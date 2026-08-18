Η «κάμπια από την κόλαση» τρομοκρατεί Σουηδία και Δανία - Κλείνουν παιδικές χαρές

Ο εντοπισμός του τοξικού εντόμου σε σχολείο του Οντένσε έκλεισε παιδική χαρά και έθεσε σε επιφυλακή τις αρχές στη Σκάνια.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Η «κάμπια από την κόλαση» τρομοκρατεί Σουηδία και Δανία - Κλείνουν παιδικές χαρές
ΚΟΣΜΟΣ
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Η αποκαλούμενη «κάμπια από την κόλαση» έκανε ξανά την εμφάνισή της, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους και θέτοντας σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τη γειτονική νότια Σουηδία. Πρόκειται για την κάμπια της βελανιδιάς, ένα έντομο που φέρει περίπου επτακόσιες χιλιάδες μικροσκοπικά τοξικά τριχίδια στο σώμα του και μπορεί να μετατραπεί σε σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και γι' αυτό στα σουηδικά αποκαλείται χαρακτηριστικά helveteslarven.

Το εύρημα στη νότια Σουηδία σήμανε συναγερμό στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες, καθώς εντοπίστηκε για πρώτη φορά μετά από 12 ολόκληρα χρόνια

Το μεμονωμένο δείγμα που κινητοποίησε τις σουηδικές αρχές

Παρότι εντοπίστηκε μονάχα ένα δείγμα, η καταγραφή του στο σουηδικό έδαφος θεωρείται κρίσιμης σημασίας. Οι ειδικοί στη Σκάνια παρακολουθούσαν στενά την κατάσταση στην απέναντι πλευρά των στενών του Έρεσουντ, γνωρίζοντας ότι οι θερμοί άνεμοι θα μπορούσαν να μεταφέρουν το είδος ανά πάσα στιγμή.

Η παρουσία του συγκεκριμένου εντόμου στη Σουηδία είχε να καταγραφεί πάνω από μία δεκαετία. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι κλιματικές μεταβολές και τα θερμότερα καλοκαίρια διευκολύνουν σταδιακά την εξάπλωση του νοτιοευρωπαϊκού αυτού είδους προς τα βορειότερα γεωγραφικά πλάτη.

Επτακόσιες χιλιάδες τοξικά αγκάθια

Ο φόβος γύρω από την κάμπια της βελανιδιάς δεν είναι υπερβολικός. Το σώμα της καλύπτεται από περίπου επτακόσιες χιλιάδες μικροσκοπικά τοξικά τριχίδια. Αυτά αποσπώνται εξαιρετικά εύκολα, παρασύρονται από τον αέρα και παραμένουν ενεργά στο περιβάλλον για μήνες.

Η επαφή με το δέρμα ή η απλή εισπνοή τους προκαλεί βασανιστικό κνησμό, βαριά δερματικά εξανθήματα, οφθαλμικές φλεγμονές και οξεία δύσπνοια. Ακόμη και οι παλιές, εγκαταλελειμμένες φωλιές πάνω στα δέντρα παραμένουν επικίνδυνες για ανθρώπους και ζώα.

Η επίμονη εστία στο Οντένσε της Δανίας

Η κατάσταση στη γειτονική Δανία παραμένει περίπλοκη. Το έντομο είχε εντοπιστεί το περασμένο καλοκαίρι σε σχολικό συγκρότημα στην πόλη Οντένσε, αναγκάζοντας τον τοπικό δήμο να δαπανήσει δύο εκατομμύρια δανικές κορώνες σε εκτεταμένες επιχειρήσεις απολύμανσης και καθαρισμού.

Κι όμως, οι κάμπιες επανεμφανίστηκαν στο ίδιο ακριβώς σημείο. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η παιδική χαρά του σχολείου έκλεισε άμεσα με στόχο την προστασία των μαθητών, ενώ εξετάζονται πιο δραστικές μέθοδοι διαχείρισης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνιστούν αυξημένη προσοχή σε όσους κινούνται σε δασικές περιοχές ή πάρκα με βελανιδιές στη νότια Σουηδία και τη Δανία. Το είδος αναγνωρίζεται εύκολα όταν οι κάμπιες σχηματίζουν μεγάλες πομπές πάνω στους κορμούς των δέντρων.

Όπως ανακοινώθηκε, σε περίπτωση εντοπισμού μιας τέτοιας αποικίας, οι πολίτες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πλησιάσουν ή να αγγίξουν τα έντομα, αλλά να απομακρυνθούν άμεσα και να ενημερώσουν τις τοπικές αρχές.

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