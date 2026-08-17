Snapshot Η Ρωσία έχει εγκαταστήσει 10 μυστικές βάσεις με εξέδρες εκτόξευσης για προηγμένα drones μακράς εμβέλειας κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.

Οι βάσεις αυτές χρησιμοποιούνται ήδη σε επιθέσεις κατά της Ουκρανίας και θέτουν σε κίνδυνο κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, όπως η Πολωνία, λόγω της εμβέλειας των drones.

Αναλυτές και αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ προειδοποιούν για πιθανές μελλοντικές επιθέσεις με drones ή πυραύλους, ενώ η συμμαχία δηλώνει έτοιμη να υπερασπιστεί το έδαφός της.

Η Ρωσία αναβαθμίζει τα drones της με νέες παραλλαγές υψηλής ταχύτητας ικανές να αποφεύγουν τα αμυντικά συστήματα και να μεταφέρουν σημαντικό ωφέλιμο φορτίο.

Οι βάσεις εφοδιάζονται από διάφορα εργοστάσια πυρομαχικών στη Ρωσία, ενώ το δίκτυο εκτόξευσης drones επεκτείνεται γρήγορα, αυξάνοντας την απειλή για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Snapshot powered by AI

Προβληματισμό προκαλεί στη Συμμαχία της Δύσης μια σειρά από νεόκτιστες ρωσικές βάσεις, που θέτουν μεγάλο μέρος της Ευρώπης εντός εμβέλειας πυρός του τελευταίου οπλισμού της Μόσχας.

Η Ρωσία έχει εγκαταστήσει μυστικές βάσεις ικανές να εκτοξεύουν drone υψηλής ισχύος βαθιά μέσα στο έδαφος του ΝΑΤΟ.

Μια έρευνα της βρετανικής εφημερίδας «Telegraph» αποκαλύπτει 10 βάσεις του Κρεμλίνου με νεόκτιστες εξέδρες εκτόξευσης για τα πιο προηγμένα drones αυτοκτονίας μακράς εμβέλειας της Μόσχας.Ορισμένες από τις βάσεις χρησιμοποιούνται ήδη για να βομβαρδίζουν την Ουκρανία, καθώς η εγγύτητά τους στα σύνορα διευκολύνει τη διεξαγωγή μαζικών αεροπορικών επιθέσεων που ξεπερνούν τις εξασθενημένες αεροπορικές άμυνες του Κιέβου.

Ωστόσο, αποτελούν επίσης μακροπρόθεσμη απειλή για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, τοποθετώντας τους εντός εμβέλειας των υψηλής τεχνολογίας επιθετικών drones του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η προειδοποίηση των αναλυτών

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η ταχέως εξελισσόμενη τεχνολογία θα μπορούσε επίσης να στραφεί εναντίον της Ευρώπης σε περίπτωση πολέμου, καθώς ορισμένες από τις βάσεις τοποθετούν τα πιο ισχυρά drones της Ρωσίας εντός εμβέλειας της Βαρσοβίας.

Αξιωματούχοι των ευρωπαϊκών και αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών πιστεύουν ότι η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο μιας ένοπλης πρόκλησης σε πολωνικό έδαφος, επιθέσεων με πυραύλους ή drones εναντίον κρίσιμων υποδομών, ή επιθέσεων υπό ψευδή σημαία που θα αποδοθούν στην Ουκρανία.

Ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε στην εφημερίδα «The Telegraph» ότι η στρατιωτική συμμαχία είναι «έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε ίντσα του εδάφους των συμμάχων» και θα συνεχίσει να «ενισχύει την ετοιμότητά της για την αποτροπή και την άμυνα έναντι οποιασδήποτε απειλής, συμπεριλαμβανομένων των drone».

Έγγραφα και δορυφορικές εικόνες

Χρησιμοποιώντας διαρρεύσαντα έγγραφα και δορυφορικές εικόνες, η εφημερίδα «The Telegraph» εντόπισε τουλάχιστον 59 νέες ράγες εκτόξευσης – μηχανικές ράγες καθοδήγησης που χρησιμοποιούνται για την απογείωση drone σταθερής πτέρυγας αντί για παραδοσιακό διάδρομο απογείωσης – κατά μήκος των συνόρων της Ρωσίας με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.

Ορισμένα από τα κέντρα μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχουν μετατραπεί από στρατιωτικές βάσεις και πολιτικά αεροδρόμια, ενώ επιπλέον ράγες εκτόξευσης έχουν δημιουργηθεί στην ύπαιθρο της Ρωσίας.

Η ανάλυση εικόνων από την DroneSec, μια εταιρεία πληροφοριών για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, έδειξε ότι περίπου 20 από τις νεοεγκατεστημένες ράγες φαίνεται να έχουν αυξημένο μήκος, γεγονός που υποδηλώνει την ικανότητά τους να εκτοξεύουν τα πιο πρόσφατα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μακράς εμβέλειας του Κρεμλίνου.

