσει να έρχονται πρόεδροι στην πόλη και καταλαβαίνουν ότι αυτό γενικά σημαίνει lockdown περιοχών και αυτό θα δείτε απόψε στο Γκάρντεν». Το σερί των Νικς έσπασε το βράδυ της Δευτέρας, με τους Σπερς να κερδίζουν με 115-111. Ο τέταρτος αγώνας θα διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης στο Γκάρντεν.

Με το βλέμμα στην ασφάλεια του Τραμπ

Αυτή είναι η τελευταία μεγάλη αθλητική εκδήλωση στην οποία έχει παραστεί ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεδρίας του και τα μέτρα ασφαλείας έχουν δημιουργήσει μεγάλη ταλαιπωρία για τους οπαδούς. Χιλιάδες φίλαθλοι έχασαν την έναρξη του περσινού τελικού του US Open μεταξύ του Carlos Alcaraz και του Jannik Sinner λόγω των μεγάλων ουρών ασφαλείας.

Παρόλο που η Αμερικανική Ομοσπονδία Αντισφαίρισης ανέβαλε την έναρξη του αγώνα κατά μισή ώρα, πολλοί οπαδοί δεν μπόρεσαν να εισέλθουν επειδή τα πρόσθετα μέτρα σήμαιναν ότι έπρεπε να περάσουν από έλεγχο όχι μόνο κατά την άφιξή τους στο Εθνικό Κέντρο Αντισφαίρισης Billie Jean King, αλλά και μπροστά από τα σκαλιά του Σταδίου Arthur Ashe, όπου ο Τραμπ παρακολουθούσε από μια σουίτα.

Οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι επιβολής του νόμου επανεξετάζουν την ασφάλεια του Τραμπ υπό το πρίσμα τριών περιστατικών τα τελευταία δύο χρόνια: έναν πυροβολισμό σε μια συγκέντρωση του 2024 στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, την ανακάλυψη ενός άνδρα οπλισμένου με τουφέκι καθώς ο Τραμπ έπαιζε γκολφ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, αργότερα εκείνο το έτος, και την πρόσφατη ένοπλη επίθεση στο δείπνο του Συνδέσμου Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Όταν ρωτήθηκε την Κυριακή για τις σκέψεις του σχετικά με την παρουσία του Τραμπ, ο σέντερ των Νικς, Μίτσελ Ρόμπινσον, απάντησε: «Ωραία, υποθέτω. Μπορούμε ακόμα να βγούμε εκεί έξω και να παίξουμε (ανεξάρτητα από το) ποιος είναι εδώ και ποιος όχι». Ο δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι και άλλοι αξιωματούχοι ήταν επίσης στο παιχνίδι, όπως και ο Ντέρεκ Τζέτερ, μέλος του Hall of Fame των Yankees, και ο δύο φορές νικητής του Super Bowl, quarterback Eli Manning των New York Giants.

Ήταν ήδη αρκετά δύσκολο για τους οπαδούς των Νικς να μπουν στο Madison Square Garden λόγω των αστρονομικών τιμών των εισιτηρίων. Η τιμή εισόδου για ένα εισιτήριο είναι υψηλότερη από το μέσο κόστος μηνιαίου ενοικίου στη Νέα Υόρκη, ξεπερνώντας τα 5.000 δολάρια. Οι καλύτερες θέσεις ήταν διαθέσιμες για δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Ο Μαμντάνι είπε ότι αγόρασε το εισιτήριό του, το οποίο, όπως είπε, ήταν μόνο για όρθιους, για περίπου 1.000 δολάρια απευθείας από το Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν.

Τα απαγορευτικά εισιτήρια έχουν ωθήσει τους οπαδούς να γεμίσουν μπαρ, δρόμους και πάρτι παρακολούθησης σε όλη την πόλη. Το πάρτι παρακολούθησης κοντά στο Garden έχει γίνει ένα σημαντικό γεγονός καθ' όλη τη διάρκεια των πλέι οφ, αλλά με την παρουσία του Τραμπ, η εκδήλωση μεταφέρθηκε λίγα τετράγωνα πιο μακριά, έξω από την περίμετρο ασφαλείας, στο Bryant Park.