Ινδονησία: Αντάρτες ισχυρίζονται ότι σκότωσαν Αμερικανό πιλότο και έκαψαν το αεροσκάφος του

Οι αρχές της Ινδονησίας επιβεβαίωσαν ότι το αεροσκάφος του πιλότου βρέθηκε καμένο, αλλά δήλωσαν ότι δεν είναι σαφές τι συνέβη στον ίδιο ή στους επτά επιβάτες που βρίσκονταν στο αεροσκάφος

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Ινδονησία: Αντάρτες ισχυρίζονται ότι σκότωσαν Αμερικανό πιλότο και έκαψαν το αεροσκάφος του

Μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ινδονησίας

Anadolu
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Αυτονομιστές αντάρτες στη Δυτική Παπούα ισχυρίζονται ότι σκότωσαν τον Αμερικανό πιλότο Νίκολας Φ. Γκοσελίν και έκαψαν το αεροσκάφος του κατά την προσγείωσή του την Πέμπτη.
  • Οι ινδονησιακές αρχές επιβεβαίωσαν ότι το αεροσκάφος βρέθηκε καμένο, αλλά η τύχη του πιλότου και των επτά επιβατών παραμένει άγνωστη.
  • Οι επιβάτες, όλοι υπήκοοι της Παπούα, φέρονται να είναι σώοι σύμφωνα με τους αντάρτες, ενώ οι αρχές σκοπεύουν να στείλουν ομάδα για έρευνα στην περιοχή.
  • Η Ινδονησία διατηρεί ισχυρή στρατιωτική παρουσία στη Δυτική Παπούα, όπου δραστηριοποιούνται αυτονομιστές αντάρτες που αντιτίθενται στην κυριαρχία της χώρας.
  • Η περιοχή της Δυτικής Παπούας διεκδικείται από αυτονομιστές που αμφισβητούν το δημοψήφισμα του 1969, ενώ η Ινδονησία διατηρεί τον έλεγχο με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών.
Snapshot powered by AI

Αυτονομιστές αντάρτες στην επαρχία της Δυτικής Παπούα, στην ανατολική Ινδονησία, ισχυρίζονται ότι σκότωσαν έναν Αμερικανό πιλότο και έκαψαν το αεροσκάφος του την Πέμπτη, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί κάτι επίσημα από τις ινδονησιακές αρχές.

Ο Σέμπι Σάμπομ, εκπρόσωπος του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού της Δυτικής Παπούα (TPNPB) ανακοίνωσε ότι ο πιλότος Νίκολας Φ. Γκοσελίν προσγειώθηκε στην επαρχία της της Δυτικής Παπούα την Πέμπτη, παραβιάζοντας την απαγόρευση πτήσης πολιτικών αεροσκαφών που έχουν επιβάλει οι αντάρτες στην περιοχή.

O TPNPB ισχυρίζεται ότι τα πολιτικά αεροσκάφη παρέχουν στήριξη στα στρατεύματα της Ινδονησίας εναντίον τους, και τόνισαν ότι ο θάνατος του Γκοσελίν έστειλε «ένα μήνυμα».

Οι αρχές της Ινδονησίας επιβεβαίωσαν ότι το αεροσκάφος του Γκοσελίν βρέθηκε καμένο, αλλά δήλωσαν ότι δεν είναι σαφές τι συνέβη στον ίδιο ή στους επτά επιβάτες που βρίσκονταν στο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τον Σάμπομ, το αεροσκάφος δέχτηκε επίθεση κατά την στιγμή της προσγείωσης του σε έναν αεροδιάδρομο στον τομέα του Γιαχουκίμο. Οι επιβάτες, οι οποίοι ήταν όλοι υπήκοοι της Παπούα, είναι σώοι.

