Το Ιράν επιτίθεται με πυραύλους στο Ισραήλ - Σειρήνες ηχούν στα βόρεια της χώρας

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις αναχαίτισης των πυραύλων

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Το Ιράν επιτίθεται με πυραύλους στο Ισραήλ - Σειρήνες ηχούν στα βόρεια της χώρας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Ιράν εξαπέλυσε βαλλιστικούς πυραύλους στο βόρειο Ισραήλ, με τις ισραηλινές δυνάμεις να πραγματοποιούν επιχειρήσεις αναχαίτισης.
  • Δύο βαλλιστικοί πύραυλοι έχουν ήδη αναχαιτιστεί, ενώ η επίθεση συνεχίζεται και ο εναέριος χώρος του Ισραήλ παραμένει ανοιχτός.
  • Η Τεχεράνη έκλεισε τον δικό της εναέριο χώρο μέσω ΝΟΤΑΜ και απειλεί με περαιτέρω πλήγματα αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο.
  • Το Ισραήλ προετοιμάζει ισχυρή απάντηση στις επιθέσεις, με αυστηρούς περιορισμούς στις δημόσιες συναθροίσεις και αναστολή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο.
  • Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν απειλούν με ακόμη πιο σφοδρές επιθέσεις σε περίπτωση περαιτέρω ισραηλινών επιχειρήσεων ή αντιποίνων.
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Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε ολόκληρο το βόρειο Ισραήλ μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό (IDF). Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις αναχαίτισης των πυραύλων, ενώ οι πολίτες κλήθηκαν να ακολουθήσουν τις οδηγίες ασφαλείας των αρχών.

Λίγο πριν από τις 23:00 ανακοινώθηκε ότι αναχαιτίστηκαν 10 βαλλιστικοί πύραυλοι, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές.

Ωστόσο ο εναέριος χώρος στο Ισραήλ παραμένει ανοιχτός, ενώ η Τεχεράνη λίγο μετά την επίθεση ανακοίνωσε με ΝΟΤΑΜ ότι τον κλείνει.

Το Ισραήλ προετοιμάζει «ισχυρή απάντηση» στις πυραυλικές επιθέσεις, σύμφωνα με ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Channel 12. Όπως μεταδίδει το ισραηλινό δίκτυο, η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν μπορεί να αποδεχθεί μια κατάσταση κατά την οποία η Τεχεράνη επιτίθεται απευθείας στο Ισραήλ ως απάντηση σε ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Χαρακτηριστικά, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ ανέφερε στο Χ ότι «Απόψε η Τεχεράνη πρέπει να καεί!».

Σειρήνες ηχούν και στο Αμμάν της Ιορδανίας, καθώς η ιρανική επίθεση είναι σε εξέλιξη.

Δείτε το βίντεο του Newsbomb:

Πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ

«Αυτό που θα πρότεινα στο Ιράν είναι: Ρίξατε τους πυραύλους σας, αρκετά πια. Επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και κλείστε συμφωνία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αμέσως μόλις πληροφορήθηκε την επίθεση, στο Fox News.

Οι Φρουροί της Επανάστασης έκαναν την απειλή τους πράξη

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) προειδοποίησαν ότι το Ισραήλ θα πρέπει να σταματήσει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον Λίβανο, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπο με «ακόμη πιο συντριπτικά και οδυνηρά πλήγματα». Η προειδοποίηση εκδόθηκε μετά την πρώτη βαλλιστική πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον στόχων στο βόρειο Ισραήλ, σε μια νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

«Είχαμε προειδοποιήσει προηγουμένως ότι, εάν επεκταθούν τα εγκλήματα στην περιοχή Νταχίγια της Βηρυτού, θα πλήξουμε στόχους στα κατεχόμενα εδάφη», ανέφερε η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση των IRGC, χρησιμοποιώντας τον όρο με τον οποίο η Τεχεράνη αναφέρεται στο Ισραήλ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι οποιαδήποτε περαιτέρω επέκταση των ισραηλινών επιχειρήσεων ή αντίποινα στις ιρανικές ενέργειες θα προκαλέσουν νέα, σφοδρότερα χτυπήματα.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζάι ανέφερε πως η Τεχεράνη θα απαντήσει «αποφασιστικά» στην τελευταία ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού. «Θα δώσουμε μια αποφασιστική και οδυνηρή απάντηση στην επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος στη Νταχίγιε. Αυτά τα λυσσασμένα σκυλιά πρέπει να τιμωρηθούν και να τεθούν στη θέση τους», ανέφερε.

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων, αναστέλλονται στο Ισραήλ όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο, ενώ τίθενται περιορισμοί στις δημόσιες συναθροίσεις. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η παρουσία έως 200 ατόμων σε υπαίθριους χώρους και έως 500 ατόμων σε κλειστούς χώρους, όπως αναφέρουν ισραηλινά μέσα. Η τελεταία πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ σημειώθηκε στις 8 Απριλίου.

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