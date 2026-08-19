Γαλλία: Ανακοινώνει την απέλαση δύο Ιρανών διπλωματών τις επόμενες μέρες

Η απόφαση έρχεται μετά την απαγόρευση επιστροφής στην Τεχεράνη σε δύο μέλη της Γαλλικής πρεσβείας

Newsroom

Γαλλία: Ανακοινώνει την απέλαση δύο Ιρανών διπλωματών τις επόμενες μέρες
NEWSBOMB
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Γαλλία ανακοίνωσε ότι πρόκειται να απελάσει δύο Ιρανούς διπλωμάτες, ως αντίποινα για την απέλαση από το Ιράν δύο Γάλλων διπλωματών της πρεσβείας στη Τεχεράνη, δήλωσε την Τρίτη ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο Χ.

«Δύο Ιρανοί διπλωμάτες στη Γαλλία θα απελαθούν τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στις X, προσθέτοντας ότι η κίνηση αυτή αποτελεί συνέπεια της «απαράδεκτης» μεταχείρισης των Γάλλων διπλωματών, οι οποίοι συνελήφθησαν για σύντομο χρονικό διάστημα τον περασμένο μήνα στο Ιράν με την κατηγορία της «παρέμβασης».

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι είχε ενημερώσει τη Γαλλία ότι δεν θα επιτραπεί στους δύο Γάλλους διπλωμάτες να επιστρέψουν στο Ιράν.

Η σύλληψη και ανάκριση Γάλλων διπλωματών

Σύμφωνα με το France24, ο Μπαρό δήλωσε ότι στις 19 Ιουλίου δύο άνδρες – ένας εκ των οποίων ήταν ο πολιτιστικός ακόλουθος – είχαν γίνει την προηγούμενη νύχτα στόχος ιρανικών αξιωματούχων, οι οποίοι τους συνέλαβαν και τους ανέκριναν για αρκετές ώρες, «σε κατάφωρη παραβίαση της διπλωματικής ασυλίας».

Ανέφερε ότι υπέστησαν «μια εξαιρετικά σοβαρή πράξη εκφοβισμού» από τις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας, ενώ ο ένας από τους δύο υπέστη και σωματική κακοποίηση.

«Ακριβώς επειδή η Γαλλία στέκεται δίπλα στον ιρανικό λαό, υποστηρίζοντας τους καλλιτέχνες, τους επιστήμονες και τους ερευνητές του, δύο Γάλλοι διπλωμάτες δέχθηκαν σκανδαλώδη και σκόπιμη επίθεση στις 19 Ιουλίου», δήλωσε ο Μπαρό την Τρίτη.

Κατηγορίες για σχέδιο κατά του καθεστώτος

Οι ιρανικές αρχές αρνήθηκαν οποιαδήποτε κακομεταχείριση, αναφέροντας ότι οι διπλωμάτες είχαν απλώς ανακριθεί για λίγο και ότι είχαν «παρέμβει στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν με το πρόσχημα της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών».

Το υπουργείο πληροφοριών του Ιράν δήλωσε ότι από την αρχική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο διπλωμάτες «σχεδίαζαν και οργάνωναν ένα ευρύ σχέδιο με στόχο την άσκηση επιρροής και την εμπλοκή σε ξένες παρεμβάσεις», προκειμένου να υπονομεύσουν την ανεξαρτησία του Ιράν.

Οι δύο Ιρανοί γραφίστες

Μαζί με τους Γάλλους διπλωμάτες συνελήφθησαν και δύο Ιρανοί γραφίστες οι οποίοι συναντήθηκαν μαζί τους προκειμένου να συζητήσουν για ένα πολιτιστικό έργο και έκτοτε κρατούνται.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα σπίτι στην Τεχεράνη και οι σχεδιαστές εργάζονταν πάνω στην οπτική ταυτότητα του «Villa Zadig», ανέφεραν οι υποστηρικτές τους σε δήλωση. Ζήτησαν να παρασχεθεί στους δύο σχεδιαστές πρόσβαση σε ανεξάρτητο δικηγόρο και να «διασφαλιστούν η ασφάλειά τους και τα θεμελιώδη δικαιώματά τους».

Πρόσθεσαν ότι, καθώς «δύο Γάλλοι εκπρόσωποι ήταν άμεσοι μάρτυρες μέρους αυτών των γεγονότων», το Παρίσι θα πρέπει να «διαπιστώσει πλήρως τις περιστάσεις αυτών των συλλήψεων» και να «λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για να διασφαλίσει τα δικαιώματα, την ασφάλεια και την απελευθέρωσή τους».

