Εκλογές στην Κολομβία: «Καμία παρατυπία» σύμφωνα με τους παρατηρητές της ΕΕ

Snapshot Η αποστολή εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ δεν εντόπισε παρατυπίες στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία.

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια προηγείται με διαφορά περίπου 250.000 ψήφων, που θεωρείται αδύνατο να ανατραπεί.

Ο Ιβάν Σεπέδα αναμένει το επίσημο αποτέλεσμα πριν αναγνωρίσει την ήττα του.

Η συμμετοχή στις εκλογές έφτασε το 63%, ποσοστό ρεκόρ σύμφωνα με τις αποστολές παρατηρητών.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σημειώθηκαν διαδηλώσεις και συγκρούσεις, ενώ ο Σεπέδα κάλεσε σε ψυχραιμία τους υποστηρικτές του. Snapshot powered by AI

Η αποστολή εκλογικών παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε ότι δεν εντόπισε παρατυπίες στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία, τον οποίο κέρδισε ο υποψήφιος της δεξιάς, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Ο αντίπαλός του, ο αριστερός γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα, δήλωσε ότι θα περιμένει την ανακοίνωση του επίσημου τελικού αποτελέσματος πριν αναγνωρίσει την ήττα του. Σύμφωνα, πάντως, με την ευρωπαϊκή αποστολή, η καταμέτρηση και οι σχετικοί έλεγχοι έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί.

Ο δε λα Εσπριέγια διατηρεί προβάδισμα περίπου 250.000 ψήφων, διαφορά που θεωρείται αδύνατο να ανατραπεί.

«Δεν παρατηρήσαμε καμία παρατυπία στην καταμέτρηση», δήλωσε ο επικεφαλής της αποστολής της ΕΕ, Εστέμπαν Γκονθάλεθ Πονς.

Οι Ευρωπαίοι παρατηρητές αναφέρθηκαν στη σταθερότητα της δημοκρατίας στην Κολομβία, παρά την έντονη πόλωση και τη βία που σημάδεψαν την προεκλογική περίοδο.

Το Κέντρο Κάρτερ έκανε επίσης λόγο για διαφανή εκλογική διαδικασία. Σύμφωνα με τις δύο αποστολές, η συμμετοχή έφτασε το 63%, ποσοστό-ρεκόρ.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σημειώθηκαν διαδηλώσεις και συγκρούσεις με την αστυνομία. Ο Ιβάν Σεπέδα κάλεσε την επόμενη ημέρα τους υποστηρικτές του να παραμείνουν ψύχραιμοι.