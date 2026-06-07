Ιράν: Θα απαντήσουμε στα ισραηλινά χτυπήματα στον Λίβανο – Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Νετανιάχου

Η Τεχεράνη θεωρεί τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο ως παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας και προειδοποιεί ΗΠΑ και Ισραήλ με αντίποινα

Εύη Απολλωνάτου

Ιράν: Θα απαντήσουμε στα ισραηλινά χτυπήματα στον Λίβανο – Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Νετανιάχου

O Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ

AP
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  • Το Ιράν θεωρεί τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο παραβίαση της εκεχειρίας και προειδοποιεί με αντίποινα σε ισραηλινούς και αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή.
  • Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι οι αμερικανικές βάσεις και τα ισραηλινά στρατηγικά σημεία στη Μέση Ανατολή είναι νόμιμοι στόχοι λόγω του ναυτικού αποκλεισμού και των επιθέσεων στη Βηρυτό.
  • Πηγές που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης ανέφεραν ότι το Ιράν θα απαντήσει στην παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ, χωρίς όμως να διευκρινίζεται χρόνος ή τρόπος.
  • Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τους επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων για τα ιρανικά αντίποινα.
  • Στη σύσκεψη ασφαλείας συμμετέχουν ο υπουργός Άμυνας και οι κορυφαίοι στρατιωτικοί ηγέτες του Ισραήλ.
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Με χτυπήματα κατά ισραηλινών και αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή προειδοποιεί το Ιράν ως αντίποινα στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Ο επικεφαλής του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ και το «πράσινο φως» που έδωσαν σήμερα στο Ισραήλ να επιτεθεί στη Βηρυτό καθιστούν τις αμερικανικές βάσεις και τα ισραηλινά στρατηγικά σημεία στη Μέση Ανατολή νόμιμους στόχους.

«Δεν δεσμεύονται για κατάπαυση του πυρός ούτε πιστεύουν στον διάλογο, και μέσω του ναυτικού αποκλεισμού και της παραβίασης των συμφωνιών σχετικά με τον Λίβανο έδειξαν ότι καταλαβαίνουν μόνο τη γλώσσα της δύναμης», δηλώνει ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Νωρίτερα ΜΜΕ που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει στις ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό. Το Ιράν θα απαντήσει στην παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ, αναφερόμενο στις προηγούμενες αεροπορικές επιθέσεις στη Βηρυτό, όπως δήλωσε πηγή με γνώση των γεγονότων στο πρακτορείο ειδήσεων Saberin, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Η αναφορά δεν διευκρινίζει πότε ή πώς σκοπεύει να απαντήσει η Ισλαμική Δημοκρατία.

Έκτακτη σύσκεψη στο Ισραήλ

Την ίδια στιγμή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε σύσκεψη με τους επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων με επίκεντρο τα ιρανικά αντίποινα. Στη σύσκεψη ασφαλείας συμμετέχουν ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ και οι επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, σύμφωνα με εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

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