Γαλλία: Έρευνα για ρωσική ανάμειξη με fake news κατά υποψηφίων για τις προεδρικές εκλογές

Snapshot Η εισαγγελία του Παρισιού διεξάγει έρευνα για ρωσική ανάμειξη μέσω fake news κατά των υποψηφίων Εντουάρ Φιλίπ, Γκαμπριέλ Ατάλ και Ραφαέλ Γκλυξμάν στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Οι επιθέσεις περιλαμβάνουν διασπορά ψευδών ειδήσεων για την υγεία και την προσωπική ζωή των υποψηφίων, καθώς και πλαστά βίντεο και παραποιημένα πρωτοσέλιδα.

Χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένος σφετερισμός ταυτότητας, με ψεύτικους λογαριασμούς που μιμούνταν επίσημα μέσα ενημέρωσης στην πλατφόρμα X.

Οι δικηγόροι των υποψηφίων έχουν καταθέσει μηνύσεις για ξένη ανάμειξη και οι εισαγγελικές αρχές έχουν ξεκινήσει αυτεπάγγελτες έρευνες.

Οι υποψήφιοι τονίζουν τον κίνδυνο νοθείας και τη σοβαρότητα της απόπειρας χειραγώγησης των εκλογών από φιλορωσικά δίκτυα. Snapshot powered by AI

Η εισαγγελία του Παρισιού διεξάγει επίσημη έρευνα σχετικά με υποψίες για ρωσική ανάμειξη που έχει ως άμεσο στόχο δύο πρώην πρωθυπουργούς της Γαλλίας, τον Εντουάρ Φιλίπ και τον Γκαμπριέλ Ατάλ, αμφότερους υποψηφίους για τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές του 2027.

Στις αρχές Αυγούστου, η εισαγγελική αρχή της γαλλικής πρωτεύουσας είχε ήδη γνωστοποιήσει την έναρξη έρευνας για παρόμοιες ενέργειες σε βάρος του ευρωβουλευτή Ραφαέλ Γκλυξμάν, επικεφαλής του κόμματος Place publique και πιθανού υποψηφίου της κεντροαριστεράς. Μόλις οκτώ μήνες πριν από τον πρώτο γύρο της εκλογικής αναμέτρησης, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου 2027, καταγράφεται μια αλληλουχία συντονισμένων κινήσεων αποσταθεροποίησης που αποδίδονται σε οργανωμένα φιλορωσικά ψηφιακά δίκτυα. Σύμφωνα με πηγή ασφαλείας, αν και τέτοιες ενέργειες δεν είναι πάντα άμεσα ορατές στο ευρύ κοινό, αποτελούν τα πρώτα καταγεγραμμένα πλήγματα που κατευθύνονται ευθέως εναντίον συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Η τακτική των επιθέσεων διαφοροποιείται ανάλογα με το πρόσωπο. Ο κεντροδεξιός υποψήφιος και επικεφαλής του κόμματος Horizons, Εντουάρ Φιλίπ, βρέθηκε στο επίκεντρο διασποράς συκοφαντιών αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του, μέσα από αναρτήσεις που ισχυρίζονταν ψευδώς ότι πάσχει από σοβαρό νόσημα. Ταυτόχρονα, ο ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλυξμάν στοχοποιήθηκε μέσω της συζύγου του, της δημοσιογράφου Λεά Σαλαμέ, η οποία κατηγορήθηκε ότι δήθεν εξαγόρασε την εύνοια των μέσων ενημέρωσης προς όφελος της υποψηφιότητας του συζύγου της. Όσο για τον Γκαμπριέλ Ατάλ, επικεφαλής του κόμματος Αναγέννηση (Renaissance), διακινήθηκαν κατασκευασμένες «πληροφορίες» που τον παρουσίαζαν ως πάσχοντα από τη νόσο του Πάρκινσον.

Πλαστά ρεπορτάζ και ψηφιακή πλαστοπροσωπία

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν βασίστηκαν σε εκτεταμένο σφετερισμό ταυτότητας. Σύμφωνα με τους νομικούς εκπροσώπους του Γκαμπριέλ Ατάλ, πλήθος λογαριασμών στην πλατφόρμα X αντέγραψε την εμφάνιση έγκυρων γαλλικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Δημοσίευσαν πλαστά βίντεο-ρεπορτάζ, παραποιημένα πρωτοσέλιδα εφημερίδων και οπτικοακουστικό υλικό που μιμούνταν πιστά τα επίσημα λογότυπα γνωστών ειδησεογραφικών ομίλων, αποδίδοντας ψευδώς στον ίδιο και σε πρόσωπα του περιβάλλοντός του ανύπαρκτες δηλώσεις και πράξεις ώστε να πληγεί η υποψηφιότητά του.

Πάντως, οι εισαγγελικές αρχές δεν περίμεναν τις επίσημες νομικές κινήσεις των επιτελείων. Το ειδικό τμήμα AC2 της εισαγγελίας του Παρισιού, αρμόδιο για την προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών, κινήθηκε άμεσα και ξεκίνησε τις έρευνες αυτεπαγγέλτως, προτού ακόμη φτάσουν στα γραφεία του οι σχετικές μηνύσεις.

Προσφυγές στη δικαιοσύνη

Όπως ανακοινώθηκε από τους δικηγόρους του, ο Γκαμπριέλ Ατάλ κατέθεσε μήνυση στις 7 Αυγούστου για ξένη ανάμειξη προερχόμενη από ρωσικά δίκτυα. Ο πρώην πρωθυπουργός έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, αναφέροντας ότι αν δεν ληφθούν μέτρα προστασίας οι εκλογές μπορεί να νοθευτούν και κατηγορώντας ευθέως τη Ρωσία για απόπειρα υφαρπαγής της ψήφου των πολιτών.

Από την πλευρά του, ο Ραφαέλ Γκλυξμάν προχώρησε επίσης στην κατάθεση μήνυσης στις 12 Αυγούστου. Σε δηλώσεις του τόνισε πως αποτελεί θεμελιώδη ανάγκη να γίνει σαφές ότι η γαλλική δημοκρατία δεν μπορεί να επιτρέψει στη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν να χειραγωγήσει μια ψηφοφορία υπαρξιακής σημασίας, όπως είναι οι προεδρικές εκλογές του 2027. Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις δικαστικές αρχές να εξετάζουν εξονυχιστικά το ψηφιακό αποτύπωμα των επιθέσεων.

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