Η Μόσχα αναβαθμίζει με γρήγορους ρυθμούς τη δική της έκδοση του ιρανικού drone Shahed, αναπτύσσοντας νεότερες παραλλαγές με κινητήρες υψηλής ταχύτητας, ικανές να φτάσουν σε στόχους που βρίσκονται σε απόσταση σχεδόν 620 μιλίων. Η χρήση νέων παραλλαγών από τις εντοπισμένες βάσεις θα έθετε τις επιθέσεις κατά της πρωτεύουσας της Πολωνίας εντός της εμβέλειας του Πούτιν.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Ρωσία σχεδιάζει μια τέτοια επίθεση, αλλά οι ηγέτες του ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για μια μελλοντική σύγκρουση. Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι πιο αργές, παλαιότερες εκδόσεις των μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα μπορούσαν επίσης να φτάσουν στις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά είναι εξαιρετικά πιθανό ότι οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης κατά της Βρετανίας από τις εν λόγω βάσεις θα αναχαιτιζόταν.

Οι πιο πρόσφατες εκδόσεις, με την ονομασία Geran-4 και Geran-5, μπορούν να πετούν αρκετά γρήγορα ώστε να αποφεύγουν τα συστήματα αεροπορικής άμυνας, ενώ μεταφέρουν ωφέλιμο φορτίο 90 κιλών, σύμφωνα με έγγραφα της ουκρανικής κυβέρνησης που διέρρευσαν στο διαδίκτυο.

Η υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών της Ουκρανίας, η GUR, έχει επίσης προειδοποιήσει ότι η Ρωσία εξοπλίζει τα drones Geran με πυραύλους αέρος-αέρος για να επιτεθεί σε αεροσκάφη που προστατεύουν το Κίεβο. Οι εικόνες αποκάλυψαν σημαντική αύξηση της παρουσίας των drone υψηλής τεχνολογίας, με επαρκή αποθηκευτικό χώρο σε μία βάση ώστε να φιλοξενούνται ταυτόχρονα περισσότερα από 1.000 drones. Σε αρκετές στρατηγικές τοποθεσίες, βρίσκονται υπό κατασκευή επιπλέον ράγες εκτόξευσης, γεγονός που υπογραμμίζει τη φιλοδοξία της Μόσχας να εντείνει την απειλή που αποτελούν τα drone της.

Οι βάσεις έχουν εφοδιαστεί από διάφορα εργοστάσια πυρομαχικών

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «The Telegraph», οι βάσεις έχουν εφοδιαστεί από διάφορα εργοστάσια πυρομαχικών που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής οικονομικής ζώνης της Αλαμπούγκα – ενός ρωσικού συγκροτήματος κατασκευής drones που παράγει 6.000 μονάδες ετησίως.

Το Κρεμλίνο έχει «επεκτείνει σημαντικά» το δίκτυο των drones του, σε μια προσπάθεια να «επιτεθεί στην Ουκρανία και να θέσει τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ σε κίνδυνο τέτοιων επιθέσεων», σύμφωνα με τον Mike Monnik, διευθύνοντα σύμβουλο και ιδρυτή της DroneSec, ο οποίος ανέλυσε τις δορυφορικές εικόνες. Ο κ. Monnik πρόσθεσε: «Αυτή η επέκταση των θέσεων εκτόξευσης δείχνει πώς η Ρωσία έχει διευρύνει την ικανότητά της να εκτοξεύει μεγαλύτερο αριθμό drones, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιεί τεχνολογία που καθιστά τους τύπους των drones που χρησιμοποιούνται πιο δύσκολους να αναχαιτιστούν. Αυτά τα δύο στοιχεία συνδυάζονται για να επιτρέψουν τη χρήση ενός αυξανόμενου αριθμού συνολικών συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τη Ρωσία για την επίθεση κατά της Ουκρανίας και να αυξήσουν τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι ουκρανικές δυνάμεις στην αναχαίτιση νεότερων ρωσικών μοντέλων drones».

Ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε στην εφημερίδα The Telegraph: «Τα drones έχουν αλλάξει ριζικά τον χαρακτήρα του σύγχρονου πολέμου και έχουν καταστεί καθοριστικός παράγοντας στο πεδίο της μάχης. Επεκτείνουμε ραγδαία την ικανότητά μας να παράγουμε, να χειριζόμαστε και να εξουδετερώνουμε drones σε μεγάλη κλίμακα».

Η έρευνα της εφημερίδας «The Telegraph» περιγράφει λεπτομερώς την ταχεία επέκταση των δυνατοτήτων του Κρεμλίνου στον τομέα των drones και θέτει ανησυχητικά ερωτήματα σχετικά με τη φιλοδοξία του Πούτιν να αυξήσει τις απειλές εναντίον των συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Δεδομένα παρακολούθησης από ανοιχτές πηγές δείχνουν ότι επτά από τις δέκα τοποθεσίες που εντοπίστηκαν από την εφημερίδα «The Telegraph» χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ορισμένων από τους πρόσφατους βομβαρδισμούς του Κιέβου από τη Μόσχα.

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