Βενεζουέλα: Στους 6.438 ανέρχονται οι νεκροί από το διπλό σεισμό

Χιλιάδες παραμένουν ακόμη αγνοούμενοι

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Βενεζουέλα: Στους 6.438 ανέρχονται οι νεκροί από το διπλό σεισμό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα ανέρχεται σε 6.438 σύμφωνα με τον νεώτερο απολογισμό.
  • Χιλιάδες άτομα παραμένουν αγνοούμενα και συνεχίζονται οι έρευνες από συγγενείς και ομάδες διάσωσης.
  • Περισσότερες από 24.000 κατοικίες έχουν καταστεί ακατοίκητες μετά τις ζημιές από τους σεισμούς.
  • Πολλοί σεισμοπαθείς ζουν σε προσωρινούς καταυλισμούς υπό επισφαλείς συνθήκες, με πρόσφατες βροχοπτώσεις να προκαλούν επιπλέον καταστροφές.
  • Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να παράσχει 4.000 νέα σπίτια στους πληγέντες, εκ των οποίων έχουν δοθεί 335 μέχρι σήμερα.
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Στους 6.438 ανέρχονται οι νεκροί από το διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με τον νεώτερο απολογισμό της Δευτέρας.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός των θυμάτων, που είχε ανακοινωθεί τη 10η Αυγούστου, έκανε λόγο για 6.301 νεκρούς.

Χιλιάδες παραμένουν ακόμη αγνοούμενοι, με τους συγγενείς και ομάδες διάσωσης να αναζητούν ακόμη κάτω από τα συντρίμμια. Έως σήμερα η υπηρεσιακή κυβέρνηση αποφεύγει να δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε εκτίμηση για τον αριθμό των αγνοουμένων.

Σύμφωνα με τις αρχές, από τις σχεδόν 60.000 κατοικίες σε κτίρια που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς εξαιτίας των σεισμών, πάνω από 24.000 είναι πλέον αδύνατο να κατοικηθούν εκ νέου.

Χιλιάδες πολίτες ζουν σε προσωρινούς καταυλισμούς, συχνά υπό επισφαλείς συνθήκες. Σφοδρές βροχοπτώσεις τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή κατέστρεψαν σκηνές όπου κοιμούνταν σεισμοπαθείς σε κάποιους από τους καταυλισμούς αυτούς στην πρωτεύουσα Καράκας.

Η υπηρεσιακή κυβέρνηση της προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες έχει υποσχεθεί νέα σπίτια στους σεισμοπαθείς. Μέχρι χθες, είχαν διατεθεί 335 από τα 4.000 που προβλέπει πως θα διατεθούν σε δικαιούχους ως το τέλος της τρέχουσας χρονιάς.

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