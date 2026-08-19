ΟΠΕΚΑ: Πότε καταβάλλεται το ετήσιο επίδομα σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Οι νέες αιτήσεις για συμμετοχή γίνονται κάθε χρόνο από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Οκτωβρίου

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ΟΠΕΚΑ: Πότε καταβάλλεται το ετήσιο επίδομα σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Το ετήσιο επίδομα για οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ στις 31 Αυγούστου.
  • Το επίδομα κυμαίνεται από 300 έως 600 ευρώ, ανάλογα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, που πρέπει να είναι έως 4.700 ευρώ.
  • Δικαιούχοι είναι οικογένειες με μόνιμη κατοικία τουλάχιστον δύο χρόνια σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές και με μέλος που είναι πολίτης Ελλάδας ή ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετίας.
  • Οι νέες αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Οκτωβρίου κάθε έτους μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr με κωδικούς Taxisnet.
  • Η αίτηση υποβάλλεται μία φορά και η ισχύς της ανανεώνεται αυτόματα εφόσον πληρούνται τα κριτήρια μετά από ετήσιους διασταυρωτικούς ελέγχους.
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Στις 31 Αυγούστου καταβάλλεται το επίδομα για την Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Το ετήσιο επίδομα αφορά οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, με ή χωρίς ανήλικα τέκνα, που διαμένουν για τουλάχιστον δύο χρόνια σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας και κυμαίνεται σε 300 και 600 ευρώ.

Το ανώτατο ποσό των 600 ευρώ λαμβάνουν οι δικαιούχοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 3.000 ευρώ, ενώ η ενίσχυση των 300 ευρώ χορηγείται σε πολίτες των οποίων το οικογενειακό εισόδημα κυμαίνεται από 3.000,01 έως 4.700 ευρώ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών, με ή χωρίς ανήλικα τέκνα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειας να είναι πολίτης της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) ή της Ελβετίας. Σε περίπτωση που η προϋπόθεση αυτή συντρέχει και στους δύο συζύγους, η αίτηση υποβάλλεται από τον έναν εξ αυτών.

Παράλληλα, βασική προϋπόθεση αποτελεί η πιστοποιημένη μόνιμη κατοικία των μελών της οικογένειας σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές για τουλάχιστον δύο έτη πριν από την υποβολή της αίτησης, γεγονός που διασταυρώνεται από τις φορολογικές δηλώσεις των δύο τελευταίων ετών σε συνδυασμό με τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου.

Η διαδικασία των αιτήσεων

Για όσους δεν είναι ήδη ενταγμένοι στο σύστημα, η υποβολή νέων αιτήσεων θα διαρκέσει από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Οκτωβρίου 2026. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αίτηση υποβάλλεται εφάπαξ. Μετά την πρώτη έγκριση, η ισχύς της επεκτείνεται αυτόματα και στα επόμενα έτη χωρίς να απαιτείται επανυποβολή, εφόσον από τους ετήσιους διασταυρωτικούς ελέγχους επιβεβαιώνεται ότι συνεχίζουν να πληρούνται όλα τα εισοδηματικά και γεωγραφικά κριτήρια.

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