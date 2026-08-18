Καιρός: Πότε μπαίνει σε θερμικό θόλο η χώρα - Οι προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε καύσωνα

Τα... δόντια του θα δείξει ο Αύγουστος πριν αποχωρήσει

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Πότε μπαίνει σε θερμικό θόλο η χώρα - Οι προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε καύσωνα
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  • Την Κυριακή 23 Αυγούστου, θερμές αέριες μάζες θα καλύψουν σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα, προκαλώντας σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας.
  • Οι μεγαλύτερες θερμοκρασιακές αυξήσεις αναμένονται στη Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και τα ανατολικά ηπειρωτικά, με θερμοκρασίες έως 6-10°C πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.
  • Μια ψυχρότερη αέρια μάζα θα καλύπτει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, ενώ η νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, θα βρίσκεται σε θερμό τομέα.
  • Η διάρκεια και η ένταση της ζέστης μετά την Κυριακή εξαρτώνται από την ακριβή θέση της θερμής αέριας μάζας και την εξέλιξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.
  • Παρότι η θερμοκρασία θα είναι υψηλή, προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για καύσωνα.
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Σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας παρουσιάζουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για το επόμενο Σαββατοκύριακο, καθώς πολύ θερμές αέριες μάζες αναμένεται να κινηθούν προς τα Βαλκάνια και την Ελλάδα.

Η άνοδος θα αρχίσει να γίνεται περισσότερο αισθητή από το Σάββατο 22 Αυγούστου, ενώ την Κυριακή 23 Αυγούστου η θερμή αέρια μάζα φαίνεται να καλύπτει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Οι μεγαλύτερες θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις εντοπίζονται κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και τα ανατολικά ηπειρωτικά, χωρίς όμως να μένει ανεπηρέαστη η υπόλοιπη Ελλάδα. Σε αρκετές περιοχές, η θερμοκρασία της αέριας μάζας στα περίπου 1.500 μέτρα εκτιμάται ότι θα βρίσκεται 6 έως 10°C υψηλότερα από τις κλιματικές τιμές της εποχής.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνολική ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην Ευρώπη.

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Μια εκτεταμένη ψυχρότερη αέρια μάζα θα καταλάβει τη δυτική και μέρος της κεντρικής Ευρώπης, την ώρα που πολύ θερμός αέρας θα συγκεντρώνεται πάνω από τη νοτιοανατολική Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο, με την Ελλάδα να βρίσκεται μέσα στον θερμό τομέα.

Εφόσον η συγκεκριμένη διάταξη επιβεβαιωθεί, το Σαββατοκύριακο αναμένονται θερμοκρασίες αρκετά υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά.

Προς το παρόν, πάντως, είναι πρόωρο να χαρακτηρίσουμε την επερχόμενη θερμή έξαρση ως καύσωνα. Το πόσο ψηλά θα φτάσει τελικά ο υδράργυρος αλλά και η διάρκεια της ζέστης θα εξαρτηθούν από την ακριβή θέση της θερμής αέριας μάζας και την εξέλιξη της κυκλοφορίας μετά την Κυριακή.

Η τάση πάντως είναι σαφής: μετά από ένα σχετικά πιο ήπιο διάστημα, η ζέστη επιστρέφει δυναμικά προς το Σαββατοκύριακο, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε μία από τις θερμότερες περιοχές της Ευρώπης.

*Με πληροφορίες από το meteo24news.gr

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