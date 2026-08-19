Γαλλία: Ανακοινώνει την απέλαση δύο Ιρανών διπλωματών τις επόμενες μέρες

Η Γαλλία ανακοίνωσε ότι πρόκειται να απελάσει δύο Ιρανούς διπλωμάτες, ως αντίποινα για την απέλαση από το Ιράν δύο Γάλλων διπλωματών της πρεσβείας στη Τεχεράνη, δήλωσε την Τρίτη ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο Χ.

«Δύο Ιρανοί διπλωμάτες στη Γαλλία θα απελαθούν τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στις X, προσθέτοντας ότι η κίνηση αυτή αποτελεί συνέπεια της «απαράδεκτης» μεταχείρισης των Γάλλων διπλωματών, οι οποίοι συνελήφθησαν για σύντομο χρονικό διάστημα τον περασμένο μήνα στο Ιράν με την κατηγορία της «παρέμβασης».

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι είχε ενημερώσει τη Γαλλία ότι δεν θα επιτραπεί στους δύο Γάλλους διπλωμάτες να επιστρέψουν στο Ιράν.

Η σύλληψη και ανάκριση Γάλλων διπλωματών

Σύμφωνα με το France24, ο Μπαρό δήλωσε ότι στις 19 Ιουλίου δύο άνδρες – ένας εκ των οποίων ήταν ο πολιτιστικός ακόλουθος – είχαν γίνει την προηγούμενη νύχτα στόχος ιρανικών αξιωματούχων, οι οποίοι τους συνέλαβαν και τους ανέκριναν για αρκετές ώρες, «σε κατάφωρη παραβίαση της διπλωματικής ασυλίας».

Ανέφερε ότι υπέστησαν «μια εξαιρετικά σοβαρή πράξη εκφοβισμού» από τις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας, ενώ ο ένας από τους δύο υπέστη και σωματική κακοποίηση.

«Ακριβώς επειδή η Γαλλία στέκεται δίπλα στον ιρανικό λαό, υποστηρίζοντας τους καλλιτέχνες, τους επιστήμονες και τους ερευνητές του, δύο Γάλλοι διπλωμάτες δέχθηκαν σκανδαλώδη και σκόπιμη επίθεση στις 19 Ιουλίου», δήλωσε ο Μπαρό την Τρίτη.

Κατηγορίες για σχέδιο κατά του καθεστώτος

Οι ιρανικές αρχές αρνήθηκαν οποιαδήποτε κακομεταχείριση, αναφέροντας ότι οι διπλωμάτες είχαν απλώς ανακριθεί για λίγο και ότι είχαν «παρέμβει στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν με το πρόσχημα της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών».

Το υπουργείο πληροφοριών του Ιράν δήλωσε ότι από την αρχική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο διπλωμάτες «σχεδίαζαν και οργάνωναν ένα ευρύ σχέδιο με στόχο την άσκηση επιρροής και την εμπλοκή σε ξένες παρεμβάσεις», προκειμένου να υπονομεύσουν την ανεξαρτησία του Ιράν.

Οι δύο Ιρανοί γραφίστες

Μαζί με τους Γάλλους διπλωμάτες συνελήφθησαν και δύο Ιρανοί γραφίστες οι οποίοι συναντήθηκαν μαζί τους προκειμένου να συζητήσουν για ένα πολιτιστικό έργο και έκτοτε κρατούνται.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα σπίτι στην Τεχεράνη και οι σχεδιαστές εργάζονταν πάνω στην οπτική ταυτότητα του «Villa Zadig», ανέφεραν οι υποστηρικτές τους σε δήλωση. Ζήτησαν να παρασχεθεί στους δύο σχεδιαστές πρόσβαση σε ανεξάρτητο δικηγόρο και να «διασφαλιστούν η ασφάλειά τους και τα θεμελιώδη δικαιώματά τους».

Πρόσθεσαν ότι, καθώς «δύο Γάλλοι εκπρόσωποι ήταν άμεσοι μάρτυρες μέρους αυτών των γεγονότων», το Παρίσι θα πρέπει να «διαπιστώσει πλήρως τις περιστάσεις αυτών των συλλήψεων» και να «λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για να διασφαλίσει τα δικαιώματα, την ασφάλεια και την απελευθέρωσή τους».

Ο Μπαρό δεν έκανε καμία αναφορά στις συλλήψεις των Ιρανών στην ανάρτησή του την Τρίτη.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν ότι οι ιρανικές αρχές έχουν εντείνει την καταστολή κατά της κοινωνίας των πολιτών, μετά τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου που συγκλόνισαν την κληρική ηγεσία και τον επακόλουθο πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

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