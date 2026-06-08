Haaretz: «Το Ισραήλ επιστρέφει στον πόλεμο και ο Νετανιάχου πραγματοποιεί την επιθυμία του»

Snapshot Ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και Ισραήλ επανέρχεται μετά από δίμηνη ανάπαυλα με πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στο βόρειο Ισραήλ και ισραηλινές επιδρομές στη νότια Βηρυτό.

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου επιδιώκει την επανέναρξη της σύγκρουσης, αμφισβητώντας τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και πιέζοντας για ισραηλινά αντίποινα παρά τις αμερικανικές προειδοποιήσεις.

Η Χεζμπολάχ συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις με drones, προκαλώντας απώλειες στο Ισραήλ, παρά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε θέσεις και καταφύγια της οργάνωσης στον Λίβανο.

Ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να περιορίσει την κλιμάκωση και να κρατήσει το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ στο παρασκήνιο υπάρχουν εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ σχετικά με τη διαχείριση της κρίσης.

Στο Ισραήλ σημειώθηκε τρομοκρατική επίθεση από Άραβα πολίτη, γεγονός που εντείνει την ασφάλεια και τη ρητορική έντασης ενόψει των επερχόμενων εκλογών. Snapshot powered by AI

Μετά από μια δίμηνη ανάπαυλα, ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και Ισραήλ άρχισε ξανά το βράδυ της Κυριακής (7/6), με το Ιράν να επιτίθεται με βαλλιστικούς πυραύλους στο βόρειο Ισραήλ. Οι Ιρανοί υλοποίησαν μια απειλή που έκαναν το πρωί και επιτέθηκαν, σε απάντηση στον βομβαρδισμό του Ισραήλ σε ένα αρχηγείο της Χεζμπολάχ στη Νταχίγιε, τη σιιτική συνοικία στη νότια Βηρυτό.

Σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η κλιμάκωση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Ιράν να συγκρατηθεί και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δήλωσε επίσης στον δημοσιογράφο του Channel 12 News, Μπαράκ Ραβίντ, ότι εργάζεται για να αποτρέψει ισραηλινά αντίποινα εναντίον του Ιράν.

Το Ισραήλ και το Ιράν απέχουν από τις επιθέσεις μεταξύ τους από τις αρχές Απριλίου, μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, η οποία δεσμεύει και το Ισραήλ. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιδίωκε συνεχώς την επανέναρξη του πολέμου, αμφισβητώντας το κατά πόσον η συμφωνία που συζητείται μεταξύ των Αμερικανών και του Ιράν θα περιορίσει πραγματικά το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα ή θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες του Ισραήλ.

Η πυραυλική εκτόξευση από το Ιράν αποτελεί μέρος της κλιμάκωσης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Το απόγευμα της Κυριακής, αφού αναγκάστηκε να περιμένει περισσότερο από μία εβδομάδα, το Ισραήλ πραγματοποίησε τις απειλές του για επίθεση στη Νταχίγιε. Ωστόσο, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία περιορίστηκε σε επιθέσεις σε πολλά διαμερίσματα και αρχηγεία της Χεζμπολάχ, σε μια περιοχή από την οποία πιθανότατα είχαν ήδη φύγει τα περισσότερα μέλη της οργάνωσης. Σύμφωνα με λιβανέζικα δημοσιεύματα, δύο σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στην επίθεση.

Τις τελευταίες εβδομάδες, εν μέσω της κλιμάκωσης των πυραύλων και των εκτοξεύσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τη Χεζμπολάχ, το Ισραήλ είχε επανειλημμένα απειλήσει να επεκτείνει το μέτωπο του πολέμου στη Βηρυτό . Στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, ο Τραμπ απαγόρευσε στον Νετανιάχου να χτυπήσει την Νταχίγιε σε μια συνομιλία που αργότερα έγινε γνωστή ως η λεγόμενη «το τηλεφώνημα κατάρα».

Ωστόσο, φαίνεται ότι η Χεζμπολάχ ξεπέρασε τα όρια την Κυριακή. Την περασμένη εβδομάδα, πέντε αξιωματικοί και στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων σκοτώθηκαν στον Λίβανο (τέσσερις σε περιστατικά με τη Χεζμπολάχ, ο ένας ως αποτέλεσμα επιχειρησιακού ατυχήματος) και δεκάδες τραυματίστηκαν. Το πρωί της Κυριακής, ρουκέτες εκτοξεύτηκαν προς τις βόρειες συνοριακές κοινότητες του Ισραήλ.

Σε απάντηση, ο Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ εξέδωσαν δήλωση λέγοντας ότι είχαν δώσει εντολή στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να επιτεθούν στην Νταχίγιε. Αν και η επίθεση ήταν σχετικά περιορισμένη, η προηγούμενη απαγόρευση του Τραμπ για μια τέτοια επίθεση της έδωσε συμβολική σημασία. Είναι πιθανό η επιχείρηση να είχε συντονιστεί εκ των προτέρων μεταξύ Ιερουσαλήμ και Ουάσινγκτον. Συνήθως, ο Νετανιάχου προσπαθεί να μην πιέσει πολύ τον Τραμπ για την τύχη του. Η κλιμάκωση της έντασης στο Ιράν το βράδυ της Κυριακής μπορεί να αντανακλά την αυξανόμενη εμπιστοσύνη της ηγεσίας της Τεχεράνης ότι μπορεί να πιέσει τον Τραμπ να κάνει συμβιβασμούς στις διαπραγματεύσεις προκαλώντας σκόπιμα το Ισραήλ.

