Βενεζουέλα: Τρεις νεκροί από σφοδρές καταιγίδες που προκάλεσαν πλημμύρες
Δέντρα έπεσαν σε σκηνές που έμεναν άστεγοι εξαιτίας του μεγάλου σεισμού
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- Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Βενεζουέλα λόγω τροπικών καταιγίδων που έπληξαν το Καράκας την Κυριακή.
- Δύο ανήλικα κορίτσια παρασύρθηκαν από ρεύμα και μια γυναίκα σκοτώθηκε από κατάρρευση τοίχου.
- Οι βροχές προκάλεσαν κατολισθήσεις, πλημμύρες και πτώσεις δέντρων στα βόρεια τμήματα της χώρας.
- Καταστράφηκαν σκηνές εκτοπισμένων ανθρώπων που είχαν χάσει τα σπίτια τους από τον πρόσφατο σεισμό.
Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Βενεζουέλα, μετά τις τροπικές καταιγίδες που έπληξαν το Καράκας την Κυριακή.
Ανάμεσα στους νεκρούς είναι δύο ανήλικα κορίτσια που παρασύρθηκαν από ρεύμα, καθώς και μία γυναίκα, η οποία σκοτώθηκε όταν κατέρρευσε τοίχος, σύμφωνα με τις Αρχές.
Οι βροχές σημειώθηκαν στα βόρεια τμήματα της χώρας και προκάλεσαν κατολισθήσεις και πλημμύρες, παρασύροντας πολλά οχήματα. Παράλληλα σημειώθηκαν και πολλές πτώσεις δέντρων που κατέστρεψαν σκηνές εκτοπισμένων ανθρώπων εξαιτίας του σεισμού.
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