Ο Μπαρό δεν έκανε καμία αναφορά στις συλλήψεις των Ιρανών στην ανάρτησή του την Τρίτη.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν ότι οι ιρανικές αρχές έχουν εντείνει την καταστολή κατά της κοινωνίας των πολιτών, μετά τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου που συγκλόνισαν την κληρική ηγεσία και τον επακόλουθο πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:45NEWSBOMB

Γαλλία: Ανακοινώνει την απέλαση δύο Ιρανών διπλωματών τις επόμενες μέρες

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Νέες πυραυλικές επιθέσεις των Χούθι στην Χοντάιντα με τρεις νεκρούς - Ένα 13χρονο παιδί ανάμεσα στα θύματα

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Αναστέλλει εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές με το Ιράν

02:28ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Τσινγκχάι - Περισσότερες από 100 δονήσεις τις τελευταίες 30 μέρες

02:03ΚΟΣΜΟΣ

Ρεζάι: Χλευάζει τους ισχυρισμούς Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ ανώτατος αξιωματούχος του Ιράν

01:38ΚΟΣΜΟΣ

Λιβερία: Συμφώνησε να δεχτεί 1.200 απελαθέντες μετανάστες από τις ΗΠΑ

01:13ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Το Ισραήλ προειδοποίησε πολλές φορές τη Συρία, δεν θα ανεχτούμε απειλές ασφαλείας»

00:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επέβαλλε κυρώσεις στην πρόεδρο και σε εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Μεταξουργείο: Συναγερμός για την εξαφάνιση 30χρονης - Η ανακοίνωση του «Χαμόγελο του Παιδιού»

00:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: «Βουτιά» των δεικτών βιομηχανίας και τεχνολογίας και άνοδος των τιμών πετρελαίου

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Οδηγούσε μηχανάκι και έσερνε… καρέκλα στον δρόμο

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Τόμας Μπάρακ: Οι ΗΠΑ εργάζονται για μηχανισμό αποτροπής σύγκρουσης Τουρκίας, Ισραήλ και Συρίας

23:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ 0-0: Η πρόκριση για τα... αστέρια θα κριθεί στο «σπίτι» της!

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Αντιδήμαρχος ακινητοποίησε ληστές που είχαν αρπάξει κοσμήματα από ηλικιωμένο

23:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πέθανε στα 77 του ο ντράμερ των ZZ Top, Φρανκ Μπερντ

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Πότε θα δούμε το πιο λαμπρό φεγγάρι του έτους

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστηριώδης συνεργάτιδα του Τραμπ που δεν φεύγει ποτέ από το πλευρό του-Γιατί όλοι μιλούν γι' αυτή

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Κατασκευάζει drones για την Ουκρανία και ζει κρυμμένος για να μην τον σκοτώσουν

23:09LIFESTYLE

Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε εξορκισμό όταν ήταν παιδί - «Μου είχαν πει ότι είμαι δαιμονισμένη»

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις για πυρκαγιές σε Τρίκαλα και Κάρυστο - Συνελήφθησαν 46χρονος και 47χρονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:42ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα σε beach bar στην Αλβανία με θύμα έναν 20χρονο Πορτογάλο - Κινηματογραφική σύλληψη του φερόμενου ως δράστη - Βίντεο

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Πότε θα δούμε το πιο λαμπρό φεγγάρι του έτους

21:58LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η συνάντηση με τον πνευματικό της στα Χανιά - «Μου έδωσε δύναμη και ελπίδα»

20:52ΕΘΝΙΚΑ

Θαλάσσια πάρκα: Πώς τα αναλύουν στην Τουρκία – «Η Γαλάζια Πατρίδα περνά από τη θεωρία στην πράξη» - Η σύνδεση με τη Συμφωνία της Μέκκας

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικά ΜΜΕ: Σε αδιέξοδο η Άγκυρα στην προσπάθειά της να πωλήσει τους S-400 και να πάρει τα F-35

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστηριώδης συνεργάτιδα του Τραμπ που δεν φεύγει ποτέ από το πλευρό του-Γιατί όλοι μιλούν γι' αυτή

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 18/8/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3.800.000 ευρώ

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Μάχη για 41χρονη να κρατηθεί στη ζωή– Παρασύρθηκε από τα κύματα ενώ κρατούσε το παιδί της

21:00LIFESTYLE

Η Μαντόνα μοιράστηκε φωτογραφίες από τα γενέθλιά της στην Ελλάδα - «Φάε, προσευχήσου, αγάπα, πιες»

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκική πρόκληση και για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης: «Θα είναι Δούρειος Ίππος και θα βγάζει πράκτορες»

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» τον καύσωνα το ECMWF - Πότε έρχεται η «πύρινη κορύφωση» του Αυγούστου

10:38WHAT THE FACT

Μέσα στον κρατήρα του Τσερνόμπιλ οι μύκητες απέκτησαν μια σπάνια υπερδύναμη

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτός είναι ο 23χρονος Αφγανός που έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ σε ανήλικες και τις βίαζε

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο πραγματικός «Ιντιάνα Τζόουνς» που βρήκε τη χαμένη πόλη των Ίνκας

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ο Δήμος ξήλωσε ομπρέλες το πρωί και οι παραβάτες ξαναπάκτωσαν καινούριες το απόγευμα

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε μπαίνει σε θερμικό θόλο η χώρα - Οι προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε καύσωνα

22:16ΚΥΠΡΟΣ

«Ντράπηκα που είμαι Τουρκοκύπριος - Να ζητήσουμε συγγνώμη» για τις δολοφονίες Ισαάκ και Σολωμού

09:35WHAT THE FACT

Τεράστιος βόας σκαρφάλωσε σε κολώνα στο Περού: Έπαθε ηλεκτροπληξία κυνηγώντας περιστέρια - Βίντεο

12:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα επίθεση Καρανίκα: Αν έχετε καμία βίλα και θέλετε διασφάλιση περιμένετε τον Τσίπρα να το κανονίσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