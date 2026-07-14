Κολομβία: Αριστεροί αντάρτες του ELN απήγαγαν 39 πολίτες - Σε εξέλιξη επιχείρηση του Στρατού

Συναγερμός έχει σημάνει στις ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας μετά τη μαζική απαγωγή 39 πολιτών στην επαρχία Τσοκό, μια πράξη που αποδίδεται στον Στρατό Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN).

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από επίσημη ανακοίνωση των στρατιωτικών αρχών στην πλατφόρμα Χ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ανάμεσα στους ομήρους βρίσκεται και ένας ανήλικος. Η περιοχή Τσοκό, στη βορειοανατολική Κολομβία, αποτελεί εδώ και καιρό πεδίο δράσης της συγκεκριμένης ένοπλης οργάνωσης, η οποία θεωρείται η παλαιότερη ενεργή ομάδα ανταρτών στη Λατινική Αμερική. Οι αρχές καταδίκασαν αμέσως την παράνομη κράτηση των πολιτών. Κι όμως, οι προκλήσεις στην περιοχή συνεχίζουν να δοκιμάζουν τις αντοχές της κυβέρνησης.

Σε εξέλιξη οι στρατιωτικές επιχειρήσεις

Όπως ανακοινώθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις, αυτή την ώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μια γιγαντιαία επιχείρηση σε συντονισμό με την αστυνομία για τον εντοπισμό και τη διάσωση των θυμάτων. Ο κολομβιανός στρατός απαιτεί από τους αντάρτες του ELN να σεβαστούν τη ζωή και την ακεραιότητα των απαχθέντων, ζητώντας την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωσή τους. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες. Η πίεση προς την οργάνωση κλιμακώνεται προκειμένου να αποφευχθεί μια τραγική κατάληξη για τους 39 αμάχους.

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