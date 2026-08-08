Κολομβία: Ορκίστηκε ο νέος πρόεδρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια

Snapshot Ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια ορκίστηκε νέος πρόεδρος της Κολομβίας, υποστηριζόμενος από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Δεσμεύτηκε να κυβερνήσει με σεβασμό στους θεσμούς και να καταπολεμήσει τη διαφθορά.

Σχεδιάζει να εντείνει τις επιχειρήσεις κατά των καρτέλ ναρκωτικών και των αντάρτικων ομάδων.

Έχει προαναγγείλει την κατασκευή μεγάλων φυλακών, εμπνευσμένος από πολιτικές άλλων χωρών της περιοχής. Snapshot powered by AI

Ορκίστηκε και επίσημα νέος πρόεδρος της Κολομβίας ο εκατομμυριούχος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ανοίγοντας νέο δρόμο στη στρατηγική της χώρας.

Ο 48χρονος είχε υποστηριχθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την προεκλογική του εκστρατεία και πρόκειται να ασκήσει πολιτική υπέρ των αμερικανικών συμφερόντων, σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, Γουστάβο Πέτρο.

Μετά την τελετή ορκωμοσίας, ο νέος πρόεδρος δήλωσε ότι θα κυβερνήσει «με αρχές και σεβασμό στους θεσμούς», υπερασπίζοντας «τη δημοκρατία και την ελευθερία. «Από σήμερα αρχίζει η ανάκτηση της τάξης, της εξουσίας και της ασφάλειας. Η διαφθορά δεν θα έχει θέση στην κυβέρνησή μου και κάθε πέσος των Κολομβιανών θα είναι ιερό», ανέφερε.

Ο δικηγόρος και επιχειρηματίας δεν έχει ασχοληθεί με την πολιτική, ωστόσο προεκλογικά είχε υποσχεθεί να εντατικοποιήσει τις επιχειρήσεις εναντίον των αντάρτικων κινημάτων και των καρτέλ ναρκωτικών με ισχυρή παρουσία στη χώρα.

Έχει προαναγγείλει επίσης την ανέγερση τεράστιων φυλακών, εξαίροντας την πολιτική που ασκούν ο Ναγίμπ Μπουκέλε στο Ελ Σαλβαδόρ και ο Ντανιέλ Νομπόα στον Ισημερινό.

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