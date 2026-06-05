Reuters: Πώς οι εύθραυστες εκεχειρίες του Τραμπ απέτυχαν να σταματήσουν τη βία στη Μέση Ανατολή

Snapshot Παρά τις εκεχειρίες που διαπραγματεύτηκαν οι ΗΠΑ, οι επιθέσεις και οι μάχες συνεχίζονται σε Γάζα, Νότιο Λίβανο, Βόρειο Ισραήλ και Κουβέιτ.

Η εκεχειρία στη Γάζα δεν έχει οδηγήσει σε αφοπλισμό της Χαμάς, σημαντική ανοικοδόμηση ή πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ, ενώ οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται.

Η εκεχειρία στον Λίβανο εφαρμόζεται εν μέρει, με συνεχιζόμενες μάχες και αμοιβαίες κατηγορίες παραβιάσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Η κατάπαυση πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει εύθραυστη, χωρίς ακόμα πλήρη συμφωνία, ενώ οι συγκρούσεις και οι επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου συνεχίζονται.

Η αποτυχία των εκεχειριών οφείλεται στην έλλειψη πολιτικής βούλησης για επώδυνες παραχωρήσεις και απουσία μακροπρόθεσμου πολιτικού ορίζοντα που να διασφαλίζει τη σταθερότητα. Snapshot powered by AI

Οι κάτοικοι της Γάζας, του νότιου Λιβάνου, του βόρειου Ισραήλ και του Κουβέιτ δέχτηκαν πυρά αυτή την εβδομάδα, παρά τις εκεχειρίες που έχουν συμφωνηθεί από τις ΗΠΑ και οι οποίες υποτίθεται ότι ισχύουν στις περιοχές τους. Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν τη Γάζα και τον Λίβανο, με τις ισραηλινές δυνάμεις να εξακολουθούν να αναπτύσσονται ενεργά και στις δύο περιοχές. Ρουκέτες της Χεζμπολάχ έπληξαν το βόρειο Ισραήλ και ιρανικές επιθέσεις στόχευσαν το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ.

Η συνεχιζόμενη βία ώθησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να σχολιάσει την Τετάρτη ότι οι εκεχειρίες στη Μέση Ανατολή συνεπάγονται «πυροβολισμούς με πιο μετριοπαθή τρόπο» και όχι πλήρη παύση των μαχών. Τρεις εκεχειρίες που διαπραγματεύτηκε η κυβέρνησή του είχαν ως στόχο να σταματήσουν τον πόλεμο. Αλλά ενώ οι κύριες μάχες έχουν μειωθεί σημαντικά, τα πυρά εξακολουθούν να πέφτουν και οι άνθρωποι εξακολουθούν να πεθαίνουν. Να πώς εξελίσσονται οι εκεχειρίες - και οι συνεχιζόμενες μάχες:

Τι συμβαίνει με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα;

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μεσολάβησαν για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 10 Οκτωβρίου 2025, τερματίζοντας έναν μεγάλο πόλεμο.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός περιελάμβανε την παύση όλων των μαχών, την απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων της Χαμάς στη Γάζα, την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ, μια σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών, την αύξηση της βοήθειας και το άνοιγμα ενός περάσματος προς την Αίγυπτο.

Ένα σχέδιο Τραμπ για την επίτευξη εκεχειρίας είχε ως στόχο να περιλαμβάνει συμφωνίες για τον αφοπλισμό της Χαμάς, μια νέα κυβέρνηση στη Γάζα χωρίς τη συμμετοχή της ομάδας, την ανοικοδόμηση της Γάζας και μια πλήρη ισραηλινή ​απόσυρση. Ωστόσο, ενώ όλοι οι όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι, οι δύο πλευρές αμφισβητούν το ύψος της βοήθειας που έχει επιτρέψει το Ισραήλ. Η Χαμάς δεν έχει συμφωνήσει να αφοπλιστεί. Δεν έχει ξεκινήσει καμία σημαντική ανασυγκρότηση και το Ισραήλ λέει ότι θέλει να επεκτείνει την περιοχή που ελέγχει στη Γάζα.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα συνεχίζονται, σκοτώνοντας περισσότερους από 900 Παλαιστίνιους από την εκεχειρία, ανάμεσά τους εννέα ανθρώπους χθες Πέμπτη (4/6). Σποραδικές επιθέσεις Παλαιστινίων μαχητών έχουν σκοτώσει τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες στη Γάζα.

