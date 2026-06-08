Τραμπ: «Είπα στον Μπίμπι να είναι προσεκτικός, αλλιώς κινδυνεύει να μείνει μόνος του»

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε στο Channel 12 το περιεχόμενο της συνομιλίας του με τον Νετανιάχου 

Newsbomb

Τραμπ: «Είπα στον Μπίμπι να είναι προσεκτικός, αλλιώς κινδυνεύει να μείνει μόνος του»
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε σήμερα να περιορίσει την κλιμάκωση των εχθροπραξιών Ισραήλ–Ιράν, οι οποίες απειλούσαν να τινάξουν στον αέρα την εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή.

Τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι η κατάσταση στην περιοχή έχει ηρεμήσει, έπειτα από μια περίοδο αμοιβαίων επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν υπήρχε σοβαρός κίνδυνος κλιμάκωσης της σύρραξης.

Αυτό αποδίδεται εν μέρει στις παρεμβάσεις του Τραμπ. Νωρίς το πρωί, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο Truth Social ότι και οι δύο χώρες «πρέπει να σταματήσουν αμέσως», εκφράζοντας την ελπίδα για γρήγορη μετάβαση σε εκεχειρία και μια πιο μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Τραμπ συνδύασε αυτές τις δηλώσεις με απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να αποφύγει περαιτέρω επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με τους New York Times. Τελικά, Ισραήλ και Ιράν ανακοίνωσαν την αναστολή των επιθέσεων τους.

Ωστόσο, οι προοπτικές ειρήνης, που ήδη ήταν εύθραυστες πριν από την πρόσφατη κλιμάκωση, παραμένουν αβέβαιες. Και οι δύο πλευρές απείλησαν ότι θα επανεκκινήσουν τις επιθέσεις εάν συνεχιστεί η επιθετικότητα της άλλης, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο η υπόσχεση του Τραμπ για άμεση συμφωνία μπορεί να υλοποιηθεί.

Η σημερινή παύση των επιθέσεων δίνει προσωρινή ανάσα, με τον Τραμπ να φαίνεται πως άσκησε πίεση στον Νετανιάχου για αποκλιμάκωση. Ωστόσο, οι εξελίξεις αποτελούν ακόμη ένα σημάδι διεύρυνσης του στρατηγικού χάσματος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ από τότε που ξεκίνησαν από κοινού τον πόλεμο πριν λίγους μήνες: ο Τραμπ κινείται προς μια ειρηνευτική συμφωνία, ενώ ο Νετανιάχου επιδιώκει επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά των αντιπάλων του Ισραήλ.

Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αποτελεί και η αναφορά του CNN ότι, σε αντίθεση με προηγούμενες συγκρούσεις, οι ΗΠΑ δεν παρενέβησαν για την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων, παρά τους ισχυρισμούς ισραηλινών αξιωματούχων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να προειδοποίησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον κίνδυνο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν κατά την τελευταία τηλεφωνική τους συνομιλία.

Η συνομιλία Ντόναλντ - Μπίμπι

«Είπα στον Μπίμπι ότι θα έκανε πολύ καλά να είναι προσεκτικός με αυτό που κάνει, γιατί θα μπορούσε πολύ γρήγορα να βρεθεί μόνος του απέναντι στο Ιράν», δήλωσε στον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Channel 12.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι στη συνομιλία του με τον Νετανιάχου χθες το βράδυ, του ζήτησε να μην απαντήσει στην πυραυλική επίθεση του Ιράν.

Αυτή η συζήτηση έληξε χωρίς σαφές συμπέρασμα και ότι ο Νετανιάχου δεν είπε τι αποφάσισε.

Όσοι άκουσαν τη συζήτηση είπαν ότι ένιωθαν ότι ο Τραμπ κατάφερε να αγοράσει μερικές ακόμη μέρες από τον Νετανιάχου.

Αργότερα, ο Νετανιάχου ξεκίνησε διαβουλεύσεις με τους επικεφαλής του αμυντικού ισραηλινού κατεστημένου και στη συνέχεια επέστρεψε για να ενημερώσει τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι είχε αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν.

Ο Τραμπ περιέγραψε τι συνέβη στη συνέχεια: «Αυτοί, οι Ισραηλινοί, μας έδωσαν μια ενημέρωση σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Ήταν ήδη καθ' οδόν προς το Ιράν. Κατάφερα να μειώσω την κλίμακα της επίθεσης».

Ο Τραμπ σημείωσε ότι πέντε χώρες από την περιοχή που εμπλέκονται σε προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, του ζήτησαν να πιέσει τον Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις και να προχωρήσει σε μια συμφωνία.

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Σήμερα το πρωί οι Ιρανοί μας πλησίασαν και είπαν ότι δεν θα πραγματοποιούσαν πλέον επιθέσεις στο Ισραήλ. Μας ζήτησαν να πούμε στο Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις. Τηλεφώνησα στον Μπίμπι και τον έκανα να σταματήσει».

Ο Τραμπ τόνισε σε συνομιλία του με το News 12 ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι ανοιχτός σε μια συμφωνία και ότι το Ιράν ενδιαφέρεται να την υπογράψει. Είπε επίσης ότι πιστεύει ότι μια τέτοια συμφωνία θα ήταν καλή.

Νετανιάχου: «Σέβομαι τον Τραμπ, αλλά έχουμε κάθε δικαίωμα στην αυτοάμυνα»

«Το Ισραήλ έχει το πλήρες δικαίωμα στην αυτοάμυνα και θα το ασκήσουμε όποτε χρειαστεί. Σας το λέω αυτό με την ίδια εκτίμηση και σεβασμό που έχω για τον φίλο μου, τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με το Channel 12 , τονίζοντας ότι το μέτωπο με το Ιράν είναι «υπό έλεγχο».

«Προς το παρόν, η φωτιά με το Ιράν έχει σταματήσει»

«Τα πυρά έχουν πλέον σταματήσει, επειδή μετά το χτύπημα κατά του τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη, αυτό σταμάτησε να μας επιτίθεται. Το Ισραήλ έχει το πλήρες δικαίωμα στην αυτοάμυνα και θα το ασκήσει όποτε χρειαστεί»,
δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Αν δεχτούμε ξανά επίθεση, θα απαντήσουμε δυναμικά»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να «απαντήσει δυναμικά» σε οποιεσδήποτε περαιτέρω ιρανικές επιθέσεις. «Είμαι αφοσιωμένος στο να εμποδίσω το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός του Τελ Αβίβ σε ανακοίνωσή του.

Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις αίρουν τους περιορισμούς, ανοίγουν ξανά τα σχολεία αύριο στο Ισραήλ

Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν την άρση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί μετά την τελευταία κλιμάκωση των συγκρούσεων με το Ιράν, επιτρέποντας στα σχολεία να ανοίξουν ξανά σε όλη τη χώρα. Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν αυτό.

Από τις 6:00 π.μ. αύριο, οι μαθησιακές δραστηριότητες θα επιτρέπονται σε όλη τη χώρα, αν και σε κοινότητες κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, πρέπει να πραγματοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους ή κοντά σε καταφύγιο βομβών. Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι συγκεντρώσεις σε περιοχές κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο περιορίζονται επίσης σε 100 άτομα σε εξωτερικούς χώρους και 400 σε εσωτερικούς χώρους.

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