Η Επιχειρησιακή Δύναμη που μάχεται τους αυτονομιστές στη Δυτική Παπούα ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι το αεροπλάνο, ιδιοκτησίας της εταιρείας PT Associated Mission Aviation, κάηκε, όμως η τύχη του πιλότου και των επτά επιβατών παραμένει άγνωστη.

Ο Γιουσούφ Σουτέζο, εκπρόσωπος της Επιχειρησιακής Δύναμης Ειρήνης του Καρτένζ δήλωσε, από την πλευρά του, ότι οι αρχές θα στείλουν την Παρασκευή μία ομάδα για να ερευνήσει επί τόπου την υπόθεση.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ινδονησίας, επικαλούμενος μια τοπική πηγή, είπε ότι ο Γκόσλιν φέρεται πως είναι νεκρός, αλλά η αιτία του θανάτου του δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Ισχυρή στρατιωτική παρουσία στη Δυτική Παπούα

Η Ινδονησία διατηρεί ισχυρή στρατιωτική παρουσία στη Δυτική Παπούα, όπου δρουν αυτονομιστές αντάρτες. Τον Φεβρουάριο, η Τζακάρτα κατηγόρησε τους αντάρτες ότι επιτέθηκαν σε εμπορικό αεροσκάφος και σκότωσαν δύο μέλη του πληρώματος, μετά την προσγείωσή του.

Η επαρχία Δυτική Παπούα (πρώην Ιριάν Τζάγια) βρίσκεται στο νησί της Νέας Γουινέας, στα βόρεια της Αυστραλίας. Μοιράζεται το νησί με το ανεξάρτητο κράτος της Παπούας-Νέας Γουινέας.

Η πρώην αποικία της Ολλανδίας κήρυξε την ανεξαρτησία της το 1961, όμως η γειτονική Ινδονησία την έθεσε υπό τον έλεγχό της δύο χρόνια αργότερα, υποσχόμενη ότι στο μέλλον θα διεξαχθεί δημοψήφισμα.

Το 1969, περίπου χίλιοι Παπουανοί εκπρόσωποι τάχθηκαν υπέρ της παραμονής της επαρχίας στην Ινδονησία. Οι αυτονομιστές επικρίνουν συχνά αυτό το «δημοψήφισμα» και ζητούν νέες εκλογές, τις οποίες αρνείται η Τζακάρτα, υπενθυμίζοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αναγνωρίσει την κυριαρχία της επί της Δυτικής Παπούας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Υπεροχή του Μητσοτάκη απέναντι σε Τσίπρα ή Ανδρουλάκη»

09:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποκάλυψε τι είπε στον Μόντριτς μετά τον αποκλεισμό της Κροατίας

09:43LIFESTYLE

Καλημέρα Ελλάδα: Πώς αποχαιρέτησαν Παναγιώτης Στάθης και Στέφανος Σίσκος

09:42TRAVEL

Σκόπελος: Ανάμεσα στους «παραδεισένιους προορισμούς» για τους Σουηδούς ταξιδιώτες

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Η Formula 1 δείχνει το δρόμο στα νέα ηλεκτρικά

09:33WHAT THE FACT

Η viral πίτσα της Χέιλι Μπίμπερ που έχει γίνει γίνει ανάρπαστη στο Tik Tok

09:31WHAT THE FACT

Η μηχανή που δεν χρειαζόταν ούτε ρεύμα ούτε καύσιμα: Για 70 χρόνια τροφοδοτούσε ορυχεία μόνο με τη δύναμη του νερού

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Οι νέοι κανόνες που βάζουν τέλος στην ταλαιπωρία ιδιοκτητών και ενοίκων - Εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51%

09:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Με Σαλάχ, Μέσι και Λούις Ντίαζ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο κεντρικός λιμενάρχης για ενδοοικογενειακή βία

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Δικογραφία σε βάρος γνωστού τράπερ, μοντέλου, influencer κι ενός ακόμη για παράνομη διαφήμιση τζόγου

