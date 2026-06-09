Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν «ολική νίκη» επί του Ιράν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν «ολική νίκη» επί του Ιράν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να δεσμευθεί να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε μια πιθανή συμφωνία με πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Η καθυστέρηση στην αποδοχή της συμφωνίας από το Ιράν αποδίδεται από τον Τραμπ στην υπερηφάνεια και την ισχύ της ιρανικής πλευράς.

Η εκεχειρία που ανακοινώθηκε στις 7 Απριλίου είχε σκοπό να δώσει χρόνο για την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον αναμένεται να ανακοινώσει «ολική νίκη» έναντι του Ιράν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, μιλώντας σε τηλε-συγκέντρωση υπέρ του γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος συμμετέχει στις προκριματικές εκλογές της Τρίτης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η ιρανική πλευρά επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας και είναι έτοιμη να δεσμευθεί ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. «Διαπραγματευόμαστε τώρα και θέλουν να κάνουν μια πολύ καλή συμφωνία. Είναι πρόθυμοι να μας δώσουν τα πάντα, είναι πρόθυμοι να μας δώσουν κανένα πυρηνικό όπλο», είπε ο Τραμπ.

Οι ΗΠΑ «κερδίζουν αυτή τη μάχη»

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι ΗΠΑ «κερδίζουν αυτή τη μάχη», ενώ η καθοριστική εξέλιξη αναμένεται, όπως είπε, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Ο ίδιος συνέδεσε μάλιστα μια πιθανή συμφωνία με αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου.

Η αναφορά του σε ορίζοντα «δύο εβδομάδων» δεν είναι η πρώτη. Η εκεχειρία με το Ιράν, η οποία είχε ανακοινωθεί στις 7 Απριλίου, είχε παρουσιαστεί αρχικά ως ένα διάστημα που θα έδινε στις δύο πλευρές τον χρόνο να ολοκληρώσουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ερωτηθείς στην εκπομπή Meet the Press του NBC γιατί η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη αποδεχθεί μια συμφωνία, παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του ότι την επιδιώκει, ο Τραμπ απέδωσε την καθυστέρηση στην ισχύ και την υπερηφάνεια του Ιράν, λέγοντας πως υπάρχουν βήματα που η ιρανική πλευρά δεν πίστευε ότι θα χρειαζόταν να κάνει, αλλά «δεν έχει επιλογή».