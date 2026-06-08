Axios: Ο Νετανιάχου «παγώνει» για την ώρα τα αντίποινα κατά του Ιράν μετά από παρέμβαση Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να μην απαντήσει άμεσα στις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις, προκειμένου να δοθεί χρόνος στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

Γιάννης Φιλιππάκος

Axios: Ο Νετανιάχου «παγώνει» για την ώρα τα αντίποινα κατά του Ιράν μετά από παρέμβαση Τραμπ
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Νετανιάχου συμφώνησε προσωρινά να αναβάλει τα αντίποινα κατά του Ιράν μετά από αίτημα του Τραμπ για διπλωματική επίλυση.
  • Ο Τραμπ πιστεύει ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι κοντά και θέλει να αποφύγει νέα στρατιωτική κλιμάκωση.
  • Η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου έγινε σε ηπιότερο κλίμα σε σχέση με προηγούμενες εντάσεις.
  • Δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για τα αντίποινα, καθώς ο Νετανιάχου συνεχίζει τις διαβουλεύσεις με αξιωματούχους ασφαλείας.
  • Ο Λευκός Οίκος δεν είχε εγκρίνει τα ισραηλινά πλήγματα κατά στόχων στη Βηρυτό και δεν συμμετείχε στην επιχείρηση.
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Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου φέρεται να αποδέχθηκε, έστω και με επιφυλάξεις, το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ να μην προχωρήσει άμεσα σε αντίποινα κατά του Ιράν, μετά τις πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσε η Τεχεράνη εναντίον του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται ανώτερους Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο Τραμπ ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να δώσει μερικές ακόμη ημέρες στη διπλωματία, εκτιμώντας ότι οι συνομιλίες με το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία.

Παράλληλα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Νετανιάχου επιχείρησε να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο να επιτρέψει ισραηλινό πλήγμα κατά του Ιράν, ωστόσο τελικά συμφώνησε προσωρινά να αναβάλει οποιαδήποτε στρατιωτική απάντηση.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε σε σαφώς ηπιότερο κλίμα σε σχέση με την έντονη αντιπαράθεση που είχε προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες για τα ισραηλινά σχέδια βομβαρδισμού στόχων στη Βηρυτό.

Πίστη από Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τραμπ θεωρεί ότι η επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ και δεν επιθυμεί μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση που θα μπορούσε να ανατρέψει τις διαπραγματεύσεις.

«Ο πρόεδρος πιστεύει ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία και δεν υπάρχει λόγος να τεθεί σε κίνδυνο αυτή η προσπάθεια τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Παραμένουν στο τραπέζι τα αντίποινα του Ισραήλ

Παρά τις πληροφορίες περί αναβολής των αντιποίνων, οριστική απόφαση δεν έχει ληφθεί, σύμφωνα με το Channel 12.

Το ισραηλινό δίκτυο μετέδωσε ότι ο Νετανιάχου συνέχιζε να έχει διαβουλεύσεις με κορυφαίους αξιωματούχους ασφαλείας ακόμη και μετά την επικοινωνία με τον Τραμπ.

Την ίδια ώρα, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Channel 12 ότι ο Λευκός Οίκος δεν είχε δώσει «πράσινο φως» για τα ισραηλινά πλήγματα κατά στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, τα οποία προηγήθηκαν της ιρανικής απάντησης.

Αμερικανική πηγή υποστήριξε μάλιστα ότι η Ουάσιγκτον «δεν είχε καμία εμπλοκή» στην επιχείρηση, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα σαουδαραβικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει πως το Ισραήλ είχε ενημερώσει εκ των προτέρων τις ΗΠΑ για τα σχέδιά του.

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