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Αντάρτες ισχυρίζονται ότι σκότωσαν Αμερικανό πιλότο και έκαψαν το αεροσκάφος του στη Δυτική Παπούα

09:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Δένδια - Ανδρουλάκη: «Τα εθνικά θέματα δεν αποτελούν ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης ή ενός κόμματος»

09:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: «Ο Τσίπρας νομοθέτησε η μεταφορά εκρηκτικών να είναι πλημμέλημα – Πολιτικός οχετός η Κωνσταντοπούλου»

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Αντιδράσεις για τη χρήση ποντιακού χορού ως μέρος της «τουρκικής πολιτιστικής κληρονομιάς»

09:00LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: 92χρονη πήγε κρυφά στη συναυλία του κι εκείνος έσκυψε να τη φιλήσει - «Δεν ξέρουν ότι έχω έρθει εδώ»

08:57LIFESTYLE

Ο Λιούις Χάμιλτον αποθέωσε την Κιμ Καρντάσιαν: «Με έχει κάνει πιο ευτυχισμένο άνθρωπο»

08:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στυλίδα: Επεισόδιο μεταξύ νεαρών κατέληξε σε αρπαγή – Προσαγωγές και συλλήψεις

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου 17χρονος - Φέρει πολλαπλά κατάγματα

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διπλός «συναγερμός» το Σαββατοκύριακο - Από την κακοκαιρία στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο κεντρικός λιμενάρχης για ενδοοικογενειακή βία

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο Βούλγαρος που παρίστανε τον… αστυνομικό και εξαπατούσε πολίτες – «Άρπαξε» πάνω από 690.000 ευρώ σε 15 μήνες

22:27WHAT THE FACT

«Χρονοταξιδιώτης» εντοπίστηκε σε φωτογραφία παραλίας του 1943 να κρατά… κινητό;

09:00LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: 92χρονη πήγε κρυφά στη συναυλία του κι εκείνος έσκυψε να τη φιλήσει - «Δεν ξέρουν ότι έχω έρθει εδώ»

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου 17χρονος - Φέρει πολλαπλά κατάγματα

08:13LIFESTYLE

Διπλή προδοσία για την Αθηνά Ωνάση - Ποιοι βάζουν τρικλοποδιές στη «χρυσή κληρονόμο» του Αριστοτέλη

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διπλός «συναγερμός» το Σαββατοκύριακο - Από την κακοκαιρία στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λητή: Από αναμμένο τσιγάρο οδηγού «γράφτηκε» η οικογενειακή τραγωδία – Βίντεο ντοκουμέντο

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Οι νέοι κανόνες που βάζουν τέλος στην ταλαιπωρία ιδιοκτητών και ενοίκων - Εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51%

17:51ΣΕΙΣΜΟΙ

Κορινθία: Σεισμός στην Περαχώρα Λουτρακίου

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Η Κρητικιά πιλότος που άφησε τη Φιλοσοφική Ρεθύμνου για να «κυνηγήσει» τα σύννεφα

07:18ΚΟΣΜΟΣ

«Face Buying»: Η κινεζική βιομηχανία short dramas αγοράζει μαζικά ανθρώπινα πρόσωπα για σειρές ΑΙ

07:34ΕΥ ΖΗΝ

Διαδραστικός χάρτης για κάθε παραλία στην Ελλάδα: Ποιότητα υδάτων - Επίσημες μετρήσεις

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Τι αλλάζει - Ποιοι μπορεί να δουν αυξήσεις και πώς ωφελούνται οι συνταξιούχοι

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (3/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Ποιες εκπομπές ρίχνουν αυλαία σήμερα – Το μέλλον τους

11:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Μηχανογραφικό 2026: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υποβολή του

09:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Με Σαλάχ, Μέσι και Λούις Ντίαζ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

08:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τα έξι γνωστά ζευγάρια των «16» - Ξεχωρίζει το ντέρμπι της Ιβηρικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