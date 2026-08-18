Νέος σεισμός μεγέθους 4,6 Ρίχτερ στη Γρανάδα - Στην ίδια περιοχή με τη σαββατιάτικη δόνηση

Ένας νέος σεισμός, μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, συγκλόνισε την επαρχία της Γρανάδας σήμερα.

Το Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο (IGN) κατέγραψε τον σεισμό σήμερα το πρωί με επίκεντρο το Αλχεντίν (Γρανάδα), τον ίδιο δήμο που χτυπήθηκε από σεισμό μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ το περασμένο Σάββατο. Προς το παρόν, δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή υλικές ζημιές.

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