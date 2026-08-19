Αυτόνομη «Γκρίζα ζώνη», drones και χτυπήματα εις βάθος: Το σχέδιο του ΝΑΤΟ ενάντια στη Ρωσία

Ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πλάνο τριών διαδοχικών σταδίων φέρεται να έχει καταρτίσει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την γερμανική Bild, για την περίπτωση που η Ρωσία επιχειρήσει να εισβάλει στις χώρες της Βαλτικής ή να εξαπολύσει πυραυλικές επιθέσεις εναντίον τους.

Την ανάπτυξη του στρατηγικού σχεδιασμού φέρεται να έχει καθοδηγήσει ο Αμερικανός ταγματάρχης Άντριου Πίνγκρι, ενσωματώνοντας τα κρίσιμα διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το νέο δόγμα δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην ταχύτητα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα μη επανδρωμένα συστήματα και την άμεση συντριβή των εχθρικών δυνατοτήτων κρούσης.

Μια έκρηξη σημειώνεται καθώς ένα drone πετά κατά τη διάρκεια άσκησης με πραγματικά πυρά κοντά στη βορειοανατολική πόλη της Αλεξανδρούπολης, στην Ελλάδα, όπου δοκιμάζονται drones εγχώριας κατασκευής και συστήματα αντιμετώπισης drones, στο πλαίσιο των προσπαθειών εκσυγχρονισμού του ΝΑΤΟ AP

Άμεση αναχαίτιση και μαζικά πλήγματα στο Καλίνινγκραντ

Σύμφωνα με το έγγραφο, η πρώτη φάση της συμμαχικής αντίδρασης ενεργοποιείται αυτόματα με την εκδήλωση εχθρικών πυραυλικών πληγμάτων. Τα προηγμένα νατοϊκά συστήματα αεράμυνας αναλαμβάνουν την άμεση κατάρριψη των εισερχόμενων πυραύλων, ενώ την ίδια ώρα εξαπολύεται μια σαρωτική εκστρατεία προσβολής στρατιωτικών υποδομών σε ρωσικό έδαφος. Πρωταρχικός και στρατηγικός στόχος των μαχητικών αεροσκαφών, των πυραύλων ακριβείας και των drones είναι ο ρωσικός θύλακας του Καλίνινγκραντ. Εκεί βρίσκονται ανεπτυγμένα πυραυλικά συγκροτήματα Iskander και πυκνές συστοιχίες αεράμυνας που απειλούν άμεσα την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία. Στο στόχαστρο των συμμαχικών όπλων μπαίνουν ταυτόχρονα όλες οι θέσεις εκτόξευσης και οι στρατιωτικές βάσεις κοντά στα σύνορα, ώστε να στερηθεί η Μόσχα οποιαδήποτε δυνατότητα αεροπορικής υπεροχής ή συνέχισης των βομβαρδισμών.

Ρουμανικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 πετούν κατά τη διάρκεια άσκησης εναέριας περιπολίας στην Αεροπορική Βάση 86 της Μπόρτσεα,, την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026. AP

Αυτόνομη «γκρίζα ζώνη» και φραγμός με drones στα σύνορα

Στην περίπτωση που η Ρωσία επιχειρήσει μια μεγάλης κλίμακας χερσαία επίθεση με μηχανοκίνητες ταξιαρχίες, η τακτική διαφοροποιείται ριζικά. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μιας εκτεταμένης «γκρίζας ζώνης» ή αυτόνομης ζώνης ανάσχεσης κατά μήκος των συνόρων με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, ιδιαίτερα γύρω από το ευάλωτο πέρασμα του Σουβάλκι.

Σε αυτή τη ζώνη δεν προβλέπεται η αρχική παρουσία νατοϊκών στρατιωτών. Αντίθετα, η άμυνα ανατίθεται αποκλειστικά σε σμήνη drones, ρομποτικά συστήματα και τηλεκατευθυνόμενα όπλα. Σκοπός είναι να απορροφηθεί η ορμή της ρωσικής επίθεσης, να εξοντωθούν οι προπορευόμενες φάλαγγες και να καταστραφούν τα βαρέα τεθωρακισμένα οχήματα. Μόλις τα αυτόνομα συστήματα σπάσουν το momentum του αντιπάλου, οι βαριές τεθωρακισμένες ταξιαρχίες της Συμμαχίας θα εξαπολύσουν αντεπίθεση για να εξασφαλίσουν την πλήρη εδαφική ακεραιότητα των βαλτικών χωρών.

Δημιουργία αερογέφυρας και βαθιά χτυπήματα στα ρωσικά μετόπισθεν

Μετά την ανακοπή της αρχικής χερσαίας εισβολής, το ΝΑΤΟ περνά στην τρίτη και πιο δυναμική φάση της επιχείρησης. Όπως ανακοινώθηκε, θα δημιουργηθεί μια γιγαντιαία αερογέφυρα για τη συνεχή ροή ανεφοδιασμού και προηγμένου εξοπλισμού, ενώ θα ξεκινήσει ο βομβαρδισμός στρατιωτικών στόχων μεγάλου βάθους εντός της Ρωσίας. Μεγάλης εμβέλειας πύραυλοι και drones θα πλήξουν στρατιωτικά αεροδρόμια, κέντρα διοίκησης, εργοστάσια της πολεμικής βιομηχανίας, γέφυρες και σιδηροδρομικούς κόμβους που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατευμάτων. Κι όμως, η δράση δεν θα περιοριστεί στους βομβαρδισμούς. Προβλέπεται η συνδυασμένη δράση ειδικών δυνάμεων στα ρωσικά μετόπισθεν, οι οποίες σε συνεργασία με αντιφρονούντες θα προκαλέσουν σαμποτάζ στις γραμμές εφοδιασμού, παραλύοντας πλήρως την επιμελητεία του ρωσικού στρατού.

Η Βορειοατλαντική Συμμαχία δρώντας με βάση αυτό το δόγμα, ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει πρόθεση να καταλάβει ή να κρατήσει ρωσικά εδάφη. Ο μοναδικός στόχος της επιχείρησης είναι η συντριβή της εχθρικής επίθεσης και η απώθηση των ρωσικών στρατευμάτων πίσω από τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα. Τ

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