Στο παρασκήνιο, έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ. Ο Τραμπ όχι μόνο επιδίωξε απροκάλυπτα να αποχωρήσει από τον πόλεμο με το Ιράν, αλλά ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης προσπαθούν επίσης να αποστασιοποιήσουν τον πρόεδρο και τον λαό του όσο το δυνατόν περισσότερο από την αποτυχία αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη. Αυτό φαίνεται να είναι το φόντο για μια σειρά δημοσιεύσεων στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που στρέφονται κατά του Ισραήλ.

Το τελευταίο από αυτά, προς το παρόν, είναι το πρόσφατο ρεπορτάζ των New York Times, το οποίο ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ κατασκόπευε τους Αμερικανούς σε μια προσπάθεια να αποκαλύψει απόρρητες λεπτομέρειες σχετικά με τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Όσον αφορά στις ίδιες τις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με λεπτομερές ρεπορτάζ της Wall Street Journal, ένα από τα κύρια εμπόδια για την επίτευξη συμφωνίας αφορά την απαίτηση του Ιράν για άμεση αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων του.

Τα κεφάλαια, ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, είχαν παγώσει λόγω των κυρώσεων των ΗΠΑ σε περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό. Αυτή η παραχώρηση φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολη για τον Τραμπ, καθώς είχε επικρίνει έντονα τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα για παρόμοια αποδέσμευση κεφαλαίων το 2016, μετά την πυρηνική συμφωνία που υπογράφηκε λίγους μήνες νωρίτερα. Τώρα, με το Ισραήλ και το Ιράν να ανταλλάσσουν ξανά χτυπήματα, είναι όλο και πιο πιθανό οι ΗΠΑ να υποχωρήσουν, σε αντίθεση με τη δηλωμένη θέση του προέδρου τις τελευταίες εβδομάδες.



Ο Τραμπ πρέπει επίσης να λάβει υπόψη ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου ξεκινά την Πέμπτη και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι από τους διοργανωτές του. Μια έξαρση της έντασης στην περιοχή θα αποσπούσε την παγκόσμια προσοχή από το γεγονός, στο οποίο ο πρόεδρος αποδίδει μεγάλη σημασία. Όσο για τον Λίβανο, πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ισραηλινή δραστηριότητα εκεί δεν αποδίδει ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Παρά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς θέσεων και αποθεμάτων όπλων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν έχουν ακόμη επιτύχει τους στόχους τους όσον αφορά την οργάνωση. Η Χεζμπολάχ συνεχίζει να κάνει αποτελεσματική χρήση drones, τα οποία προκαλούν μια σταθερή ροή ισραηλινών θυμάτων.

Την Κυριακή, μετά από διαρροές κυβερνητικών αξιωματούχων, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αποκάλυψαν ότι η κατάληψη του Κάστρου Μποφόρ περιελάμβανε πλήγματα σε καταφύγια και θέσεις διοίκησης της Χεζμπολάχ στην περιοχή. Αυτή είναι μια επιπλέον εξήγηση για την επιχείρηση κατάληψης του κάστρου, επιπλέον του ιστορικού συμβολισμού του και του τακτικού πλεονεκτήματος που παρέχει το κάστρο έναντι του κοντινού οροπεδίου Ναμπατιέχ.

Παρ 'όλα αυτά, αυτή δεν είναι μια στρατηγικά σημαντική εξέλιξη, και η προσπάθεια να παρουσιαστούν τα καταφύγια της Χεζμπολάχ ως σημαντικά υπογραμμίζει μόνο τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η επιχείρηση του Ισραήλ στον Λίβανο. Θυμίζει λίγο την ενθουσιώδη παρουσίαση των καταφυγίων της PLO σε αυτήν την περιοχή από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου του Λιβάνου το 1982.



Σε μια σχετικά ασυνήθιστη τρομοκρατική επίθεση, ένας Άραβας Ισραηλινός πολίτης σκότωσε τον έφεδρο Χαΐμ Καλομίτι και τραυμάτισε πέντε κοντά στο Κοτσάβ Γιαΐρ, μια πόλη στο κεντρικό Ισραήλ ακριβώς πάνω στην πράσινη γραμμή. Μία από τις πολλές σκηνές που χαρακτηρίστηκαν ως τρομοκρατική επίθεση, όπως δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι, στο κεντρικό Ισραήλ την Κυριακή. Ο δράστης, ένας 21χρονος από την κοντινή πόλη Ταϊμπέχ, εξαπέλυσε μια σειρά από πυροβολισμούς από το Κοτσάβ Για'ίρ μέχρι το γειτονικό Τζουρ Γιγκάλ, μέχρι που αστυνομικοί τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν. Ο δράστης είχε ποινικό μητρώο, αλλά δεν είχε γνωστό τρομοκρατικό υπόβαθρο. Ήταν πιθανότατα ένας μοναχικός λύκος που δεν εκπροσωπούσε τρομοκρατική ομάδα.

Ο στρατός ανέπτυξε πρόσφατα περισσότερα στρατεύματα στη Δυτική Όχθη και κατά μήκος των συνόρων. Ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ έσπευσε να ανακοινώσει ότι, αν ο τρομοκράτης είχε συλληφθεί ζωντανός, θα είχε εκτελεστεί σύμφωνα με τον νέο νόμο του συνασπισμού. Δεν είναι η τελευταία φορά που θα ακοστεί κάτι τέτοιο. Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, τόσο περισσότερο η δεξιά θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε τρομοκρατική επίθεση από έναν Άραβα Ισραηλινό για να υποκινήσει εναντίον Αράβων πολιτών. Άνθρωποι και από τις δύο πλευρές θα ρίξουν ευχαρίστως λάδι στη φωτιά.

Διαβάστε επίσης