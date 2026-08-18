Ινδονησία: Σεισμός 6,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Σουμάτρα
Το εστιακό βάθος του υπολογίζεται στα 29 χιλιόμετρα
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Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε σήμερα ανοιχτά της νήσου Σουμάτρα της Ινδονησίας, με το εστιακό του βάθος να υπολογίζεται στα 29 χιλιόμετρα, ανακοίνωσε η γεωφυσική υπηρεσία της χώρας.
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