Καιρός: Νέα άνοδος της θερμοκρασίας ενώ υποχωρούν οι άνεμοι

Η πρόγνωση του καιρού σήμερα Τρίτη 18 Αυγούστου

Ελένη Ευστρατίου

Καιρός: Νέα άνοδος της θερμοκρασίας ενώ υποχωρούν οι άνεμοι
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  • Την Τρίτη 18 Αυγούστου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με άνοδο της θερμοκρασίας και υποχώρηση των ανέμων.
  • Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 37 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας.
  • Στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες τις μεσημεριανές ώρες.
  • Οι άνεμοι στα νότια πελάγη θα πνέουν δυτικοί έως 5 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμαίνονται από 2 έως 4 μποφόρ.
  • Την Τετάρτη 19/8 ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με μικρές τοπικές βροχές στα ορεινά και θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς Κελσίου.
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Γενικά αίθριος καιρός θα είναι ο καιρός σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου, με τη θερμοκρασία να σημειώνει επιπλέον άνοδο ενώ υποχωρούν οι άνεμοι, σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ.

Στα νότια πελάγη θα πνέουν δυτικοί έως 5 μποφόρ και στην υπόλοιποι χώρα θα κυμανθούν από 2 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας, όμως τοπικά το θερμόμετρο θα αγγίξει έως και τους 37 βαθμούς.

Τέλος, στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες τις μεσημεριανές ώρες.

Ο καιρός στην Ελλάδα την Τρίτη 18 Αυγούστου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 ως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός για αύριο, Τετάρτη 19/8

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και κατά τόπους δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

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