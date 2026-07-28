Εκτέλεσαν Κολομβιανή influencer στη μέση του δρόμου - Περίμενε με το αυτοκίνητό της στο φανάρι

Snapshot Η 27χρονη Κολομβιανή influencer Άντζι Μαρσέλα Ραμίρεζ Βάργκας δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ενώ περίμενε με το αυτοκίνητό της σε φανάρι στο Πιταλίτο.

Δύο άνδρες επιτέθηκαν με μοτοσικλέτα, με τον συνεπιβάτη να ανοίγει πυρ, και ένας ύποπτος 48 ετών συνελήφθη κρυμμένος σε θάμνους.

Ο δεύτερος ύποπτος διέφυγε πεζός κατά μήκος ποταμού και παραμένει ασύλληπτος.

Η αστυνομία κατάσχεσε τη μοτοσικλέτα και το όπλο που χρησιμοποιήθηκαν και πραγματοποιεί έρευνες για το κίνητρο της δολοφονίας.

Η δολοφονία αυξάνει σε 46 τον αριθμό των ανθρωποκτονιών στο Πιταλίτο φέτος και ήταν η δεύτερη την ίδια ημέρα στον δήμο. Snapshot powered by AI

Ενέδρα θανάτου σε 27χρονη influencer έστησαν δύο άνδρες, πυροβολώντας την σχεδόν εξ επαφής την ώρα που περίμενε με το αυτοκίνητό της σε ένα φανάρι, έξω από πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο στο Πιταλίτο, στη νότια Κολομβία.

Η 27χρονη influencer Άντζι Μαρσέλα Ραμίρεζ Βάργκας, βρισκόταν στο αυτοκίνητό της, όταν την πλησίασε μία μηχανή με δύο επιβαίνοντες, σύμφωνα με μαρτυρίες, και ο συνεπιβάτης άνοιξε πυρ εναντίον της.

Κατάφερε να οδηγήσει για μερικά μέτρα πριν χάσει τον έλεγχο του οχήματος, σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης «Caracol».

Η αστυνομία ξεκίνησε αμέσως ανθρωποκυνηγητό και απέκλεισε την περιοχή. Ένας 48χρονος άνδρας, συνελήφθη ενώ κρυβόταν σε θάμνους. Είναι ύποπτος ότι ήταν ο συνεπιβάτης που πυροβόλησε. Ο δεύτερος ύποπτος διέφυγε με τα πόδια κατά μήκος της όχθης ενός ποταμού και παραμένει ελεύθερος.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να ταυτοποιήσουν τον υπόλοιπο ύποπτο και να αποκαλύψουν το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν μια μοτοσικλέτα και ένα πυροβόλο όπλο που πιστεύουν ότι χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση. Παραμένει ασαφές εάν η Άντζι είχε προηγουμένως αναφέρει τυχόν απειλές.

Ο θάνατος της Άντζι ανεβάζει τον αριθμό των ανθρωποκτονιών στο Πιταλίτο σε 46 μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με το «Ecos del Combeima».

Η δολοφονία της ήταν η δεύτερη που καταγράφηκε στον δήμο την ίδια ημέρα.