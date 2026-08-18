Ρωσία: Προειδοποιεί τη Βρετανία για «υψηλό τίμημα» μετά την αποστολή drones στην Ουκρανία

Snapshot Η Ρωσία προειδοποιεί τη Βρετανία για «υψηλό τίμημα» λόγω της αποστολής βρετανικών drones στην Ουκρανία που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά της Ρωσίας.

Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο κατηγορεί τη Βρετανία ως «συνεργό και συναυτουργό» στις επιθέσεις και για σκόπιμη κλιμάκωση της ουκρανικής κρίσης.

Οι Sunday Times ανέφεραν ότι βρετανικές εταιρείες κατασκευάζουν τα drones που χρησιμοποιούνται από τις ουκρανικές δυνάμεις σε επιθέσεις στη Ρωσία.

Η Βρετανία δηλώνει αμετακίνητη στη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας και υπογραμμίζει την αποφασιστικότητά της να αντιταχθεί στη ρωσική επιθετικότητα.

Ο εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας τονίζει ότι η χώρα θα συνεχίσει να παρέχει εξοπλισμό στην Ουκρανία για την άμυνά της απέναντι στην εισβολή. Snapshot powered by AI

Προειδοποίηση προς τη Βρετανία απέστειλε η Μόσχα σχετικά με τις αναφορές για αποστολή στην Ουκρανία μη επανδρωμένα αεροσκάφη βρετανικής κατασκευής, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τις Ρωσίας.

Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο, έκανε λόγο για «σκόπιμη κλιμάκωση» της ουκρανικής κρίσης και προειδοποίησε ότι όσο αυξάνεται η εμπλοκή της στον πόλεμο, τόσο «υψηλότερο τίμημα θα πληρώσει».

Σε ανακοίνωσή της, κατηγόρησε τη Βρετανία ότι έχει μετατραπεί σε «συνεργό και συναυτουργό» των επιθέσεων, υποστηρίζοντας ότι το Λονδίνο έχει επιλέξει συνειδητά την περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

«Όσο βαθύτερη είναι η εμπλοκή του στη σύγκρουση και όσο μεγαλύτερη είναι η υποστήριξή του προς τον τρομοκρατικό μηχανισμό του Κιέβου, τόσο υψηλότερο θα είναι το τίμημα που θα πληρώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά η ρωσική πλευρά.

Νωρίτερα, δημοσίευμα των Sunday Times έκανε λόγο για drones που κατασκευάζονται από δύο βρετανικές εταιρείες και χρησιμοποιήθηκαν από τις ουκρανικές δυνάμεις για πλήγματα σε στρατιωτικούς και βιομηχανικούς στόχους στη Ρωσία.

Η απάντηση της βρετανικής πλευράς

Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι η χώρα «στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας» και δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τη την στρατιωτική υποστήριξη.

«Η Βρετανία στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και είμαστε αποφασισμένοι να της παρέχουμε τον εξοπλισμό που χρειάζεται για να υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι στην παράνομη εισβολή του Πούτιν», ανέφερε.

«Η Ρωσία δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία για την αποφασιστικότητα αυτής της κυβέρνησης να αντιταχθεί στη ρωσική επιθετικότητα, στην Ουκρανία αλλά και απέναντι στη Βρετανία και τους συμμάχους μας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

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