Κίνα: Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Τσινγκχάι - Περισσότερες από 100 δονήσεις τις τελευταίες 30 μέρες

Snapshot Σεισμός μεγέθους 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στην επαρχία Τσινγκχάι της Κίνας με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή υλικές ζημιές από τον σεισμό μέχρι στιγμής.

Στην ευρύτερη περιοχή έχουν καταγραφεί 111 σεισμικές δονήσεις τις τελευταίες 30 μέρες.

Ο σεισμός των 5,6 Ρίχτερ είναι ο πιο ισχυρός από τις καταγεγραμμένες δονήσεις τον τελευταίο μήνα. Snapshot powered by AI

Σεισμός 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην επαρχία Τσινγκχάι της Κίνας, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του GFZ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τυχόν θύματα ή υλικές ζημιές από τον σεισμό.

Σύμφωνα με το Διεθνές Σεισμικό Δίκτυο GeoShake στην ευρύτερη περιοχή έχουν σημειωθεί 111 σεισμικές δονήσει τις τελευταίες 30 μέρες, με τον πιο πρόσφατο σεισμό να είναι και ο πιο ισχυρός.

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