Γιατί συνεχίζεται ο πόλεμος στον Λίβανο;

Μετά τις μάχες του 2024, η εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, εφαρμόστηκε μόνο εν μέρει, με τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη για παραβιάσεις. Ο πόλεμος ξεκίνησε ξανά τον Μάρτιο μετά την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν, με τη Χεζμπολάχ να επιτίθεται στο Ισραήλ και τις ισραηλινές δυνάμεις να καταλαμβάνουν εκτάσεις του νότιου Λιβάνου και να πλήττουν άλλες περιοχές με αεροπορικές επιδρομές.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε 10ήμερη εκεχειρία στον Λίβανο στις 16 Απριλίου, μετά από σπάνιες επαφές μεταξύ εκπροσώπων της ισραηλινής και της λιβανέζικης κυβέρνησης. Οι μάχες συνεχίστηκαν στο νότο, αλλά το Ισραήλ απέφυγε κυρίως να χτυπήσει τη Βηρυτό.

Από τις 16 Απριλίου, οι ισραηλινές επιδρομές έχουν σκοτώσει εκατοντάδες ανθρώπους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε περισσότερους από 3.500 από τις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με τις λιβανέζικες αρχές, των οποίων τα στοιχεία δεν κάνουν διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών. Το Ισραήλ αναφέρει ότι 26 στρατιώτες του και τέσσερις άμαχοι έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις της Χεζμπολάχ από τον Μάρτιο.

Το Ιράν θέλει η εκεχειρία στον Λίβανο να αποτελεί μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ και για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Την Τετάρτη, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Λίβανος και το Ισραήλ συμφώνησαν να εφαρμόσουν μια νέα εκεχειρία υπό την προϋπόθεση ότι η Χεζμπολάχ θα αποχωρήσει από τις νότιες περιοχές. Η οργάνωση απέρριψε αυτό το σχέδιο και οι μάχες συνεχίζονται.

Θα εδραιώσουν οι ΗΠΑ και το Ιράν την κατάπαυση πυρός τους;

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, επιδιώκοντας να καταστρέψουν τα πυρηνικά και βαλλιστικά πυραυλικά του προγράμματα. Και οι δύο χώρες εξέφρασαν την ελπίδα ότι το κυρίαρχο θεοκρατικό σύστημα θα ανατρεπόταν. Η επίθεση σημειώθηκε μετά από έναν 12ήμερο πόλεμο πέρυσι, στον οποίο το Ισραήλ, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έπληξε πολλές από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και τους στρατιωτικούς ηγέτες του Ιράν.

Παρά τον θάνατο πολλών υψηλόβαθμων στελεχών του Ιράν, το Ιράν κατάφερε να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, περιορίζοντας τις εξαγωγές ενέργειας από τον Κόλπο και πλήττοντας την παγκόσμια οικονομία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός με το Ιράν στις αρχές Απριλίου, ενώ θα ακολουθήσουν συνομιλίες για τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών, το άνοιγμα του Ορμούζ, τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ωστόσο, παρά τους επανειλημμένους γύρους έμμεσων συνομιλιών με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, δεν έχει υπάρξει ακόμη πληρέστερη συμφωνία. Μια συμφωνία πιθανότατα θα αναβάλει τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα σε μεταγενέστερο στάδιο. Εν τω μεταξύ, οι πλευρές έχουν ανταλλάξει επανειλημμένα πυρά, με το Ιράν να στοχεύει επίσης κράτη του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένου του Κουβέιτ, αυτή την εβδομάδα.

Γιατί δεν ήταν αποτελεσματικές οι εκεχειρίες;

Και οι τρεις συμφωνίες έχουν ακυρωθεί στην πρώτη τους φάση, καθώς οι ενδιάμεσες ρυθμίσεις δεν έχουν καταφέρει να οδηγήσουν σε πιο διαρκείς εκεχειρίες.

Σε κάθε περίπτωση, οι εμπόλεμοι δεν ήταν πρόθυμοι να δεχτούν επώδυνες παραχωρήσεις που απαιτούνται για να προχωρήσουν πέρα ​​από την πρώτη φάση των μεταβατικών εκεχειριών.

Κατά καιρούς, έχουν στραφεί σε στρατιωτική δράση για να προσπαθήσουν να προωθήσουν στόχους που έπρεπε να αφήσουν στην άκρη όταν συμφωνήθηκαν οι εκεχειρίες ή για να δοκιμάσουν τα όρια των συμφωνιών. «Όταν δεν υπάρχει κίνηση και δεν υπάρχει πολιτικός ορίζοντας, είναι πολύ δύσκολο να τηρηθεί μια κατάπαυση του πυρός, επειδή δεν υπάρχει πραγματικό κίνητρο για τα μέρη αυτής της κατάπαυσης του πυρός να συνεχίσουν να την τηρούν εάν αυτή δεν οδηγήσει στην πραγματικότητα σε αλλαγές», δήλωσε ο Έρμπαν Κόνινγκχαμ, ερευνητής στο Βασιλικό Ινστιτούτο Ενωμένων Υπηρεσιών στο Λονδίνο.

Η μειωμένη επιρροή διεθνών οργανισμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη και η αυξανόμενη δυναμική των περιφερειακών δυνάμεων έχουν επίσης δυσκολέψει την τήρηση μακροπρόθεσμων συμφωνιών, είπε.

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