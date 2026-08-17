Ζιακόπουλος: Επιδείνωση του καιρού το επόμενο 48ωρο - Πού αναμένονται καταιγίδες

Η πρόγνωση του καιρού από τον Δημήτρη Ζιακόπουλο

Ανθή Κουρεντζή

Ζιακόπουλος: Επιδείνωση του καιρού το επόμενο 48ωρο - Πού αναμένονται καταιγίδες
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Βαρομετρικό χαμηλό στην Ανατολική Πολωνία, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται ως τη Βόρεια Αδριατική, κινείται ανατολικά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, η χώρα μας δεν αναμένεται να επηρεαστεί ουσιαστικά από αυτό το μέτωπο. Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού της Τρίτης (18/8) θα είναι οι ασθενείς, γενικά, άνεμοι (μέγιστη ένταση 5 μποφόρ) και ζέστη που θα κινηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στην ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές της.

Την Τετάρτη (19/8), η απογευματινή θερμική αστάθεια θα προκαλέσει και πάλι τοπικά φαινόμενα στην ηπειρωτική χώρα και πιθανώς στην ορεινή Κρήτη. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Πέμπτη (20/8), αναμένεται σχεδόν παντού ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας. Κατά τα άλλα, βροχές δεν προβλέπονται και οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα σε στεριά και θάλασσα.

Καιρός: «Σαφείς ενδείξεις για μίνι καύσωνα» - Πότε θα έρθει, η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

Ο καιρός σήμερα Δευτέρα θα παραμείνει γενικά καλός, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου, ωστόσο από αύριο Τρίτη αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σημαντική άνοδο μετά τα μέσα της εβδομάδας, με πιθανή εμφάνιση καύσωνα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον κ. Αρναούτογλου, οι βροχές που θα σημειωθούν από το απόγευμα της Τρίτης και κυρίως το βράδυ θα περιοριστούν στα ορεινά, ενώ τα πεδινά θα διατηρηθούν ξηρά. Η ατμόσφαιρα θα παραμείνει σχετικά ήπια έως την Τετάρτη, όμως μετά τις 20-22 Αυγούστου αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας. «Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για καύσωνα διάρκειας 2 έως 3 ημερών», σημείωσε χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος.

Το επερχόμενο θερμό κύμα συνδέεται με την εισβολή θερμών αερίων μαζών από τη νότια Ευρώπη, οι οποίες θα αυξήσουν αισθητά τη θερμοκρασία στη χώρα μας. Αντίθετα, στην βόρεια Ευρώπη θα επικρατήσουν ψυχρές αέριες μάζες που θα διατηρήσουν πιο δροσερές συνθήκες. Αυτή η διαφοροποίηση δημιουργεί ένα μεταβατικό σκηνικό στον καιρό της περιοχής μας, με τον καύσωνα να είναι πιθανό φαινόμενο για τις επόμενες ημέρες.

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