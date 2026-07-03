Ινδονησία: Αντάρτες ισχυρίζονται ότι σκότωσαν Αμερικανό πιλότο και έκαψαν το αεροσκάφος του

Snapshot Αυτονομιστές αντάρτες στη Δυτική Παπούα ισχυρίζονται ότι σκότωσαν τον Αμερικανό πιλότο Νίκολας Φ. Γκοσελίν και έκαψαν το αεροσκάφος του κατά την προσγείωσή του την Πέμπτη.

Οι ινδονησιακές αρχές επιβεβαίωσαν ότι το αεροσκάφος βρέθηκε καμένο, αλλά η τύχη του πιλότου και των επτά επιβατών παραμένει άγνωστη.

Οι επιβάτες, όλοι υπήκοοι της Παπούα, φέρονται να είναι σώοι σύμφωνα με τους αντάρτες, ενώ οι αρχές σκοπεύουν να στείλουν ομάδα για έρευνα στην περιοχή.

Η Ινδονησία διατηρεί ισχυρή στρατιωτική παρουσία στη Δυτική Παπούα, όπου δραστηριοποιούνται αυτονομιστές αντάρτες που αντιτίθενται στην κυριαρχία της χώρας.

Η περιοχή της Δυτικής Παπούας διεκδικείται από αυτονομιστές που αμφισβητούν το δημοψήφισμα του 1969, ενώ η Ινδονησία διατηρεί τον έλεγχο με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών. Snapshot powered by AI

Αυτονομιστές αντάρτες στην επαρχία της Δυτικής Παπούα, στην ανατολική Ινδονησία, ισχυρίζονται ότι σκότωσαν έναν Αμερικανό πιλότο και έκαψαν το αεροσκάφος του την Πέμπτη, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί κάτι επίσημα από τις ινδονησιακές αρχές.

Ο Σέμπι Σάμπομ, εκπρόσωπος του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού της Δυτικής Παπούα (TPNPB) ανακοίνωσε ότι ο πιλότος Νίκολας Φ. Γκοσελίν προσγειώθηκε στην επαρχία της της Δυτικής Παπούα την Πέμπτη, παραβιάζοντας την απαγόρευση πτήσης πολιτικών αεροσκαφών που έχουν επιβάλει οι αντάρτες στην περιοχή.

O TPNPB ισχυρίζεται ότι τα πολιτικά αεροσκάφη παρέχουν στήριξη στα στρατεύματα της Ινδονησίας εναντίον τους, και τόνισαν ότι ο θάνατος του Γκοσελίν έστειλε «ένα μήνυμα».

Οι αρχές της Ινδονησίας επιβεβαίωσαν ότι το αεροσκάφος του Γκοσελίν βρέθηκε καμένο, αλλά δήλωσαν ότι δεν είναι σαφές τι συνέβη στον ίδιο ή στους επτά επιβάτες που βρίσκονταν στο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τον Σάμπομ, το αεροσκάφος δέχτηκε επίθεση κατά την στιγμή της προσγείωσης του σε έναν αεροδιάδρομο στον τομέα του Γιαχουκίμο. Οι επιβάτες, οι οποίοι ήταν όλοι υπήκοοι της Παπούα, είναι σώοι.

Η Επιχειρησιακή Δύναμη που μάχεται τους αυτονομιστές στη Δυτική Παπούα ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι το αεροπλάνο, ιδιοκτησίας της εταιρείας PT Associated Mission Aviation, κάηκε, όμως η τύχη του πιλότου και των επτά επιβατών παραμένει άγνωστη.

Ο Γιουσούφ Σουτέζο, εκπρόσωπος της Επιχειρησιακής Δύναμης Ειρήνης του Καρτένζ δήλωσε, από την πλευρά του, ότι οι αρχές θα στείλουν την Παρασκευή μία ομάδα για να ερευνήσει επί τόπου την υπόθεση.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ινδονησίας, επικαλούμενος μια τοπική πηγή, είπε ότι ο Γκόσλιν φέρεται πως είναι νεκρός, αλλά η αιτία του θανάτου του δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Ισχυρή στρατιωτική παρουσία στη Δυτική Παπούα

Η Ινδονησία διατηρεί ισχυρή στρατιωτική παρουσία στη Δυτική Παπούα, όπου δρουν αυτονομιστές αντάρτες. Τον Φεβρουάριο, η Τζακάρτα κατηγόρησε τους αντάρτες ότι επιτέθηκαν σε εμπορικό αεροσκάφος και σκότωσαν δύο μέλη του πληρώματος, μετά την προσγείωσή του.

Η επαρχία Δυτική Παπούα (πρώην Ιριάν Τζάγια) βρίσκεται στο νησί της Νέας Γουινέας, στα βόρεια της Αυστραλίας. Μοιράζεται το νησί με το ανεξάρτητο κράτος της Παπούας-Νέας Γουινέας.

Η πρώην αποικία της Ολλανδίας κήρυξε την ανεξαρτησία της το 1961, όμως η γειτονική Ινδονησία την έθεσε υπό τον έλεγχό της δύο χρόνια αργότερα, υποσχόμενη ότι στο μέλλον θα διεξαχθεί δημοψήφισμα.

Το 1969, περίπου χίλιοι Παπουανοί εκπρόσωποι τάχθηκαν υπέρ της παραμονής της επαρχίας στην Ινδονησία. Οι αυτονομιστές επικρίνουν συχνά αυτό το «δημοψήφισμα» και ζητούν νέες εκλογές, τις οποίες αρνείται η Τζακάρτα, υπενθυμίζοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αναγνωρίσει την κυριαρχία της επί της Δυτικής Παπούας.