Ισπανία: Τρεις τραυματίες από νέο σεισμό στην Γρανάδα

Η πρόσβαση των επισκεπτών στο εμβληματικό μεσαιωνικό ανάκτορο της Αλάμπρα περιορίστηκε την Τρίτη, καθώς ένα νέο κύμα σεισμικών δονήσεων έπληξε την επαρχία της Γρανάδας στη νότια Ισπανία, σκορπώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους και προκαλώντας φθορές σε κτίρια της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπεύθυνος της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Αντόνιο Σανθ, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένα ανήλικο παιδί, το οποίο διακομίστηκε στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Την ίδια ώρα, η τοπική αυτοδιοίκηση της Γρανάδας ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας διοικητικών υπηρεσιών, μουσείων και αθλητικών εγκαταστάσεων, διατηρώντας ωστόσο ανοιχτά τα κέντρα πρωτοβάθμιας υγείας. Στην πόλη επικράτησε αναστάτωση, με αρκετά ξενοδοχεία να προχωρούν σε προληπτική εκκένωση των ενοίκων τους, ενώ το δίκτυο του μετρό της Γρανάδας γνωστοποίησε μέσω της πλατφόρμας X ότι περιόρισε την ταχύτητα των συρμών στα 30 χιλιόμετρα την ώρα για λόγους ασφαλείας.

Επιφανειακές δονήσεις και ζημιές στον αστικό ιστό

Η ισχυρότερη από τις διαδοχικές δονήσεις της Τρίτης είχε μέγεθος 4,7 βαθμών και σημειώθηκε στις 10:37 το πρωί τοπική ώρα (08:37 GMT). Όπως ανακοινώθηκε από το Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο της Ισπανίας (IGN), το επίκεντρο εντοπίστηκε σε πολύ μικρό εστιακό βάθος κοντά στην κωμόπολη Γκοχάρ, περίπου 10 χιλιόμετρα νότια της Γρανάδας. Οι επιφανειακοί σεισμοί γίνονται συνήθως πιο έντονα αισθητοί στην επιφάνεια και προκαλούν ευκολότερα τοπικές υλικές ζημιές σε σύγκριση με βαθύτερα ρήγματα ανάλογης ισχύος.

Λίγο αργότερα ακολούθησαν δύο ασθενέστεροι σεισμοί σε παρακείμενες περιοχές στα νότια προάστια. Κι όμως, οι επιπτώσεις ήταν άμεσα ορατές. Σε αρκετά κτίρια - κυρίως πολυκατοικίες και κατοικίες- διαπιστώθηκαν ρωγμές στους τοίχους, αποκολλήθηκαν τμήματα από προσόψεις και έπεσαν τούβλα και μπάζα στα πεζοδρόμια.

Συναγερμός στο μνημείο της Αλάμπρα

Οι νέες δονήσεις έρχονται σε συνέχεια του σεισμού 5 βαθμών που είχε καταγραφεί το περασμένο Σάββατο. Εκείνη η δόνηση είχε προκαλέσει ζημιές σε κατοικίες και οχήματα, οδηγώντας στο προσωρινό κλείσιμο του φρουρίου.

Αυτή τη φορά, οι αρμόδιες αρχές του ιστορικού μνημείου αποφάσισαν να διακόψουν την είσοδο του κοινού σε συγκεκριμένα τμήματα του εκτεταμένου συμπλέγματος. Το ανάκτορο της Αλάμπρα, χτισμένο στον λόφο πάνω από τη Γρανάδα, αποτελεί κορυφαίο δείγμα ισλαμικής αρχιτεκτονικής και έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ισπανίας, προσελκύοντας πέρυσι 2,7 εκατομμύρια επισκέπτες.