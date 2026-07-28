Φρίκη στη Γαλλία: Βρέθηκαν πέντε νεκρά βρέφη σε χαρτόκουτα

Snapshot Πέντε νεκρά νεογέννητα βρέθηκαν στο σπίτι ζευγαριού στην πόλη Οράνζ της Γαλλίας.

Η γυναίκα, 29 ετών, είχε γεννήσει ένα υγιές αγοράκι μία ημέρα πριν και φέρεται να γέννησε ακόμη ένα παιδί τη Δευτέρα.

Τα σώματα των βρεφών βρέθηκαν μέσα σε πλαστικές σακούλες τοποθετημένες σε χάρτινα κουτιά.

Ένα από τα βρέφη βρέθηκε σε κατάσταση αποσύνθεσης από τον σύζυγο μετά από καβγά σχετικά με ένα κουτί.

Ο σύζυγος μετέφερε το σώμα στο νοσοκομείο, όπου ανέφερε το περιστατικό ως ατύχημα, πριν η αστυνομία ανακαλύψει τα υπόλοιπα σώματα. Snapshot powered by AI

Πέντε νεκρά νεογέννητα βρέθηκαν στο σπίτι ενός ζευγαριού στην πόλη Οράνζ της Γαλλίας, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

Η αστυνομία εντόπισε τα βρέφη στο σπίτι του ζευγαριού, η σύζυγος του οποίου είχε φέρει στον κόσμο ένα υγιές αγοράκι μόλις μία ημέρα νωρίτερα. Οι ερευνητές ανακάλυψαν τα σώματα μέσα σε χάρτινα κουτιά.

Η γυναίκα, γεννημένη το 1994, φέρεται να γέννησε ακόμη ένα παιδί το βράδυ της Δευτέρας. Ήταν το τρίτο της παιδί, καθώς έχει ήδη δύο ακόμη παιδιά, ηλικίας 8 και 12 ετών.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, το σώμα ενός βρέφους —που βρισκόταν σε κατάσταση αποσύνθεσης— εντοπίστηκε από τον σύζυγό της, έπειτα από έναν καβγά μεταξύ τους σχετικά με το περιεχόμενο ενός κουτιού.

Ο άνδρας πήρε τότε το μικρό σώμα και το μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου ανέφερε το περιστατικό ως ατύχημα. Όταν έφτασαν οι αστυνομικές αρχές στο σπίτι του ζευγαριού, ανακάλυψαν τα σώματα των βρεφών μέσα σε πλαστικές σακούλες, οι οποίες βρίσκονταν τοποθετημένες μέσα σε κουτιά.