Ντόναλντ Τραμπ: Καμία άρση κυρώσεων στο Ιράν πριν από την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε τη σκληρή στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στην Τεχεράνη, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι δεν προτίθεται να ξεπαγώσει ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ούτε να καταργήσει τις υφιστάμενες κυρώσεις προτού επιτευχθεί μια οριστική ειρηνευτική συμφωνία.

Μιλώντας στην εκπομπή “Meet the Press” του τηλεοπτικού δικτύου NBC News, ο Τραμπ τόνισε ότι οποιοδήποτε βήμα χαλάρωσης των οικονομικών μέτρων θα εξεταστεί αποκλειστικά και μόνο μετά την υπογραφή των σχετικών δεσμεύσεων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι όλα αυτά έπονται της συμφωνίας.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως αν το Ιράν επιδείξει τη σωστή συμπεριφορά και κάνει την απαραίτητη δουλειά, τότε οι δύο πλευρές θα μπορέσουν να ξεκινήσουν τις συζητήσεις. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι η Ουάσινγκτον δεν θέτει ως προϋπόθεση την άμεση ένταξη του Λιβάνου σε μια τέτοιου είδους βραχυπρόθεσμη συμφωνία με την Τεχεράνη, διαχωρίζοντας σε αυτή τη φάση τα δύο μέτωπα.

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