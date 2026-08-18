Προειδοποίηση Λαβρόφ σε Βρετανία: Κινδυνεύει να θεωρηθεί μέρος του πολέμου στην Ουκρανία

Η Ρωσία έχει το δικαίωμα να θεωρήσει τη δηλωμένη άμεση συμμετοχή των βρετανικών πυραυλικών δυνάμεων σε επιθέσεις στο έδαφός της ως συμμετοχή σε πόλεμο με όλες τις επακόλουθες συνέπειες, ανέφερε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σχολιάζοντας τη δήλωση του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ ότι το Λονδίνο «θα είναι με την Ουκρανία μέχρι το τέλος».

«Ξέρετε, λυπάμαι για τη Βρετανία αν επιμείνει στην Ουκρανία μέχρι τέλους. Και όσον αφορά την ουσία, (...) αυτό σημαίνει μόνο ένα πράγμα: ο πρόεδρος προειδοποίησε για το δικαίωμά μας να δράσουμε σε οποιοδήποτε μέρος των ωκεανών του κόσμου εάν κάποιος παραβιάσει τα συμφέροντά μας ή την περιουσία μας. Έχουμε επίσης το δικαίωμα να θεωρήσουμε την υπερήφανα δηλωμένη άμεση συμμετοχή των βρετανικών πυραυλικών δυνάμεων σε επιθέσεις κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας ως συμμετοχή σε πόλεμο, με όλες τις επακόλουθες συνέπειες», δήλωσε ο Λαβρόφ στον ανταποκριτή του Vesti News Agency, Πάβελ Ζαρούμπιν, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο Interfax.

Τη Δευτέρα, η ρωσική πρεσβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι οι αναφορές των βρετανικών μέσων ενημέρωσης και ειδικότερα της εφημερίδας The Times σχετικά με τη χρήση βρετανικών drones από το Κίεβο για επιθέσεις βαθιά σε ρωσικό έδαφος «επιβεβαιώνουν ότι το Λονδίνο επιλέγει σκόπιμα να κλιμακώσει την ουκρανική κρίση, ενώ υποκριτικά δηλώνει την επιθυμία του για ειρήνη».

Η ρωσική διπλωματική αρχή στο Λονδίνο πρόσθεσε ότι «όσο βαθύτερη είναι η εμπλοκή του Λονδίνου στη σύγκρουση» και όσο μεγαλύτερη είναι η υποστήριξή του προς την Ουκρανία, «τόσο υψηλότερο θα είναι το τίμημα που θα πληρώσει».

Στη συνέχεια, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να « υποστηρίζει την Ουκρανία 100%».

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